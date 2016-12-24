Почему важно проверить границы земельного участка при покупке

Зачастую, покупая земельный участок, граждане не проверяют границы приобретаемого земельного участка на соответствие фактических границ земельного участка на местности сведениям, внесенным в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), доверяя тому, где границы покажет продавец. Затем возводят на участке капитальные постройки, забор.

А ведь ошибочно установленные границы – это не только неприятности с соседями и материальные затраты (например, на демонтаж и перенос забора), а также административное правонарушение, в связи с самовольным занятием и использованием территории без прав на нее.

В связи с этим, Кадастровая палата по Республике Мордовия настоятельно рекомендует проверять сведения о границах земельного участка. Если участок проходил межевание и сведения о границах содержатся в ЕГРН, то не лишним будет заказать выписку из ЕГРН. Так вы убедитесь, что границы приобретаемого участка соответствуют сведениям, содержащимся в ЕГРН. Выписку можно запросить в любом офисе МФЦ, а также воспользовавшись порталом Росреестра (www.rosreestr.ru).

Из выписки ЕГРН можно узнать такую достоверную информацию о земельном участке, как его кадастровый номер, местоположение, площадь, кадастровую стоимость, форму собственности и обременения, разрешенное использование земельного участка и даже дату постановки на кадастровый учет. Если земельный участок находится под арестом или в залоге, а также, если в отношении него ведутся судебные споры – сведения об этом обязательно будут отражены в выписке на участок.