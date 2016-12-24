Полную характеристику дома или участка содержит выписка из ЕГРН

Кадастровая палата по Республике Мордовия напоминает, что выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах – это документ, содержащий сведения об объекте недвижимости, который предоставляется гражданам по запросу в электронном или бумажном виде. Выписка из ЕГРН – единственная возможность подтверждения права собственности на недвижимость в России.

В выписке из реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах содержатся следующие сведения:

- адрес объекта недвижимости, площадь и назначение, этаж;

- ФИО собственников (правообладателей) объекта недвижимости и их доли, номер и дата регистрации права, на основании какого документа приобретен объект недвижимости;

- наличие ограничения (обременения) на объект недвижимости, на основании какого документа оно наложено, в чью пользу и на какой срок;

- кадастровый номер, кадастровая стоимость;

- описание местоположения объекта недвижимости.

Заказать такой документ можно, воспользовавшись электронными сервисами официального сайта Росреестра (https://rosreestr.ru/) или обратившись в любой из офисов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Сведения, содержащиеся в выписке из ЕГРН, актуальны на момент ее выдачи.