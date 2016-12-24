Уполномочен предъявить!

Споры по ОСАГО будет разрешать финансовый омбудсмен

Гражданам России больше не нужно будет судиться со страховыми компаниями из-за размера компенсаций по ОСАГО. С 1 июня в стране начал действовать институт финансового омбудсмена, основной задачей которого будет разрешение споров между водителем и страховщиком в досудебном порядке. Обращения к нему для граждан будут бесплатными, а решения станут обязательными для страховых компаний. По логике, этот институт должен разгрузить суды и упростить процедуру получения компенсаций для граждан. Однако эксперты опасаются, что проблем у российских водителей теперь только прибавится.

Боковой арбитр

Разговоры о необходимости введения специального института, который занимался бы рассмотрением спорных вопросов между страховыми компаниями и водителями, велись в нашей стране уже довольно давно. Дело в том, что российские суды буквально завалены исками автовладельцев к страховым компаниям. Как правило, речь идет о размере компенсационных выплат по ОСАГО. Не секрет, что страховщики стараются максимально занизить сумму компенсации после дорожно-транспортного происшествия. Несогласные водители обращаются в суд и в большинстве случаев добиваются увеличения выплаты. Но проблема в том, что процесс этот довольно долгий, нервный и затратный. Чтобы облегчить эту процедуру, и был придуман институт финансового уполномоченного, к которому можно обратиться для разрешения спорных вопросов, минуя суд.

С 1 июня автовладельцы, недовольные размером выплат по договорам автострахования, должны будут обращаться к финансовому уполномоченному. Правда, не сразу. Порядок обращения уже разъяснили в Российском союзе автостраховщиков. Выглядит он следующим образом. Водитель, несогласный с размером компенсационной выплаты после ДТП, для начала должен написать соответствующую претензию непосредственно в свою страховую компанию. В зависимости от того, в какой форме была направлена эта претензия, страховщик обязан ответить на нее в срок от пятнадцати до тридцати суток. Если ответа не последовало, водитель обращается к финансовому уполномоченному. Обращение это бесплатное. Финансовый омбудсмен рассмотрит его в течение пятнадцати дней и направит ответ как заявителю, так и страховщику. Решение уполномоченного обязательно для исполнения страховой компанией. Если оно вынесено в пользу водителя, то страховщик обязан будет уплатить сорок пять тысяч рублей за рассмотрение обращения плюс выплатить ту сумму водителю, которая будет указана в решении уполномоченного. Однако важно понимать, что с введением института финансового уполномоченного опция обращения в суд не исчезла из арсенала российских водителей. Если автолюбитель не согласен с решением финансового уполномоченного, он может обжаловать его в судебном порядке. Аналогичное право имеет и страховая компания. Еще один важный момент заключается в том, что в компетенцию финансового уполномоченного входит рассмотрение споров по договорам автострахования на сумму не более полумиллиона рублей. Все остальные споры, как и раньше, могут разрешаться только в судебном порядке. Подчеркивается, что воспользоваться новым порядком обращения сможет любой гражданин, имеющий претензию к страховой компании по ОСАГО, с момента возникновения оснований для которой прошло не более трех лет и по которой гражданин не обращался в суд. Если же по аварии уже было вынесено судебное решение, то оспорить его у финансового уполномоченного будет нельзя.

Примечательно, что сами страховщики положительно оценили идею введения института финансового омбудсмена. По их мнению, это позволит резко сократить количество споров по ОСАГО. По оценкам страховщиков, уже сейчас благодаря натуральному возмещению их число снизилось почти в два раза - с почти 400 тысяч штук в 2017 году до примерно 200 тысяч в 2018-м. И вроде бы все хорошо: суды разгружаются, а недовольным водителям будет проще получить свою компенсацию. Но многие автомобильные эксперты считают, что введение института финансового омбудсмена только усложнит процедуру получения выплат.

Третий лишний?

Так что же все-таки беспокоит специалистов? Основная масса экспертов, высказавшаяся против введения института финансового омбудсмена, считает, что уполномоченный по страховым спорам станет лишним звеном в цепочке разрешения спорных ситуаций. Ведь если раньше водитель, недовольный размером страховой компенсации после ДТП, мог сразу обратиться в суд, то теперь ему придется пройти дополнительную инстанцию. При этом гарантий, что финансовый уполномоченный вынесет решение в его пользу, у водителя нет. Стало быть, суда все равно избежать не удастся. Зачем же ждать сначала ответа от страховой компании, затем решения финансового омбудсмена, если судиться все равно придется?!

