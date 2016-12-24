Ксана Сергиенко: «У меня нет психологической зависимости от еды!»

Участница музыкального шоу «Три звезды» на Первом канале рассказала, как в Нью-Йорке поправилась на восемь кило

Ксана Сергиенко, испытав на себе всевозможные «оздоровительные» способы питания, пришла к тому, что все это, по большому счету, - маркетинговые уловки. И самое лучшее, что можно сделать для собственного организма, - не ограничивать себя в полезном разнообразии продуктов, а сократить общее количество еды. Попросту говоря - не переедать. Певица рассказала о том, какую еду она предпочитает, и поделилась необычным рецептом лазаньи, который она привезла из Нью-Йорка.

- Ксана, еда для вас - это топливо или еще и удовольствие?

- В вопросе еды я человек непостоянный, меня болтает из одной стороны в другую. Скажу так: бывают периоды, когда еда для меня - это только топливо, но иногда я люблю побаловать себя кулинарными изысками. Но при этом я соблюдаю принцип: вкусно, но немного!

- Сейчас засилье модных диет. Вас это коснулось?

- Большинство моих друзей стали веганами. Я не считаю себя веганом - уж больно сильно мне нравятся буратта, моцарелла, рыба. А вот мясо я с детства не очень люблю, и я бы назвала себя человеком, который не ест мяса, а не веганом. Но если мы идем куда-то с друзьями, я с удовольствием ем их веганскую еду, это тоже очень вкусно! У меня нет психологической зависимости от еды: ну, нет рыбы - и не надо. Кроме веганства, я пробовала раздельное питание и кето-диету - то есть белковую, но потом поняла, что это не для меня, поскольку животный белок тяжеловат и в больших количествах плохо влияет на сердце. И в принципе мне кажется, что отказываться от каких-либо продуктов в пользу других не очень хорошо - нужно есть все, но по чуть-чуть. Ну, кроме мяса, которого мне просто не хочется. (Смеется.)

- Какой, на ваш взгляд, самый правильный путь к здоровью и красивой фигуре?

- Ох, сказал бы мне кто-нибудь, что это за путь!

- До сих пор находитесь в поиске?

- Ну, конечно, причём в вечном! Мама мне говорит: ну съешь рэберцэ свиное, ты же не толстая! А я ей говорю: мам, я потому и не толстая, что не ем «рэберцэ»! Но если бы было все так просто! Мне кажется, в нашем теле происходят сложные процессы, которые не так легко регулировать. И кроме того, с возрастом надо относиться внимательней к тому, что ты ешь! Я очень часто слышу, как человек говорит: «Я отработала на концерте, на каблуках, потела, поэтому могу прийти домой и позволить себе съесть что-то калорийное - ведь я столько потратила энергии!». Естественно, вечером такой человек наедается, и лишний вес не заставляет себя долго ждать.

- Вы часто бываете в Америке. Не переняли их культуру еды?

- Я часто бываю в Нью-Йорке, а нужно сказать, что Нью-Йорк - это не Америка. Точно так же, как Москва - это не Россия. Тот тренд на здоровье, который сейчас можно заметить в Москве, пришел как раз оттуда: органическая еда, безглютеновые продукты... Мои подруги в Нью-Йорке уже давно так питаются. Там и женщины, и мужчины огромное значение уделяют пище: все - на здоровом питании! С другой стороны, у меня есть ощущение, что все мы - немножко жертвы маркетинга. Сказали, что глютен вреден, - и мы все, сломя голову, бежим за продуктами, которые не содержат глютена. Казалось бы, вот он, рецепт нашего здоровья и красоты: мы перестанем болеть и станем стройными! Потом проходит какое-то время, появляется новый тренд - и люди начинают уделять внимание продуктам, не содержащим сахар. И так до бесконечности...

- Ну а для вас что стало самым непростым на пути к здоровью и красоте?

