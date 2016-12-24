Республика будет сотрудничать с китайской провинцией Хунань

По поручению Главы РМ председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков принял участие в работе третьего заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». Мероприятие прошло 23 мая в Чебоксарах под председательством Полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна.

В рамках форума подписано соглашение между Правительством РМ и Народным Правительством провинции Хунань, предусматривающее укрепление взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Чуть позже Владимир Сушков и Председатель (губернатор) провинции Сюй Дачжа обсудили открывающиеся перспективы.

Для Мордовии данный документ стал уже пятым по счету. Ранее подобные договоренности были достигнуты с провинциями Аньхой, Хубэй, Сычуань и городом центрального подчинения Чунцин. В провинции Хунань ныне проживает свыше 70 млн человек, притом около 4 миллионов - в ее столице, городе Чанша. По итогам прошлого года объем валового продукта региона оценивался в 3,5 триллиона (!) долларов. Основой его индустриального развития служат цветная металлургия, производство стали и железа, машиностроение, электроэнергетика, электроника, а также угольная, химическая, текстильная и пищевая промышленность.

Отметим, что, по данным Приволжского таможенного управления, внешнеторговый оборот Мордовии вырос в первом квартале нынешнего года на 19,5 процента, или до 104,5 миллиона долларов. При этом объемы экспорта увеличились на 30,4% (до 65,7 млн долларов), а импорта - на 5,5% (38,76 миллиона). Сальдо торгового баланса возросло в два раза и составило 26,9 млн долларов.

В структуре республиканского экспорта преобладает машиностроительная продукция (39 процентов). Еще 19% приходится на химическую промышленность, 17% - на металлы и изделия из них, 15% - на древесину и целлюлозно-бумажные товары, 6 процентов - на продовольствие. Крупнейшими нашими партнерами, как и в прошлом году, стали Казахстан, Китай и Беларусь (26, 16 и 13 процентов соответственно).

А вот ввозилась в Мордовию в основном продукция машиностроения (58 процентов), химической промышленности (20%), а также металлы и изделия из них (13 процентов). Здесь отличились Китай, доля которого в объеме импорта составила 34%, Германия и Япония - по 11 процентов. Что же касается непосредственно нашей торговли с КНР, то с 2013 года ее обороты выросли почти в шесть раз. Главные статьи экспорта - кремниевые мультикристаллические пластины, кондитерские изделия, древесина, полупроводниковые приборы и ликероводочная продукция. Из Китая к нам поставляются преимущественно оборудование для кабельных производств, материалы и комплектующие для светотехнических изделий, товары народного потребления.

Примером эффективного сотрудничества является проект в сфере производственной кооперации между компаниями «Хелиос-Ресурс» и «Ренесола» из провинции Сычуань. Кроме того, довольно результативным оказалось взаимодействие нашего АО «Оптиковолоконные системы» с фирмой «Ченжуй Фото Электрик» из Чунцина.