Еще один момент, вызывающий серьезные опасения специалистов, заключается в возможном сговоре финансового уполномоченного со страховыми компаниями региона. Говоря простым языком, эксперты опасаются, что страховщики банально прикормят омбудсмена, чтобы снизить размер компенсационных выплат. На практике такая ситуация вполне возможна. Что с того, что у гражданина останется возможность обращения в суд?! Далеко не все водители, пройдя по инстанциям, решатся на этот шаг. На это и расчет.

Наконец, еще один момент, возникающий при любых изменениях, касающихся автострахования. А не вырастет ли после вступивших в силу изменений стоимость страховых документов для рядовых водителей? И хоть в Центральном банке РФ и Российском союзе автостраховщиков заявляют, что введение института финансового омбудсмена не может являться основанием для повышения тарифов ОСАГО, вероятность изменения цен все равно остается. Как показывает практика, любые расходы страховые компании стараются компенсировать. Причем в большинстве случаев делается это за счет средств рядовых потребителей страховых услуг. А ведь в данном случае речь идет о довольно серьезных суммах. Если за каждое обращение гражданина к финансовому уполномоченному страховщику придется платить по сорок пять тысяч рублей, вопрос о повышении стоимости полиса ОСАГО рано или поздно встанет сам собой. А под каким соусом это будет подано - дело десятое. Конечно, если бы все играли по правилам, то институт финансового омбудсмена серьезно дисциплинировал бы страховые компании. Во всяком случае, многим из них пришлось бы серьезно пересмотреть свою политику занижения компенсационных выплат после дорожно-транспортных происшествий. Но проблема в том, что по правилам в нашей стране живут только рядовые автолюбители. Страховщики же привыкли сами определять для себя правила игры и соблюдать их только в тех случаях, когда им это выгодно.

Так что же делать? По мнению некоторых аналитиков страхового рынка, институт финансового омбудсмена не станет панацеей при разрешении страховых споров. Следовательно, нам стоило бы развивать качество судебной защиты и повышать прозрачность деятельности судов. Словом, работать над решением уже существующих проблем, а не пытаться создавать новые.

Правы в данном случае скептики или нет, покажет только время и практика. Пока же финансовые уполномоченные только начинают свою деятельность в регионах страны. И обвинять их в том, чего они еще не совершили, мягко говоря, преждевременно. А ну как и вправду смогут, сдюжат, совладают!

За ремонт ответят

Стоит отметить, что введение института финансового уполномоченного стало далеко не единственным ударом по позициям страховых компаний. 31 мая этого года вступило в силу указание Центрального банка о порядке применения санкций к страховщикам. Речь в этом документе также идет о порядке компенсаций после аварий. Как известно, с 2017 года приоритет в подобных случаях отдается так называемому натуральному возмещению. То есть ремонту поврежденного автомобиля вместо денежных выплат. Автолюбитель вправе сам выбирать станцию техобслуживания из перечня, предоставленного ему страховой компанией. Страховщики сами настаивали на принятии соответствующих поправок, акцентируя внимание на убытках, которые они несли от деятельности автоюристов. Финансовый регулятор внял настойчивым пожеланиям страховщиков, но те нашли способ сэкономить на водителях и при натуральном возмещении. В автосервисах, куда получают направления водители поврежденных автомобилей, нередко обходятся бывшими в употреблении деталями, установка которых взамен поврежденных в аварии строго запрещена. В законе прямо указано, что все запасные части должны быть новыми. Кроме того, в законе четко обозначен срок восстановительного ремонта. Он не должен превышать тридцати дней. Однако на практике водителям приходится ожидать восстановления поврежденного автомобиля гораздо больше. А впоследствии еще и судиться со страховыми компаниями из-за некачественно проведенного ремонта. Этой практике и призвано положить конец указание финансового регулятора. Вступивший в силу документ предусматривает возможность лишения права натурального возмещения, если страховая компания дважды в год нарушила свои обязательства по организации и оплате восстановительного ремонта. Если число таких нарушений не превышает 0,5 процента всех ремонтов в рамках ОСАГО, ограничение может быть наложено на срок до трех месяцев, в пределах 1-1,5 процента - от шести до девяти месяцев. Наиболее суровое наказание - отстранение от натурального возмещения на год - грозит при превышении доли нарушений в 1,5 процента от объема выполненных ремонтов. Проще говоря, если страховая компания часто нарушает правила возмещения ремонтом, то ей могут просто запретить это делать в течение года. В этот период страховщик будет обязан компенсировать ущерб денежными выплатами. Разумеется, страховым компаниям это невыгодно. Особенно с учетом того, что размер выплат часто меняется в большую сторону по решению судов. А теперь к этой проблеме подключатся и финансовые уполномоченные. Так что мухлевать с ремонтом может стать очень дорого для страховщиков. Правда, многие опасаются, что страховые компании и в этой ситуации найдут возможность сэкономить. Угадайте, за чей счет!

Алексей Константинов