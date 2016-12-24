Как не лишиться денег, общаясь с телефонными мошенниками

Социум

В последнее время набирает популярность новый вид мошенничества: преступники маскируют свой номер под официальные номера банков и пытаются узнать у граждан личные данные. После этого человек обычно лишается своих накоплений.

Чтобы скрыть настоящий номер, мошенники используют специальное программное обеспечение. Обычно они обращаются к собеседнику по имени и отчеству, могут назвать фамилию и даже номер и срок действия карты. Эти сведения мошенники могут получать заранее из открытых источников, например из социальных сетей, и с помощью фишинга. 

При этом они искусственно создают стрессовую ситуацию: торопят и запугивают клиента, давят на его эмоции и уверяют, что случится что-то непоправимое. Они хорошо знакомы с психологией: говорят быстро и уверенно, используют профессиональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу оживленного колл-центра. Все это помогает им втереться в доверие к клиенту банка и сделать так, что он потеряет бдительность.

Чтобы не попасть на уловки мошенников, сначала  проверьте, точно ли это сотрудник банка. Спросите, как его зовут, название подразделения и скажите, что перезвоните позже. Положите трубку, позвоните по официальному номеру банка и попросите соединить с тем сотрудником, который вам звонил. Ни в коем случае не делайте обратный звонок. Наберите номер горячей линии банка вручную. Телефон горячей линии можно найти на обратной стороне банковской карты или на официальном сайте банка.

Помните, если вы сами сообщите преступникам секретную информацию, которую нельзя разглашать, вернуть деньги через банк не получится. Поэтому стоит придерживаться основных правил безопасности:

  1. Всегда набирайте только официальный номер банка. Он указан на обратной стороне карты и на официальном сайте банка.
  2. Не перезванивайте и не отправляйте СМС на незнакомые номера, не спешите переходить по ссылкам из сообщений «от банка». В любой непонятной ситуации звоните в банк по официальному номеру и уточняйте информацию у оператора.
  3. Если вам звонят из банка, финансовой организации или государственного органа, уточните ФИО и должность звонящего и скажите, что перезвоните ему сами. Положите трубку и перезвоните по официальному телефону организации или на горячую линию банка. Номер нужно набрать вручную.
  4. Не стоит паниковать и спешить. Если банк выявит подозрительную транзакцию, он сразу приостановит ее на срок до двух суток. За это время вы можете либо подтвердить эту операцию банку, либо отменить ее. Это решение надо принять в течение 48 часов – этого времени достаточно, чтобы хорошо все обдумать и без спешки самостоятельно позвонить в банк. Если же вы ничего не сделаете, то через двое суток банк автоматически снимет блокировку и операция пройдет.
  5. Ни под каким предлогом никому не сообщайте личные данные, реквизиты карты и секретную информацию: CVC/CVV-код на обратной стороне карты, коды из СМС и ПИН-коды. Называть кодовое слово можно, только если вы уверены, что разговариваете с сотрудником банка.

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