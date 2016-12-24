Снимать с кадастрового учёта объекты недвижимости необходимо вовремя

Не тот фасон
Родителей заставляют покупать школьную форму для детей в определенном магазине
Кадастровая палата по Республике Мордовия напоминает, что по ряду причин, необходимо не только вносить сведения об имуществе в Единый государственный реестр недвижимости, то есть ставить объект недвижимости на кадастровый учёт, но и исключать его из реестра – снимать с учёта. Причинами снятия может быть гибель объекта, его уничтожение, а также это может произойти и по решению суда.
К сожалению, граждане не всегда осознают необходимость снятия объекта недвижимости с кадастрового учета. Если вовремя не провести эту процедуру, то в будущем это приведет не только к потере времени, но и к материальным затратам.
Чтобы начать процесс снятия с учета, необходимо обратиться к кадастровому инженеру для составления акта обследования, который будет являться подтверждением прекращения существования объекта недвижимости. Акт обследования подготавливается в форме электронного документа и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт (акт может быть составлен и в бумажном виде, если договором подряда это предусмотрено).
Далее, подготовленный акт вместе с документом, удостоверяющим личность, заявлением о снятии с учёта объекта недвижимости и судебным постановлением (если объект снимается с учета по решению суда) предоставляется в Кадастровую палату через многофункциональные центры или по почте. Государственная пошлина при этом не взимается.
По окончании данной процедуры заявителю будет выдана выписка, подтверждающая снятие объекта с учёта.
Родителей заставляют покупать школьную форму для детей в определенном магазине
Чамзинский районный суд вынес приговор по делу о резонансном ДТП на трассе Саранск - Сурское - Ульяновск в октябре прошлого года. Тогда...
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
Бывшего банкира будут судить за продажу магазинов и корабль для Кевбрина
В России снова ужесточают порядок прохождения ТО
Споры по ОСАГО будет разрешать финансовый омбудсмен
Куда сходить и что посмотреть в Саранске 8 июня - в день матча между сборными командами России и Сан-Марино
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Минобороны РФ ужесточает правила призыва граждан на военную службу