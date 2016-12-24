Медаль от Президента

Получить награду за свой труд - это и приятно, и почетно. Вдвойне приятно, когда получаешь государственную награду Российской Федерации. В День России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждена Светлана Хлевина - начальник Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Светлана Евгеньевна - очень разносторонний человек и интересный собеседник. В разговоре с журналистом «ВС» она рассказала, как сегодня выглядит работа центра по гидрометеорологии, как часто берутся пробы воздуха и воды в реках и стоит ли верить народным приметам.

Испытание чемпионатом мира выдержали достойно

- Светлана Евгеньевна, поздравляем вас с заслуженной наградой! Расскажите, за что вам вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

- Официально - «за заслуги в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды». Но, конечно, большую роль здесь сыграл чемпионат мира по футболу, который проходил в Саранске в прошлом году. Во время чемпионата мира на сотрудников была возложена задача - подавать информацию о погоде в очень маленьком временном масштабе. Если наши специалисты ориентированы на прогнозы на 12, 24 и 36 часов, то в период игр была необходима информация на 6, 3 и 1 час! В основном прогнозом на такое время занимаются авиационные синоптики. Наши люди должны были улавливать все изменения, ведь проще дать прогноз на 100 лет вперед. Учитывая изменения климата, можно все просчитать, сложно потом только проверять. А прогноз на сутки и менее - достаточно ответственная работа. При этом перед нами стояла задача - знать минимум английских слов и выражений, поскольку вся информация размещалась на официальном сайте saranskmeteo.ru. Контроль был со стороны вышестоящей организации. Ведь если пройдет что-то не по прогнозу, то наша служба будет выглядеть не очень хорошо. В таких условиях работали все 11 городов, принимавших чемпионат мира по футболу. Это было испытание для нас. Лето - время отпусков, но никто дополнительных людей не привлекал, а задачу перед нами поставили менее чем за месяц. Оставшиеся на работе люди брали на себя всю нагрузку, и мы справились! Поэтому, когда сказали готовить документы на поощрение людей, мы дали всю необходимую информацию. Руководством Росгидромета было также принято решение поддержать руководителей метеослужб городов, в которых проходили матчи чемпионата мира по футболу.

- Как вы пришли в профессию? Ведь дети редко мечтают работать в Гидрометцентре…

- Сюда пришла после школы. Окончив школу, не всегда четко понимаешь, что тебе в жизни надо. Я сначала решила связать свою жизнь с биологией, в аттестате у меня было всего 3 четверки, но на биологический поступить не смогла. Стала искать работу. Подруга-одноклассница тоже не поступила, но она устроилась в метеослужбу. Я же хотела поработать в Ботаническом саду. Там, конечно, все очень красиво, но добираться с Юго-Запада не так-то просто. Подруга уговорила прийти сюда и попробовать поработать здесь. Меня взяли учеником техника-оператора, учили азбуке Морзе, поскольку других способов получать информацию тогда еще не было. В сентябре 1984 года на меня была заведена здесь трудовая книжка. Через год руководитель сказал, что, если есть желание продолжать здесь работать, необходимо поступать на географический факультет. И я поступила, училась заочно. И география прочно вошла в мою жизнь, я ни разу не пожалела, что когда-то не поступила на биологический. Высшее образование плюс практический опыт - это всегда хорошо. Некоторые приходят работать сразу после получения высшего образования, я же прошла все ступени, и каждая работа мне знакома. Когда ты можешь сделать все сам, не завися ни от кого, мало ли какая ситуация может быть, это здорово. С тех пор я работаю здесь почти 35 лет. Много это или мало? Это та жизнь, которую я не хотела бы поменять ни на что.

- А не хотелось попробовать что-то еще?

- Да, со временем захотелось чего-то нового. Имея за плечами большой опыт, в том числе работы со студентами (мы сотрудничаем с университетом и предоставляем материалы для написания курсовых и дипломных работ), подумала, почему бы не попробовать себя в качестве наставника. К нам чаще приходят студенты географического факультета. Требования к специалистам у нас предъявляются большие, поэтому работа у нас станет для них хорошей практикой. Затем университет пригласил меня преподавать, делиться опытом со студентами, чем я и занимаюсь с 2001 года. Оказавшись в университете, в постоянной молодежной среде, нужно и самой не отставать. В 2003 году мне предложили поступить в аспирантуру, я согласилась. Написать кандидатскую работу - это очень большой труд. В 2012-м я защитила кандидатскую, а в университете предложили должность доцента. Сейчас у меня две работы, даже не могу сказать, какая из них больше нравится. Наверное, это для меня единое целое.

«Пробы воздуха в Саранске делаются 3 раза в день»

- Ваша служба занимается еще и мониторингом окружающей среды. Как обстоят дела с окружающей средой в Саранске? В Мордовии?