- Наверное, отказ от продуктов животного происхождения, которые вызывают в организме воспаление и всяческие заболевания.

- Что больше всего удивило в кулинарном отношении, когда вы попали в Нью-Йорк впервые?

- Начнем с того, что, когда я туда приехала, мне было 17 лет. То у меня не было денег даже на шоколадку - а тут у меня появились деньги! На тот момент мне казалось, что на эти деньги я могу купить весь мир! Ведь я могу пойти в магазин и приобрести все, что ни пожелаю: мясо, рыбу, конфеты, сгущенку, чизкейки, которыми я могла перекусить в три часа ночи... Все это было в моей жизни. Тогда я набрала восемь лишних килограммов - за один только год! Путь к здоровому питанию начался позже, а тогда я просто ела - отъедалась. Я этим не горжусь, но такой период у меня был - это факт! Это был такой психологический момент - то же самое, как затариваться шмотками, которых раньше просто не было.

- В какой точке мира еда вам показалась самой вкусной?

- Благодаря профессии я очень много путешествую, и если выделять мировые кухни, то я бы выделила итальянскую и греческую. Французская мне тоже нравится, но там очень много масла! Хотя в итальянской тоже присутствует много калорийного, но уж слишком я люблю итальянскую кухню, чтобы от нее отказаться! Я люблю осьминогов и другие морепродукты, но не все: устрицы я ем очень редко, рапаны, мидии и креветки не ем совсем. И еще я на Тенерифе пробовала какую-то живность, которая выглядит как трава, но из нее вылезает какой-то слизняк. Не очень, в общем-то, мне понравилось! (Смеется.)

- Из чего состоит ваш завтрак?

- С утра я обязательно пью кофе. Один друг как-то сказал про меня, что я тот человек, который никогда не пьет кофе одним способом! Сегодня я пью капучино, завтра - эспрессо, а послезавтра - американо. Из еды самое частое по утрам - это овсянка. Но бывает и фреш из сельдерея. А иногда, скажу по секрету, я забегаю в кофейню напротив дома, где готовят изумительные оладушки с яблоками! В общем, мой завтрак - простой и быстрый. И иногда я могу выйти из дома, вообще ничего не поев.

- Какую еду, на ваш взгляд, можно назвать полезной?

- Это еда с минимальной обработкой - лучше ее поменьше варить, жарить и тушить.

- Назовите пять продуктов, которые всегда есть в вашем доме.

- Кофе, который я люблю нереально, авокадо, хумус, овсянка или другие крупы и кокосовое молоко!

- Готовить любите?

- Под настроение. Бывает так, что готовить вроде бы и не планировала, но чуть погодя смотришь - а на плите уже стоят кастрюли, и в них что-то готовится! Но я бы не сказала, что очень люблю готовить, особенно для себя - лучше перекушу где-то на ходу. Намного приятнее готовить для других.

- Чем обычно балуете гостей?

- Я могу запечь цукини в оливковом масле на тоненьких крутонах из белого хлеба, который я сдабриваю соусом песто или трюфельным маслом. А могу приготовить свое любимое блюдо - лазанью из баклажанов. Впервые я попробовала это блюдо в Нью-Йорке. Она как наша обычная лазанья, только вместо листов теста мы используем баклажаны.

- Поделитесь рецептом.

- Разогреваем духовку. Нарезаем баклажаны тонкими листиками, как слайсы. Их нужно обвалять в яйце, панировочных сухарях и обжарить на сковороде. В посуду укладываем слоями: сначала баклажаны, а сверху - слой моцареллы. И так до тех пор, пока не закончатся баклажаны. Кстати, для любителей грибов можно добавить еще один слой - грибы, обжаренные с луком и морковью. Сверху все заливается томатным соусом, который тоже можно приготовить самому: для этого нужно блендером перемешать помидоры, базилик и соль. Сверху посыпаем пармезаном - и ставим в духовку. Через 40 минут блюдо готово!\

Елена Соколова