Как провести межевание участка?

Для того чтобы провести межевание участка необходимо заключить договор подряда с кадастровым инженером или организацией, в которой он является работником. При этом кадастровый инженер должен состоять в саморегулируемой организации.

На сайте Росреестра в разделе «сервисы» (https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki) имеется реестр кадастровых инженеров. В нем содержатся данные обо всех кадастровых инженерах, а также об отказах в кадастровом учете по подготовленным ими документам и о совершенных ими ошибках.

При проведении кадастровых работ кадастровый инженер:

- определяет координаты характерных точек границ земельного участка (его части), контура зданий, сооружения (их частей), а также контура объекта незавершенного строительства. Для этого он выезжает на местность и проводит полевые работы (обмер и съемка участка, закрепление всех поворотных точек на местности и так далее);

- определяет площадь недвижимости и выполняет описание местоположения недвижимости;

- согласовывает местоположение границ земельного участка.