Военкомат поправит здоровье!

Минобороны РФ ужесточает правила призыва граждан на военную службу

Министерство обороны РФ подготовило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», расширяющие права военно-врачебных комиссий. Военных медиков предлагают наделить правом ставить под сомнение диагнозы, поставленные призывникам гражданскими специалистами. По мнению военных, эта мера серьезно усложнит жизнь уклонистам и врачам, торгующим липовыми диагнозами. Но как это отразится на призывниках? Аргументы военных и мнения экспертов изучил корреспондент «ВС».

А мы проверим!

О взаимонелюбви военных и гражданских медиков уже давно ходят легенды. Многие врачи в погонах называют своих коллег без таковых не иначе как диверсантами, срывающими план призыва граждан на военную службу. Дело в том, что до недавнего времени военные специалисты не имели права оспаривать диагнозы, поставленные призывникам в гражданских больницах. Проще говоря, принес призывник в военный комиссариат справку о том, что у него плоскостопие или гастрит, значит, с высокой вероятностью ни на какую службу его уже не призовут. Тот факт, что молодой человек на самом деле здоров, доказать было уже крайне проблематично. Такое положение дел давало простор для маневра не только молодым людям, не желающим пополнять ряды Вооруженных сил, но и врачам, которые неплохо зарабатывали на торговле липовыми диагнозами. Именно этой порочной практике призван положить конец законопроект, подготовленный военным ведомством.

Согласно этому документу, призывные комиссии получат возможность контролировать заключения, вынесенные гражданскими медиками. В случае возникновения сомнений в правильности поставленного призывнику диагноза военкомат сможет направить его на контрольно-медицинское освидетельствование. Если опасения военных медиков подтвердятся, призывник будет направлен в войска. В документе не указано, будет ли в таком случае нести ответственность за неверно поставленный диагноз гражданский специалист, но, как подчеркивают эксперты, главное не это. Куда более серьезное значение имеет тот факт, что гражданская медицина, по сути, лишится возможности влиять на комплектование армии. И хоть сейчас количество молодых людей, уклоняющихся от службы, заметно сократилось, желающие получить военный билет, не надевая форму, все равно есть. И в попытках добиться освобождения от призыва они идут на самые разные ухищрения. Кто-то ищет выходы на врачей, способных за денежное вознаграждение поставить необходимый диагноз, кто-то симулирует душевное расстройство, кто-то открыто заявляет о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. К слову, два подобных случая было зафиксировано в Мордовии в прошлую призывную кампанию. Тот факт, что в документах будет сделана соответствующая отметка, существенно осложняющая выбор профессии, призывников, не желающих служить, волнует не сильно. Как правило, о будущем они в этот момент не думают. Главной целью для них является освобождение от призыва любой ценой. Военкомату в таких случаях оставалось лишь развести руками и взять под козырек. В случае принятия нового законопроекта заранее «косить» от армии станет попросту бессмысленно. Ну зачем, в самом деле, убеждать гражданского врача в том, что ты болен, если его заключение впоследствии все равно будет перепроверено военными медиками?! И уж тем более не будет смысла покупать необходимое заключение. Это все равно что выбрасывать деньги на ветер. Тем более что новый документ предусматривает возможность контрольно-медицинского освидетельствования неограниченное количество раз. Проще говоря, если какому-то призывнику удалось «откосить» от службы весной, то осенью его могут повторно направить на обследование, установить степень его годности к военной службе и отправить в войска.

Велика вероятность, что новые правила призыва начнут действовать уже осенью этого года. Во всяком случае, Минобороны намерено максимально быстро продавить принятие нового законопроекта.

Нет препятствий патриотам!

Военные эксперты в целом позитивно оценивают инициативу Минобороны РФ, хотя и не исключают вероятности, что определенные перегибы на местах все же могут возникнуть. Однако о возвращении к тем временам, когда на службу в Вооруженные силы РФ направляли практически всех, кто мог самостоятельно передвигаться, речи, по мнению специалистов, быть не может. В первую очередь потому, что военное ведомство само заинтересовано в качественном комплектовании воинских частей. В новом законопроекте отдельно прописано, что молодые люди, страдающие неизлечимым заболеванием или имеющие инвалидность, будут избавлены от унизительной необходимости подтверждать свое заболевание из года в год. К тому же новые правила призыва расширяют возможности для тех молодых людей, которые действительно хотят служить, но по состоянию здоровья не прошли отбор. Поясним, о чем идет речь, на личном примере. Семнадцать лет назад автор этих строк прошел медкомиссию, получил категорию годности «А» (это наивысшая категория, позволяющая проходить службу, в том числе в ВДВ и на подводном флоте, - прим. авт.) и был направлен в войска. Но когда через два года я пришел в военкомат и попросил взять меня на военную службу по контракту, медкомиссию я пройти уже не смог. Военные медики заявили, что с таким диагнозом, как у меня, мне и срочная служба была противопоказана. Оспорить это решение тогда было нельзя. Теперь же молодые люди, желающие служить и считающие, что здоровье позволяет им занимать должности в Вооруженных силах, получат возможность добиться своего. Это, кстати, касается и абитуриентов военных вузов, многие из которых просто не могут пройти медкомиссию.

