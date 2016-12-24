Подать документы в вузы с помощью электронной подписи

Кадастровая палата напоминает, что раньше для того чтобы подать документы в учебное заведение в другом городе, требовалось личное присутствие абитуриента и его родителей, если он не достиг совершеннолетия. Сейчас во многие вузы можно подать заявление на зачисление не выходя из дома.

На сайте вуза нужно скачать электронную версию заявления, заполнить и подписать. К заявлению нужно прикрепить скан-копии необходимых документов (обязательный перечень цифровых копий документов каждый вуз определяет самостоятельно) и отправить все на электронный адрес приемной комиссии. В некоторых вузах документы необходимо подписать электронной подписью.

Электронная подпись – аналог собственноручной подписи, имеющий юридическую силу и действительной на всей территории страны. Можно не только подписывать различные документы в электронном виде, но и получать государственные услуги Росреестра (www.rosreestr.ru) или других ведомств. Электронная подпись облегчит регистрацию сделок с недвижимостью, постановку на учет автомобиля, получение банковского кредита. Поможет оформить загранпаспорт или получить налоговый вычет.

В настоящее время в филиале Кадастровой палаты по Республике Мордовия функционирует удостоверяющий центр, предоставляющий услуги по выпуску и обслуживанию квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи для физических и юридических лиц, а также кадастровых инженеров.

Для получения квалифицированного сертификата необходимо зарегистрироваться на сайте удостоверяющего центра https:/uc.kadastr.ru/ и оформить заявку в личном кабинете.