Полную характеристику дома или участка содержит выписка из ЕГРН

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Кадастровая палата по Республике Мордовия напоминает, что выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах – это документ, содержащий сведения об объекте недвижимости, который предоставляется гражданам по запросу в электронном или бумажном виде. Выписка из ЕГРН – единственная возможность подтверждения права собственности на недвижимость в России.
В выписке из реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах содержатся следующие сведения:
- адрес объекта недвижимости, площадь и назначение, этаж;
- ФИО собственников (правообладателей) объекта недвижимости и их доли, номер и дата регистрации права, на основании какого документа приобретен объект недвижимости;
- наличие ограничения (обременения) на объект недвижимости, на основании какого документа оно наложено, в чью пользу и на какой срок;
- кадастровый номер, кадастровая стоимость;
- описание местоположения объекта недвижимости.
Заказать такой документ можно, воспользовавшись электронными сервисами официального сайта Росреестра (https://rosreestr.ru/) или обратившись в любой из офисов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Сведения, содержащиеся в выписке из ЕГРН, актуальны на момент ее выдачи.
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