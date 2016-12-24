Коммунальщики продолжают ликвидировать аварию на улице Гагарина

Аварийные бригады планировали завершить работы по ликвидации аварии на пересечении улиц Гагарина и Фурманова 9 июня. Однако поздно вечером стало понятно, что, даже работая в круглосуточном режиме, к утру они не успеют полностью обновить участок канализационной магистрали. Было принято решение о продлении ограничения движения по улице Гагарина, изменении схем движения общественного транспорта до 24:00 11 июня.

В круглосуточном режиме работали 5 бригад муниципального предприятия «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство», задействовано более 14 единиц техники. Работа ведется посменно, на месте организовано дежурство должностных лиц Администрации города. Ситуацию на постоянном контроле держит Глава городского округа Саранск Петр Тултаев.

«Канализационная магистраль по улице Фурманова - самотечная. Это основная ветка, куда собираются стоки со всего юго-запада. Альтернативные и аварийные сети здесь не проложены. С 5 по 11 июня поменяно порядка 60 метров трубы. Но работать очень сложно, потому что верхняя часть трубы полностью сгнила. Начинаем копать - идет обрушение грунта, дорожного полотна, труба забивается, приходится все расчищать. Кроме этого, осложняет работы и большое количество коммуникаций на этом участке: фирмы «Ватт», Россети, Мордовэнерго, Горэлектротранса. Бетонная канализационная магистраль на этом участке была проложена в 1965 году. Нормативный срок ее службы - 30 лет. Сейчас ситуация по ликвидации аварии стабилизировалась, все стоки пошли в проложенную трубу. Необходимые силы и средства имеются в достаточном количестве. Мы находимся здесь, ситуацию постоянно контролирует Петр Николаевич. Он здесь был с двух часов ночи и до утра», - рассказал на месте аварии первый заместитель Главы городского округа Саранск - директор Департамента городского хозяйства Игорь Бутяйкин. Он также подчеркнул, что после ликвидации аварии подвалы трех близлежащих многоквартирных домов, которые были подтоплены, будут продезинфицированы. Все расходы по проведению этих работ возьмет на себя либо Администрация города, либо муниципальное предприятие «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство».

«Я хочу принести извинения всем горожанам за неудобства, которые принесла эта коммунальная авария. Но это не совсем наша вина. Возникает много вопросов: почему, когда проектировалась эта сеть, не были проложены сети для аварийного сброса. Все, что зависело от нас в этой ситуации, мы делали, работали в круглосуточном режиме, старались устранить все оперативно», - сказал Игорь Бутяйкин.

«Первая незначительная авария на канализационном коллекторе по улице Фурманова случилась 5 июня, вторая - 6 июня. Вечером 8 июня в диспетчерскую муниципального предприятия «Саранскгорводоканал» поступило сообщение о подозрении на новую аварийную ситуацию. Аварийные бригады немедленно выехали на место. Вся необходимая техника, материалы есть в наличии. Мы стараемся работать оперативно, но постоянно возникают непредвиденные ситуации. Работы осложняются подвижными грунтами, большой глубиной пролегания канализационных сетей и их изношенностью. Подобные аварийные ситуации предугадать невозможно», - поясняет и.о. директора муниципального предприятия «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» Сергей Фомкин.

Диаметр бетонной канализационной трубы, проходящей по улице Фурманова, 1000 мм. Пролегает она на глубине от 6 до 12 метров.

Канализационный коллектор проходит под дорогой по улице Фурманова, ремонт которой запланирован на текущий год. В связи с этим после устранения аварийной ситуации будет принято решение о дальнейших действиях.