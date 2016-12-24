Доходный год

Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках

В понедельник были опубликованы сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей исполнительных органов государственной власти Мордовии. Для большинства из них год 2018-й оказался, в общем-то, довольно удачным в финансовом плане. Хотя, понятно, далеко не для всех…

Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков заработал за год почти 2 миллиона 478 тысяч рублей, что даже чуть меньше прежних значений (2 миллиона 514 тысяч). Доходы его супруги, правда, несколько выросли - с 487,2 до 569,6 тыс. рублей. При этом никаких крупных покупок семья не совершила. В собственности премьер-министра по-прежнему находятся лишь 24 сотки земли и жилой дом площадью 201,7 кв. метра. А у жены - треть доли в 102-метровой квартире.

Вице-премьеры же, напротив, в большинстве своем смогли увеличить заработки - пусть зачастую и не выходя за пределы инфляционных значений. Так, первый заместитель Председателя Правительства - министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Владимир Мазов задекларировал 1 миллион 885 тысяч рублей (против 1 миллиона 765 тысяч в 2017 году). Другой заместитель Председателя Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Владимир Сидоров отчитался в получении 2 миллионов 16 тысяч рублей (1 миллион 752 тысячи годом ранее). Аналогично с 1 миллиона 906 тысяч до 2 миллионов 035 тысяч выросли доходы вице-премьера Галины Лотвановой, вице-премьера - министра финансов Алексея Симонова (1 миллион 579 тысяч и 1 миллион 708 тысяч рублей), вице-премьера - министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Виктора Цыганова (1 миллион 464 тысячи и 1 миллион 804 тысячи рублей), а также полпреда Мордовии при Президенте страны Виктора Чиндяскина (2,6 и 2,84 миллиона рублей соответственно).

Самый существенный рост среди вице-премьеров продемонстрировал, однако, министр промышленности, науки и новых технологий Александр Седов, чье благосостояние увеличилось более чем на миллион, достигнув отметки в 2 миллиона 461,8 тысячи рублей. Сегодня, кстати, он передвигается уже не на Mitsubishi Outlander, но на Toyota Land Cruiser. В свою очередь, вниз поползли заработки Геннадия Комусова (с 4 до 2,2 миллиона), Игоря Чадова из министерства ЖКХ, энергетики и гражданской защиты (3,5 и 2,3 млн руб.), а вдобавок - теперь уже бывшего министра целевых программ Алексея Меркушкина (с 26 млн 632 тыс. рублей до 6,77 миллиона). Сие досадное обстоятельство, впрочем, никак не помешало ему приобрести аж 10 (!) небольших квартирок.

В отсутствие Алексея Меркушкина самым богатым из ныне действующих руководителей органов исполнительной власти стал Уполномоченный по защите прав предпринимателей Алексей Грибанов. В прошлом году он получил 6 миллионов 349,2 тысячи рублей, еще более 723 тысяч добавила в семейный бюджет его жена. В собственности супруги находятся половина 50-метровой квартиры и два автомобиля - Toyota RAV-4 и KIA Sportage. Притом автопарк 29-летнего бизнес-омбудсмена состоит из старенькой «Волги ГАЗ-21» и не менее раритетной «Победы М-20». Кроме того, в пользовании четы находится 123-метровая квартира.

А вот в тройку не слишком-то состоятельных чиновников на сей раз вошли министры культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Анатолий Чушкин (1 млн 283,8 тыс. рублей), лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Юрий Медянкин (1 миллион 191 тыс. руб.), а также начальник ветеринарной службы Александр Кечемайкин. Причем последний стал единственным членом кабмина, не сумевшим покорить миллионный рубеж, ему не хватило сущего пустяка - каких-то 48 тысяч рублей.