Еще один важный пункт нового законопроекта заключается в том, что он предусматривает определение перечня медицинских учреждений, куда будут направляться для контрольно-медицинского освидетельствования призывники и абитуриенты военных учебных заведений. По мнению специалистов, это позволит существенно разгрузить госпитали Министерства обороны и сэкономит немалые средства для военного ведомства.

И, наконец, самое главное. Новые правила призыва, по мнению авторов законопроекта, позволят существенно повысить точность принятия решений, что положительно скажется на качестве комплектования воинских частей.

В последние годы Министерство обороны РФ не называет точное количество призывников, освобождаемых от службы по состоянию здоровья. Однако специалисты утверждают, что порядка тридцати процентов призывников оказываются негодными к военной службе. В числе основных заболеваний называют плоскостопие, сколиоз, миопию и заболевания кожи. В этой связи отрадно отметить, что Мордовия является неизменным лидером последних лет по показателю годности призывников среди регионов Центрального военного округа. Более восьмидесяти процентов молодых людей успешно проходят медицинскую комиссию.

Монополия на взятки?

Однако при всей положительности предложенного законопроекта многие эксперты выделяют несколько негативных эффектов, которые может повлечь за собой изменение правил призыва. Главным среди них, как это часто бывает в России, являются коррупционные риски. Собственно, они есть и сейчас, и до недавнего времени играли весьма существенную роль в комплектовании Вооруженных сил. Достаточно вспомнить скандал в республиканском военкомате, чтобы понять, какое значение в формировании кадрового состава армии имеют военные медики. Напомним, в 2016 году в разработку оперативников попали тогдашний начальник военно-врачебной комиссии военкомата РМ Ольга Никитина и врач-хирург Федор Скворцов. В деле фигурировал еще третий сотрудник ведомства - старший помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу саранского отдела военного комиссариата Мордовии 47-летний Виталий Оробец. Однако стать обвиняемым ему было не суждено. Мужчина скончался еще до предъявления ему обвинения - он не смог выкарабкаться после перенесенного инсульта. По одной из версий, именно скончавшийся Виталий Оробец предлагал призывникам и родителям за определенную сумму договориться через знакомых врачей о комиссовании по состоянию здоровья.

- Исходя из материалов дела, сотрудники военкомата и врач «работали» уже давно, а потому факты коррупции могли иметь место не только в последний весенний призыв, но и в другие призывные кампании, - комментировал ситуацию после задержания сотрудников военкомата начальник УЭБиПК республиканского МВД Алексей Солдатов. - Могу сказать, что преступная группа в военкомате действовала, как минимум, год. Возможно, именно эта группа сорвала в республике осенний призыв. Как раз в то время от службы в армии по состоянию здоровья было освобождено большое количество призывников.

По данным силовиков, сумма денежного вознаграждения составляла от 180 до 250 тысяч рублей за каждого призывника. Цена вопроса варьировалась в зависимости от наличия в цепочке посредника. Болезни вписывались различные - язва, сколиоз, плоскостопие и другие. Когда деньги получены, преступление еще не считается завершенным, необходимо, чтобы были составлены акт о негодности призывника и постановление о количестве освобожденных от призыва молодых людей.

Полицейскими было проведено более 20 обысков в жилищах, на рабочих местах подозреваемых - в военкоматах и медучреждениях. Изъяты фальсифицированные медицинские заключения призывников, документы, характеризующие преступную деятельность фигурантов, компьютерная техника, а также деньги. Изъято около 5 миллионов рублей. Наличные хранились у кого-то в сейфе на работе, а у кого-то дома в шкафу. Есть основания полагать, что часть этих денег передавалась призывниками, их родителями или посредниками за освобождение от воинской обязанности.

Отметим, что впоследствии участники преступной схемы были осуждены, однако коррупционные скандалы, связанные с отмазками призывников от службы, фиксировались и после этого.

Но если еще несколько лет назад сотрудники военно-врачебных комиссий вряд ли смогли бы проворачивать свои дела без помощи гражданских коллег, то после принятия нового законопроекта такая вероятность становится вполне возможной. Ведь военные медики, по сути, становятся монополистами в деле комплектования армии. А значит, и монополия на торговлю липовыми диагнозами переходит к ним. А это, по мнению специалистов, может сказаться на кадровом потенциале Вооруженных сил сильнее любой эпидемии.

Алексей Константинов