«Лисма» намерена освоить выпуск медицинского стекла

Об обеспечении стабильной работы «Лисмы», укреплении ее финансового положения шла речь на рабочем совещании у Главы республики. К разговору были приглашены премьер-министр РМ Владимир Сушков, первый вице-премьер - министр экономики, торговли и предпринимательства Владимир Мазов, зампред правительства - министр промышленности, науки и новых технологий Александр Седов, а также генеральный директор предприятия Игорь Константинов.

Светотехническая отрасль, как отметил на совещании Владимир Волков, входит в число приоритетных для Мордовии. И перспективы ее дальнейшего развития связаны, прежде всего, с модернизацией производственных мощностей, внедрением современных технологий, обеспечением высокого качества выпускаемой продукции. В то же время нельзя сбрасывать со счетов и существующие объективные сложности. Такие, к примеру, как недостаточность мер по защите отечественного товаропроизводителя. «Программа модернизации предприятия, реализация которой осуществлялась при поддержке региональной власти, несомненно, должна быть продолжена», - заявил руководитель региона. После чего поручил Правительству и менеджменту завода представить конкретный план действий, направленных на развитие производства и сохранение рабочих мест.

По мнению Игоря Константинова, решению поставленной задачи должны способствовать разрабатываемые инвестиционные проекты, связанные с выпуском медицинского стекла и автоматизацией производства светодиодных филаментных ламп. «Стекольное» направление может стать новой реальной точкой роста, - поддержал его Глава Мордовии. - Ведь «Лисма» способна изготавливать такие виды стекла, которые в стране не делает никто. С введением экономических санкций ряд отраслей - медицинская, нефтехимическая и другие - столкнулись с дефицитом стекольной продукции. И «Лисме» вполне по силам занять эту нишу. На предприятии уже побывала экспертная группа, которая высоко оценила как само стекольное производство, так и потенциал завода в целом».



