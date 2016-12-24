Награды в День России

12 июня, в День России, Глава РМ Владимир Волков вручил награды отличившимся в труде и общественной деятельности жителям Мордовии. На прошедшую в большом зале Дома республики церемонию также были приглашены школьники, преуспевшие на ниве учебы и творчества. В этот день они получили главные свои документы - паспорта граждан Российской Федерации.

«От всей души поздравляю всех собравшихся с главным государственным праздником! - сказал Глава Мордовии. - Этот праздник наполнен чувством нашей искренней любви к Родине. Мы неотделимы от своей страны, ее многовековой истории, традиций и культуры». По словам регионального лидера, происходящие ныне позитивные перемены видны практически повсеместно. Продолжается модернизация промышленных и сельскохозяйственных производств, регулярно вводятся в строй новые дома, дороги и инфраструктурные объекты, активно внедряются инновации и самые передовые технологии. «Пройденный нами путь подтверждает, что мы умеем творить и созидать, быть сильными, добиваться выполнения поставленных задач, - продолжил Владимир Волков. - Уверен, вместе мы еще многое сделаем. В ближайшие пять лет предстоит совершить настоящий прорыв в экономике, инфраструктуре, технологиях и социальной сфере - увеличить численность населения, обеспечить значительный рост зарплаты и доходов граждан, создать ориентированную на людей конкурентоспособную цифровую экономику. Для этого есть все ресурсы, в том числе важнейшие - согласие в обществе, помощь и поддержка российского руководства, стремление граждан участвовать в обустройстве своей жизни».

Отдельно Глава обратился к присутствующим в зале молодым людям: «Вы, ребята, родились и живете в стране, подарившей миру множество великих ученых, первооткрывателей, художников, поэтов, писателей и мыслителей. Помните, что ваши предки спасли человечество от фашистской чумы, первыми покорили космос. И теперь наступает ваша очередь преумножать славу России, сохранять сильное и независимое государство».

А вот обладателям Президентских грантов, число которых выросло за год до 18, он посоветовал смелее идти вперед: «Именно в гражданском секторе заложен важнейший ресурс. Инициативы НКО являются «лакмусовой бумажкой» общественных настроений, пожеланий и запросов людей, что способствуют решению возникающих проблем, ложатся в фундамент единства нашего народа и страны».

Далее Владимир Волков вручил награды за заслуги в трудовой и общественной деятельности. Республиканский орден Славы I степени получил Председатель Госсобрания Владимир Чибиркин, став, таким образом, десятым его полным кавалером.

Федеральной медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоена начальник Мордовского центра по гидрометеорологии и окружающей среды Светлана Хлевина. Аналогичными наградами II степени отмечены заместитель Председателя Правительства - министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Виктор Цыганов, сотрудники ГУ МЧС Дмитрий Турдаков, Сергей Репин, Олег Исаков и Григорий Миронов. Большой группе спасателей - Дмитрию Ситкину, Дмитрию Гужину, Вячеславу Бакулину, Александру Малову и Алексею Ярмину - вручены Почетные грамоты Президента РФ.

Региональные медали «За заслуги перед Республикой Мордовия» достались, в свою очередь, главе Старошайговского муниципального района Геннадию Мухину, заместителю начальника службы по тарифам Сергею Нищеву, военному комиссару Темниковского, Ельниковского и Теньгушевского районов Сергею Пазилову.

Кроме того, почетные звания заслуженных работников присвоены индивидуальному предпринимателю Татьяне Белянушкиной из Краснослободска, заведующей инфекционным отделением для детей - врачу-инфекционисту инфекционной больницы Татьяне Филатовой, председателю правления Межрегионального промышленно-строительного банка, депутату Госсобрания Вячеславу Брыкову, начальнице участка завода «Резинотехника» Татьяне Тунаевой, директору местного филиала компании «МегаФон» Андрею Васильеву и главе Рыбкинского сельского поселения Ковылкинского района Людмиле Плаксиной.

Лауреатами премии Главы РМ стали ветеран труда Александр Фролов и худрук ансамбля «Разгуляй», преподаватель института национальной культуры МГУ Татьяна Тюрина. Также были вручены Почетные грамоты РМ, благодарности Главы Мордовии.