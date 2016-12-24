Электронная подпись

Социум

Личная электронная подпись становится всё более популярной и востребованной. Она позволяет получать госуслуги онлайн без посещения МФЦ, подавать документы в налоговую инспекцию, регистрировать право собственности на недвижимость и многое другое.

Получение услуг в электронном виде на сегодняшний день – самый удобный и доступный способ. Электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, который подписан собственноручно.

В настоящее время в филиале Кадастровой палаты по Республике Мордовия функционирует удостоверяющий центр, предоставляющий услуги по выпуску и обслуживанию квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи для физических и юридических лиц, а также кадастровых инженеров.

Для получения квалифицированного сертификата необходимо зарегистрироваться  на сайте удостоверяющего центра https:/uc.kadastr.ru/ и оформить заявку в личном кабинете.

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