Снимать с кадастрового учёта объекты недвижимости необходимо вовремя

Кадастровая палата по Республике Мордовия напоминает, что по ряду причин, необходимо не только вносить сведения об имуществе в Единый государственный реестр недвижимости, то есть ставить объект недвижимости на кадастровый учёт, но и исключать его из реестра – снимать с учёта. Причинами снятия может быть гибель объекта, его уничтожение, а также это может произойти и по решению суда.

К сожалению, граждане не всегда осознают необходимость снятия объекта недвижимости с кадастрового учета. Если вовремя не провести эту процедуру, то в будущем это приведет не только к потере времени, но и к материальным затратам.

Чтобы начать процесс снятия с учета, необходимо обратиться к кадастровому инженеру для составления акта обследования, который будет являться подтверждением прекращения существования объекта недвижимости. Акт обследования подготавливается в форме электронного документа и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт (акт может быть составлен и в бумажном виде, если договором подряда это предусмотрено).

Далее, подготовленный акт вместе с документом, удостоверяющим личность, заявлением о снятии с учёта объекта недвижимости и судебным постановлением (если объект снимается с учета по решению суда) предоставляется в Кадастровую палату через многофункциональные центры или по почте. Государственная пошлина при этом не взимается.

По окончании данной процедуры заявителю будет выдана выписка, подтверждающая снятие объекта с учёта.