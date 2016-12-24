Этажность и количество этажей – что вносится в ЕГРН?

Социум

В филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия поступают обращения заинтересованных лиц об устранении несоответствий в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в части данных об этажности объекта недвижимости – здания или сооружения. 

При этом сведения технической документации, подготовленной органами технической инвентаризации до вступления в силу Федерального закона от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости» № 218-ФЗ в части этажности или количества этажей могут не соответствовать данным ЕГРН, так как в свое время при определении этажности применялись различные требования. 

Под количеством этажей понимается количество всех этажей, включая подземный (подвальный и цокольный), надземный (технический и мансардный). 

Этажность – это количество надземных этажей здания, в том числе технический, мансардный этажи, а также цокольный этажи, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 
В ЕГРН вносятся в качестве основных сведений объекта недвижимости (здания или сооружения) сведения о количестве этажей, в том числе подземных. 

Характеристика «этажность» объекта капитального строительства не подлежит отображению в ЕГРН в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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