- Да, мы занимаемся мониторингом окружающей среды, но у нас нет контрольно-надзорной функции. Наша служба по сути относится к органам исполнительной власти, то есть мы, являясь федеральной структурой, проводим мониторинг в определенных местах, где имеем продолжительные ряды наблюдений. В Саранске пункты наблюдения за загрязнением расположены в четырех микрорайонах: на ТЭЦ, Светотехстрое, Химмаше и в центре (на перекрестке улиц Советская - Рабочая). Пункты представляют собой небольшие будки, они обычно выкрашены в синий цвет. 50 лет назад было принято решение, что во всех крупных городах должны быть такие пункты наблюдения. Эти будки до сих пор в рабочем состоянии. Конечно, они уже обветшали, мы ждем программу, которая позволит их обновить, сделает современными. Сотрудники берут забор проб воздуха три раза в сутки - в 7.00, 13.00 и 19.00. Наблюдатели все закачивают в стерильные пробирки, закупоривают и привозят сюда. Здесь проводится анализ. По определенным методикам мы определяем качество воздуха на 14 ингредиентов. Раз в месяц специалисты выезжают на наши малые реки Волжского бассейна и привозят пробы воды. В лаборатории проводится анализ на химический состав качества поверхностных вод на 33 ингредиента. Этот мониторинг идет достаточно давно, поэтому, получив показатели, мы сразу видим, насколько они соответствуют качеству воздуха, есть ли какие-то отклонения. Не так давно были определенные превышения. Но мы не все можем определять, а в первую очередь промышленные выбросы - оксиды азота, серы, формальдегид, ртуть. Часть из них имеет запах, часть мы определяем по показателям в составе воздуха. К сожалению, мы не можем определять качество воздуха с теми запахами, которые у нас сейчас попадают в городскую черту. У нас нет методики на эти показатели. Но в городе есть организации, у которых есть лицензия Росгидромета на экстремальные ситуации, когда превышения становятся ощутимыми. Они могут брать пробы в любом месте и определять, где источник загрязнения.

Что касается недавнего мора рыбы в Саранке и Инсаре, исследования показали азотные превышения, чаще всего азот сравнивают с органикой. То есть где-то в воду попали отходы животноводства, возможно, даже удобрения оказались в воде. Да, мы делаем мониторинг наблюдений, но есть службы по экстренным отборам проб. Мы можем работать совместно, но не можем никого проверять. Мы просто доводим до органов надзора всю информацию по мониторингу, делаем годовой отчет.

У нас есть отделы, которые ведут наблюдения за режимом рек, особенно в период половодья, летний межень. Смотрим уровни рек, анализируем, к чему все это может привести. Например, этот год у нас отличается маловодностью. Зима была снежная, но мы смотрим не только на количество снега, но и на запасы воды в снеге. Прошлогодняя засуха иссушила почву до глубоких слоев, в некоторых случаях - до метровых слоев. Весь снег просто сразу впитался. На какое-то время он пополнил запасы влаги, но вот уже два месяца как идет недобор осадков. Недостаток влаги может привести к засухе. Засухи у нас стали постоянными, ежегодными, могут начаться в любой период времени - и в весенне-летний, и в летне-осенний. И последствия засухи остаются надолго.

- Большинство людей смотрят прогноз погоды только перед тем, как выйти из дома. Но есть отрасли, который зависят от вас в большей степени…

- Да, например, строительство. Сейчас перед началом строительства, будь то жилой дом или производство, в проект обязательно закладываются климатические характеристики. Плюс необходимо учитывать ветровой режим, температурный. Как построить здания, чтобы они были устойчивы в наших климатических условиях. Если речь идет о производстве, необходимо знать, какие в процессе производства могут быть выбросы. Любая дорога, любое перекрытие водных артерий, мосты должны иметь гидрологическую характеристику. В сельском хозяйстве круглогодичное получение информации обязательно. Прогноз погоды может спрогнозировать и урожай. Мы здесь этим тоже занимаемся. Мы знаем, в какие сроки надо сеять, знаем прогноз урожайности. Мы все рассчитываем, глядя, как у нас проходят все процессы. И, конечно, очень тесно сотрудничаем с МЧС. Каждое утро у нас идет видеоконференция с Главным управлением МЧС, с центром управления кризисными ситуациями по РМ. Любые ситуации, связанные с усилением ветра, грозой, мы передаем. МЧС через сотовые компании доводит эти новости до людей. Хотелось бы, чтобы в смс-оповещениях указывалось: по данным мордовского гидрометцентра. Мы одни в республике имеем наблюдательную сеть, у нас 6 метеостанций.

О том, как шаманы дождь вызывали

- Верите ли вы в народные приметы о погоде?

- Почему бы не использовать опыт наших предков, которые информацию о погоде собирали? Как только человек появился на земле, он начал наблюдать за погодой, все данные собирались веками. То, что не находило подтверждения, люди удалили из своей памяти, из записей. Я, например, с удовольствие смотрю на закат, потому что, глядя на него, уже понимаешь, что принесет следующий день. Глядя на облака, можно определить, из каких есть вероятность выпадения осадков, а из каких нет, что это просто облака хорошей погоды. Говорить, что народные приметы сегодня не работают, нельзя, но и работать, основываясь только на народных приметах, когда сейчас столько возможностей, неправильно.

- Бывало ли, что вас, специалиста гидрометеорологии, погода все же удивляла?

- Знаете, я люблю путешествовать, бывать в разных регионах нашей страны. Была на Камчатке, Алтае, Байкале… Причем отдых у меня активный. Так, на Камчатке поднялась на два вулкана. От красоты просто захватывает дух, на многое смотришь другими глазами, появляются совсем иные ощущения. На Алтае встречалась с белым шаманом, на острове Ольхон стала свидетелем того, как шаманы с бубнами вызывали дождь. Остров Ольхон - это такое место силы, наверное, поэтому ритуал проводили именно там. Я посмотрела на небо - ничего не предвещало осадков. Но уже ночью нас разбудила сильная гроза и ливень. Так что не все мы можем предсказать только по верным приметам.

- Где еще вы хотели бы побывать?

- Хочу съездить в Калининград, самую западную точку нашей страны, и в Карелию. Хочу увидеть Белое море. Поездки за границу? Есть желание посетить Новую Зеландию. Это моя страна «за тридевять земель». Может, потому, что она находится в другом полушарии, она мне особенно интересна.