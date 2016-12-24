В минувший вторник столицу Мордовии посетил руководитель польского поисково-мемориального содружества «Курск» Ежи Тыц. Встреча с польским гостем состоялась в МГУ им. Н.П. Огарева.

Он говорит о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны так, словно бы он родился русским, словно бы прошел весь этот нелегкий путь рука об руку с русским солдатом, словно бы бился против фашистов в те роковые сороковые... Ежи Тыц - поляк. Слушая его рассказ, мурашки по телу бегут.

Содружество «Курск» получило название в честь судьбоносной победы на Курской дуге в годы Великой Отечественной войны. Основная цель cодружества - сохранение исторической памяти, забота о мемориалах и местах захоронения воинов. За 11 лет своего существования добровольческая организация восстановила десятки памятников и кладбищ военных времен.

В прошлом этот деятельный мужчина - военный артиллерист, полицейский. Сегодня Ежи Тыц руководит поисково-мемориальным содружеством «Курск» и признается, что не может равнодушно проходить мимо разрушенных мемориалов. Заботу о мемориалах и местах захоронения воинов он считает делом своей жизни.

«Почти каждый день я слышу в свой адрес: «Зачем ты этим занимаешься? Это же опасно!». У меня на это несколько причин, - делится Ежи Тыц. - Прежде всего, советские солдаты спасли нашу страну от Гитлера. Есть и личные причины. Зимой 1945 года мою маму Елену спас, вытащив из-под огня, русский солдат Иван. Ей было 13. Красноармеец сказал ей: «Сейчас мне надо идти, но я вернусь и заберу тебя в Москву». К сожалению, он так и не вернулся. Когда мама рассказывала мне эту историю, она сказала: «Сынок, нужно хранить память об этих солдатах, никогда не говорить о них плохо! Мы ждали красноармейцев, как ангелов-освободителей!». Поэтому я буду продолжать заниматься памятниками. А еще призываю отозваться того русского солдата Ивана. Моя мама жива и будет очень рада встрече!».

На встрече с гостем из Польши присутствовали директор Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг., руководитель республиканского патриотического объединения «Поиск» Николай Кручинкин, студенты и активисты поискового движения «Живая память» МГУ им. Н.П. Огарева.

Ежи Тыц хорошо владеет русским языком. Легкий польский акцент только добавляет ему очарования. На воротничке рубашки пана Ежи белым по-черному вышито: «KURSK». Конечно, это не случайно. Вышивка сделана на заказ.

С собой в Россию Ежи привез книгу и два фильма, в которых рассказывается о деятельности содружества «Курск», причем видеоряд сопровождается песнями военных лет. Все присутствующие внимательно посмотрели, а затем обсудили эти фильмы. Ежи поведал молодежи, что бывает, когда историю переписывают, и как страдают люди, которые не сдаются в борьбе за свои убеждения. Он уверил, что обычные поляки хорошо относятся к русским. А то, что происходит в отношениях Польши и России на высшем уровне, остается политикой и никоим образом не отражается на отношении польского народа к русскому.

Ежи Тыц пообщался с огаревцами, рассказал, что в организации «Курск» не так много постоянных участников, но соратников - множество. «В нашей организации зарегистрировано всего несколько человек. Дело в том, что я не хочу, чтобы кому-то угрожала опасность, - поясняет он. - Мне бояться нечего. У меня уже отобрали все, что могли отобрать». «Надеюсь, что сегодня, после нашего знакомства, я имею честь считать вас своими единомышленниками», - обратился он к присутствующим. В числе его сподвижников - любимая супруга. «Моя жена Анна - россиянка, - замечает Ежи. - Голубые глаза и 175 см роста... Одним словом, настоящая красавица!».

Один из единомышленников Ежи Тыца живет в Саранске. Это студент МГУ им. Н.П. Огарева Шакир Худаяров. На протяжении трех лет он принимает активное участие в восстановлении памятников на территории Польши, работая вместе с Ежи Тыцем. Руководство вуза поддерживает благородное стремление юноши, а сам Шакир подчеркивает, что рад быть причастным к великому делу и ни в коем случае не собирается его бросать.

После встречи к Ежи Тыцу подошел один из активистов поискового движения Алексей. «Не могу подобрать слов, - парнишка с трудом сдерживает слезы. - То, что вы делаете, заслуживает уважения! Позвольте просто пожать вам руку и пожелать дальнейших успехов!». Пожалуй, такое рукопожатие дороже всяких слов...

Руководитель республиканского патриотического объединения «Поиск» Николай Кручинкин также выступил на этой встрече. «Благодаря нашему Президенту и гранты даются, и зеленые улицы для любых поисковых работ - и по судьбам, и по подвигам, и по без вести пропавшим, - отметил Николай Кручинкин. - Постараемся изучить опыт польского содружества «Курск».

Корр. «ВС» побеседовал с пани Ежи о ситуации, сложившейся вокруг «Собибора». Речь шла о недопуске России к участию в проекте по обновлению музея - места памяти «Собибор».

«Собибор» - это очередной пример дурацкой войны против расизма, - заявляет Ежи Тыц. - Вы, россияне, имеете неотъемлемое право участвовать в реставрации этого места памяти. Россию не хотят принять в круг стран, которые вместе будут восстанавливать это место. Это подлость. Советский солдат организовал этот побег. Это единственный успешный побег! Это все так и было. Тогда зачем делать вид, что этого не было, а если и было, то без участия советского офицера? Зачем калечить историю? Мне очень не понравилось то, что позицию Польши сначала - не знаю, как сейчас, - поддержал Израиль. Евреи уже забыли о том, кто погасил крематорий? Можно только надеяться на то, что со временем власть сменится. А это произойдет. Политики часто думают, что до конца жизни будут занимать свой пост, но приходят выборы, и оказывается, что ты никому не нужен».

Елена БУДАНОВА, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА