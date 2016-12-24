Дима Билан: «Я люблю сидеть на пороховой бочке»

Про новый хит, американское турне, сломанную ногу, секрет успеха и желание снова поехать на «Евровидение»

Дима Билан непредсказуем. Он всегда готов к эксперименту и нередко пробует себя в новых амплуа. Много раз участвовал в различных телешоу, был наставником в проектах «Голос» и «Голос. Дети», снимался в кино, озвучивал мультфильмы - все его «творческие авантюры» можно долго перечислять. Как и престижные музыкальные награды российских и международных конкурсов. Но достаточно того, что он был первым и на данный момент единственным российским исполнителем, победившим на международном песенном конкурсе «Евровидение». Его блестящее выступление с песней «Believe», где Диме ассистировали венгерский скрипач-виртуоз Эдвин Мартон и наш прославленный фигурист Евгений Плющенко, помнят до сих пор. Но Билан не хочет почивать на лаврах, а любит, как он говорит, «сидеть на пороховой бочке». Минувшей зимой у него была серьезная травма ноги, потребовалась операция, а после - длительная реабилитация. Но он уже успел провести успешное музыкальное турне по Америке. А его новая композиция «Про белые розы» тем временем вновь покорила вершины музыкальных чартов...

«Жизнь - она такая непредсказуемая...»

- Дима, хочется спросить, как вы оцениваете выступления Сергея Лазарева на «Евровидении»? Прошло уже достаточно времени, но все до сих пор обсуждают его номер, да и сам конкурс...

- Россия выступила отлично. Ребята молодцы! При этом надо понимать, насколько это все непросто было. Конечно, каждый, кто когда-либо участвовал в «Евровидении», будет говорить, что именно ему было всего сложнее. И я не исключение - в 2008 году я тоже прошел через серьезные испытания: у меня «зарубали» номер, у меня убрали вообще все декорации! Тогда мы тоже думали, что нам на этом конкурсе «ну ни за что не победить»! А ведь тогда не было социальных сетей, которые сейчас помогают многим участникам. И не было такой свободы, такой раскованности по стилям... В каждое время - свои сложности, а «просто» не бывает никогда. Но есть такая категория песен, которые перешагивают все эти кордоны и которые все будут петь… На «Евровидении», кстати, во время конкурса всегда проходит много различных мероприятий, и уже даже на них видно лидеров - за ними ходят толпы людей, которые поют их песни. Хорошая вещь - создать такую историю, написать такую песню! И я уже подумал: а не поехать ли мне снова? Или, может, с кем-то дуэтом? Я еще подумаю об этом. Жизнь - она такая непредсказуемая...

С дальним прицелом

- Хотите прямо в следующем году на «Евровидение» поехать?

- Насчет следующего года не скажу, но точно еще хотя бы разок «прогуляюсь» туда. Я, конечно, всегда прошу: Господи, не усложняй, пожалуйста, мою жизнь! Но я в то же время люблю сидеть на пороховой бочке. Мне это нравится. А «Евровидение» - это и есть пороховая бочка, это большой адреналиновый скачок. Это то, без чего артист жить не может: хочется постоянно встряхивать окружающее пространство!..

- Соберете свою команду - или Филиппу Киркорову доверитесь?

- Не знаю - я не забегаю настолько вперед. Филипп, конечно, невероятный гуру во всех вопросах, которые касаются «Евровидения». Мне кажется, что его можно разбудить среди ночи и спросить: «Какая страна победит в две тысячи каком-нибудь году?» - и он тут же ответит. Но я никогда не гнушаюсь ни помощью, ни поддержкой. Там будет видно - всему свое время…

«Я уже так наотдыхался!..»

- Как ваша нога? Вы долгое время восстанавливались…

- Сейчас все уже нормально. Сегодня делал снимок - все срастается, все хорошо. Мне много писали поклонники, переживали за меня, я всем за это очень благодарен. Зато видите, какой я сейчас веселый? Это потому, что наконец-то нормально хожу без трости. Даже не мог представить, какое это счастье!

- Трость оставили себе на память?

- Конечно! Думаю, что она будет предметом моего гардероба. Буду использовать по другому назначению - в качестве модного аксессуара...

- Лето у многих - время отдыха. У вас есть в ближайших планах что-то вроде отпуска?

- Знаете, я уже так наотдыхался, когда с ногой лежал, а потом еле ходил!.. Так что летом я планирую работать и работать. Но в данный момент мечтаю выспаться. Потому что только что вернулся из Америки, где были гастроли. Концерты, разница во времени, бесконечные встречи с друзьями - было не до сна... Ну и после травмы и операции организм все равно еще тратит силы на то, чтобы окончательно восстановиться...

Гудбай, Америка!

- Как в США встречали?

- Потрясающе, незабываемо! Одни положительные эмоции!

- Ваша младшая сестра Анна живет в Лос-Анджелесе, училась там на режиссера. Вам удалось с ней увидеться?

- Она еще в декабре вернулась в Россию, работает тут над своим музыкальным материалом.

- Помогаете ей, подсказываете?

- Нет, ничего не подсказываю - пусть сама свои ошибки делает! (Улыбается.)

Сезон любви

- В одном интервью вы говорили, что как только в нашей стране становится больше солнечных дней, то все люди вокруг меняются...

- Это действительно так. Я вот сейчас проехал по теплым странам - и понял, что нам действительно не хватает солнца, которое делало бы нас счастливее. Мне кажется, мы тогда бы все друг друга любили. А зимой готовы глотки друг другу порвать - конечно, я немного утрирую, но в целом, думаю, связь между сезонами и настроением людей есть...

- Чем вы занимаетесь, когда бывает свободная минутка?

- Я люблю гулять по набережным Москвы. Хоть у нас и густонаселенный город - но все равно есть места, где нет толпы, где есть чем дышать… Еще люблю кататься на самокате. Мне кажется, я был в свое время первым, кто прокатился по городу на самокате - двухколесном и с моторчиком, он еще бензином заправлялся тогда - это было лет десять назад…

- Вы полны энергии и всегда на позитиве. Что вам помогает заряжаться с утра?

- Мое утро начинается с того, что я включаю видеоинтервью позитивных людей. Фоном идет какой-то рассказ, и я начинаю постепенно «разгоняться» - настраиваю себя на позитив, наполняюсь энергией на предстоящий день.

Дима и его двойник

- Вас не раз признавали одним из самых стильных российских артистов. Откройте секрет: как найти свой стиль?

- Я думаю, что это - не совсем про внешнюю оболочку. Это, скорее, внутренний огонь, какая-то внутренняя энергия. И это переходит во внешний вид. Главное - сохранить и проявить свою индивидуальность. И тогда есть шанс стать основоположниками стиля. Человек может надеть, например, бумажную шляпу - и за ним пойдут толпы подражателей... Главное - правильно это предложить, и тогда это будет интересно миллионам.

- Вот и вас очень многие копируют. И я знаю, что есть даже двойник Димы Билана…

- Я лично с ним не знаком, но через социальные сети у нас было общение. Я какое-то время даже думал использовать его для шоу - чтобы было два Димы Билана. Но сейчас появились голограммы, и необходимость в этом отпала... Кстати, мой двойник хорошо зарабатывает. И все время внимательно следит за моим творчеством, и даже какие-то пиджаки - такие, как у меня, - где-то находит. И дает концерты. Суперпохож! Ну что ж, желаю ему удачи…

- Процент вам не выплачивает?

- Нет, не выплачивает. Я не жадный. И считаю, что наличие у артиста двойника подчеркивает то, что к этому артисту есть большой интерес.

Секрет успеха

- Ваша новая композиция «Про белые розы» - на вершинах чартов. А как сделать, чтобы песня стала хитом?

- В разные времена это называлось по-разному - «рефрен», «хитовая фраза», и так далее. Конечно, должен быть интересный текст - «цепляющий», желательно немного странноватый и в то же время очень запоминающийся. И если удается собрать все вместе - то и получается очень успешная песня.

- «Про белые розы» - немного ностальгическая и несерьезная, что ли, песня. Это какой-то другой Дима Билан...

- Я вообще-то разный. Я имею классическое музыкальное образование, у меня был оперный класс, я различные арии исполнял, и с оркестром пел, и я все это обожаю. Но мы все родом откуда? Из каких-то детских воспоминаний, из того, что проносилось в те годы мимо ушей, но как-то сохранялось в подсознании. И это дает свой резонанс. Как будто музыка становится материальной - со своими историями, с какими-то ассоциациями… Я считаю, что мне удалось сделать именно такую песню. Поэтому она лидирует сейчас везде. За первые сутки композиция «Про белые розы» набрала миллион упоминаний! Невозможно тащить только серьезную музыку, бесконечно наполненную смыслом. Как в жизни: нужно есть не только витамины, но и обычную еду, чтобы организму было над чем работать, чтобы он не расслаблялся. Так же и мозги. Их нужно напрягать - но им нужен и отдых. Человек же не может быть постоянно серьезным и круглосуточно решать глобальные проблемы. Как сказала Алла Борисовна в своем очень давнем интервью: «Я хочу поглупеть - такой период». Вот и мне этого хочется - «поглупеть», но в хорошем смысле. Потому что я в последнее время что-то уж слишком серьезный...