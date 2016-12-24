Людмила Полякова: «Благодарна жизни за все счастья и несчастья!»

Народная артистка России отметила свое 80-летие, написав книгу воспоминаний

Книга, которую известная актриса написала к своему 80-летию, называется «Мой путь к «старухам» Малого театра». Людмила Петровна в ней откровенно рассказала о своей жизни - на сцене и вне ее. В честь большой даты она решила издать дневники, которые вела, с небольшим перерывом, с 1956 по 2012 год. Людмила Полякова работала в знаменитых московских театрах с выдающимися режиссерами, но и фильмография ее тоже впечатляет, в ней около 70 работ: «Хозяйка детского дома», «Казус Кукоцкого», «Бумер», «Земский доктор», «Тяжелый песок», «Палач» и другие.

Людмила Полякова долго шла к своей нынешней профессии: работала и почтальоном, и педагогом-воспитателем в лесной школе в Павловском Посаде, окончила школу машинописи-стенографии и даже работала по этой специальности, пока случай не изменил ее жизнь…

- За все благодарна жизни - за все счастья и несчастья, - говорит актриса. - Ничего не хотела бы изменить. Я никогда ни к кому не испытывала ненависти. Все эти ситуации, которые бывают, даже негативные - они созидают тебя, делают тебя глубже и сильнее. И если бы их не было - я тоже была бы другой...

«Надо брать!»

- Надо сказать, что в моей жизни было несколько людей, которые повлияли на мою судьбу, - рассказывает актриса. - В том числе Юрий Мефодьевич Соломин, который случайно забрел в один из кабинетов Щепкинского училища, когда я выступала перед приемной комиссией. А я шла просто мимо - и увидела объявление, что идет набор на вечернее отделение. Кстати, это был один-единственный раз, когда это театральное училище набирало студентов на вечернее отделение. И я решила попробовать свои силы. Настроение было хорошее - почему бы не рискнуть? И вот Юрий Соломин меня услышал - и рванул в ректорат со словами: «Какая там девка выступает! Надо брать!». И меня, благодаря его усилиям, взяли на дневное отделение на курс Виктора Коршунова, который они вместе и вели. На вечернем, может, я бы и учиться даже не стала... Второй раз он меня подобрал, когда я снималась на Киностудии имени Горького. Соломин в тот момент был в соседней со мной гримерке. Он спрашивает у меня: что нового, в каком я сейчас театре, как дела? А я ему в ответ: «Ничего, нигде, никак». Тогда действительно распался театр, в котором я играла. И через два дня я была уже в Малом театре. Даже не знаю, как он это сделал - тогда же были все эти месткомы, парткомы и так далее, без одобрения которых ни одного вопроса нельзя было решить... Так что Юрий Соломин дважды кардинально повернул мою жизнь, за что я ему очень благодарна!

«Дальше - тишина»

- Скрывать нечего: мне 80 лет! - говорит актриса. - И 50 с лишним лет назад у меня была мечта. Тогда шел спектакль с Фаиной Раневской и Ростиславом Пляттом «Дальше - тишина». Я о нем помнила всегда, он мне очень нравился. Думала, что когда-то настанет тот период, когда мне будет много лет, и я смогу в нем сыграть. И я благодарна Юрию Мефодьевичу за то, что он взял эту пьесу. Это стало подарком к моему 80-летию. Причем произошло это не совсем неожиданно. Мы были в театре на репетиции, и я сказала Соломину: «Вы знаете, какая дата приближается?» - «Знаю. Уже думаю». - «Не нагружайте себя. Вот вам пьеса. Почитайте». И через два дня со слезами на глазах он мне сказал, что это то, что сейчас нужно - просто в десятку! При том состоянии общества, где столько негатива, где все озабочены материально (в пьесе рассказывается о пожилой семейной паре, которая вынуждена расстаться с домом из-за задолженности банку, а дети отказываются им помогать - прим. авт.). Это был подарок театра мне на 80-летие…

«Я не умею работать с суфлерами»

- Людмила Петровна, у вас огромный опыт работы в театре, много ролей. Наверняка были какие-то интересные случаи на репетициях или на спектаклях, когда что-то шло не так. Можете вспомнить что-то такое?

- Разное было. Однажды меня ввели очень срочно в постановку - заболела актриса. Это был «Недоросль» Фонвизина: огромные монологи на несколько страниц, и у меня было на все несколько дней, чтобы выучить роль. А надо сказать, что я не умею работать с суфлерами. В общем, на сцене во время роли я задумалась, вспоминая текст, и в этот момент начинается шепот из суфлерской будки. А я - человек непосредственный, подошла к будке и спросила: «Что? А? Да я уже это сказала!». Хохот в зале был невероятный!

И еще одна история была - хулиганская. Связана была с Московским драматическим театром Станиславского, где я тоже работала. Играли с Евгением Павловичем Леоновым в спектакле «Энциклопедисты». Суть его в том, что местная интеллигенция - художник, писатель и другие - издает энциклопедию. И там художник постоянно задумывает какие-то иллюстрации к тесту. И вот он в своих рассуждениях на сцене доходит до того, что рисует пивной павильон, и там рядом с ним будет изображена женщина босая и с пивом в руках. На что Евгений Павлович, который смешил меня ужасно, наклоняется ко мне и шепотом говорит: «Хорошо бы еще с раком!». Я посмотрела на него - и всё, я пять минут не могла успокоиться! А спектакль идет! Кончилось всё истерикой зала…

«Я придумала для себя эту историю»

Людмила Петровна честно признается, что у нее - нестандартные данные, и она всегда это осознавала.

- Дело все в том, что я снаружи такая большая, а внутри я - маленькая, пушистая, нежная Дюймовочка, - говорит актриса. - Но никто из режиссеров в кино не захотел этот парадокс соединить - а это было бы роскошно! У меня нет проходных ролей, за работу мне никогда не было стыдно. «Палач», «Улыбка пересмешника», «Каникулы строгого режима» или любой другой фильм или сериал - в каждой роли я находила свою струну, на которой можно было поиграть.

- Вы сыграли одну из сложных ролей в советском фильме «Хозяйка детского дома» - после его выхода на экраны полстраны плакало, и до сих пор эту киноленту пересматривают…

- Роль досталась мне буквально за пару дней до съемок. Я прочитала сценарий, и мне мой персонаж совсем не понравился: какая-то алкашка с подбитым глазом, которая сдает ребенка в детский дом, и так далее... Я же не могу так играть! И вот я и придумала для себя эту историю, что у моей героини была потрясающая любовь, что она моталась за ним по стройкам, и она сдала этого ребенка в детский дом в надежде, что все устроится, и потом она его возьмет обратно... И она так и не поняла, что жизнь-то прошла… Я, конечно, очень люблю этот фильм. Уже почти 40 лет назад он вышел, а все равно люди подходят и говорят добрые слова - и ты понимаешь, что ты что-то сделала хорошее, что-то оставила в душах…

«Я всегда любила путешествовать»

Актриса откровенно рассказывает про свою личную жизнь - о том, каким непростым был ее путь к личному счастью.

- С первым мужем, Василием Бочкаревым, я разошлась, - говорит актриса. - Это был студенческий брак. Я в тот момент не могла представить, как жить без Васи - мы все время были вместе! Но самое главное - у нас не было детей, не получалось. Когда возникли такие сложности, что не было смысла тянуть этот брак. Во втором замужестве родила ребенка. И считаю, что моя жизнь началась именно тогда. Появился сын Иван - это самое главное. Мне было в этот момент 35 лет. Мой сын женат на испанке, они живут у нее на родине. У меня родилась внучка, а сейчас, уже скоро, будет внук - пока он только в животе, но УЗИ показало, что будет мальчик...

В свободное время Людмила Полякова любит путешествовать.

- Я заслужила путешествия, - считает Людмила Петровна. - Люди моего возраста привыкли по большей части быть на даче, а я ее продала. Каждый раз приезжала туда и думала: «Вот я сейчас возьму книжку, сяду в шезлонг, сделаю себе роскошный смородиновый чай…». Ага, конечно! Ты два часа, извините за выражение, кверху задницей торчишь на грядке. Потом садишься в электричку и думаешь: «Нафига мне это нужно?!». Причем уезжаешь - у тебя там все идеально: травка подстрижена, цветочки растут… Через две недели приезжаешь - трава по пояс, надо начинать снова! А я всегда любила путешествовать - и вот тут все сложилось. Если есть деньги и есть возможность познавать мир - о чем еще можно мечтать!..

Валерия Хващевская