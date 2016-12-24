Как не лишиться денег, общаясь с телефонными мошенниками

В последнее время набирает популярность новый вид мошенничества: преступники маскируют свой номер под официальные номера банков и пытаются узнать у граждан личные данные. После этого человек обычно лишается своих накоплений.

Чтобы скрыть настоящий номер, мошенники используют специальное программное обеспечение. Обычно они обращаются к собеседнику по имени и отчеству, могут назвать фамилию и даже номер и срок действия карты. Эти сведения мошенники могут получать заранее из открытых источников, например из социальных сетей, и с помощью фишинга.

При этом они искусственно создают стрессовую ситуацию: торопят и запугивают клиента, давят на его эмоции и уверяют, что случится что-то непоправимое. Они хорошо знакомы с психологией: говорят быстро и уверенно, используют профессиональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу оживленного колл-центра. Все это помогает им втереться в доверие к клиенту банка и сделать так, что он потеряет бдительность.

Чтобы не попасть на уловки мошенников, сначала проверьте, точно ли это сотрудник банка. Спросите, как его зовут, название подразделения и скажите, что перезвоните позже. Положите трубку, позвоните по официальному номеру банка и попросите соединить с тем сотрудником, который вам звонил. Ни в коем случае не делайте обратный звонок. Наберите номер горячей линии банка вручную. Телефон горячей линии можно найти на обратной стороне банковской карты или на официальном сайте банка.

Помните, если вы сами сообщите преступникам секретную информацию, которую нельзя разглашать, вернуть деньги через банк не получится. Поэтому стоит придерживаться основных правил безопасности: