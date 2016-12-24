«Я бы их вообще запретил!»

Врач-дерматовенеролог Денис ЛАСЕЕВ - о вреде соляриев и рисках при «африканском» загаре

Всего через пару дней наступит лето. Для большинства это - долгожданная пора отпусков, поездок на море и яркого солнца. И как раз с последним в нашу жизнь могут прийти серьезные проблемы. Почему стоит отказаться от посещения соляриев и выстроить здоровые отношения с солнцем, а также не злоупотреблять стойким маникюром и обращать внимание на родинки? Как защититься от рака кожи? Об этом и не только корр. «ВС» побеседовал с врачом-дерматовенерологом ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер», кандидатом медицинских наук Денисом ЛАСЕЕВЫМ.

«Когда клетки сходят с ума...»

Поначалу рак кожи, как и многие другие виды рака, может не подавать о себе никаких признаков, пока человек случайно, проходя какое-нибудь обследование, не обнаружит, что у него имеется этот недуг. Только вдумайтесь - ежегодно в нашей стране диагноз «рак кожи» ставится 9000 человек! Врага нужно знать в лицо, поэтому «ВС» решил рассказать подробнее об этом коварном заболевании, чтобы вы еще более бережно относились к своему здоровью.

«Рак кожи - это обобщенное название онкологических заболеваний кожи и слизистых оболочек, - рассказывает врач-дерматовенеролог Денис Ласеев. - Существует несколько разновидностей злокачественных патологий кожи: базалиома, плоскоклеточный рак, меланома, саркома Капоши и другие. Что касается причин возникновения рака, то пока медицина не может дать однозначного ответа на вопрос, почему в определенный момент клетки начинают вести се6я нетипичным образом и трансформируются в злокачественные. Я это называю - клетки сходят с ума...

Пока мы можем лишь назвать факторы, повышающие риск развития заболевания, но не объяснить, что именно способствует включению механизма онкологических процессов. В первую очередь к предрасполагающим факторам относят ультрафиолетовое излучение. Воздействие солнечных лучей не ограничивается поверхностным слоем эпидермиса и проникает в более глубокие слои. Другими факторами, способными спровоцировать возникновение раковых патологий кожи, являются: воздействие химических веществ, обладающих канцерогенными свойствам; длительное воздействие рентгеновского излучения; радиоактивное воздействие; термическое влияние; наследственная предрасположенность.

Всем людям нужно соблюдать одно простое правило - при малейшем подозрении на рак кожи следует незамедлительно и без всякого стеснения обращаться к врачу-дерматологу! Врач осмотрит вас и, если сочтет нужным, направит к онкологу. Подчеркну - самостоятельно определить, есть ли у вас то или иное заболевание кожи, невозможно! Часто повышенная бдительность пациентов спасает им жизнь. Если рак обнаружить до его проникновения в глубинные слои и лимфатическую систему, можно устранить опухоль без дальнейших последствий.

Отмечу, что самодиагностика - единственный верный путь профилактики рака кожи. Никто, кроме вас и самых близких людей, не может видеть всей поверхности вашей кожи. Желательно осматривать себя при дневном свете каждый раз после купания. Любая подозрительная активность кожных элементов, включая изменение формы, цвета и кровоточивость, должна быть замечена вами вовремя.

Сегодня по телевизору показывают достаточно много передач, посвященных здоровью. Часто обсуждают различные вопросы, связанные с кожей, ведь она всегда на виду. Хочу сказать спасибо моим телевизионным коллегам - врачам, в том числе Елене Малышевой. После таких передач у нас всегда наплыв пациентов, преимущественно пожилого возраста. Люди начинают тщательнее следить за своим здоровьем. Вообще с удовольствием отмечаю, что сейчас у населения наметился тренд - относиться бережно к своему здоровью».

Море, солнце и вода - наши лучшие друзья?..

«Многие пациенты приходят с вопросом, что им делать с той или иной родинкой, - говорит дерматовенеролог. - Возможно, она мешает им, каким-то образом беспокоит. Порой мне как врачу необходимо изучить не только одну конкретную родинку, но и осмотреть все тело человека. Это позволяет составить полную картину происходящего. Но некоторые пациенты стесняются раздеться. Это остается на их усмотрение. Как правило, на прием к дерматовенерологу мужчин приводят женщины. Хотя, стоит отметить, существует отдельная категория мужчин, которые очень трепетно относятся к своему здоровью, следят за собой.

Существует 6 фототипов кожи. Фототип - это степень чувствительности кожи к воздействию ультрафиолетовых лучей, обусловленная наследственными факторами. В зависимости от принадлежности к тому или иному фототипу кожа человека по-разному реагирует на солнце. Конечно же, людям, имеющим от природы светлую кожу, нужно быть осторожнее с солнцем. А вот темнокожим афроамериканцам повезло больше в этом отношении.

Отдельно стоит сказать о солнцезащитных кремах. Недавно на конференции в Санкт-Петербурге учеными высказывалось предположение о вреде солнцезащитных кремов. Однако пока об этом нельзя говорить с полной уверенностью. Сейчас идет работа в этом направлении, проводятся исследования.

Кроме того, когда человек использует солнцезащитный крем, происходит в некотором роде самообман. Загорающему кажется, что он надежно защищен, ведь он нанес на кожу крем, а значит, может побыть на солнце подольше. Хотя на самом деле это не так. А если облачно? Отмечу, что ультрафиолету совершенно все равно, есть облака на небе или нет, он свободно проникает сквозь них. Даже если за окном гроза, в дневное время следует наносить крем с SPF-фактором на все открытые участки тела. А вот качественные солнцезащитные очки действительно помогают защищать глаза и кожу век, а также замедляет формирование морщин».

«А если я удалю родинку, я не умру?..»

Именно с таким вопросом к Денису Ласееву обращаются с завидной регулярностью. «Спешу успокоить - если человек удаляет родинку, это не представляет угрозы для его жизни, - поясняет врач-дерматовенеролог. - Вообще по поводу родинок существует множество мифов. К примеру, существует ошибочное мнение, что особую опасность для возникновения рака кожи представляют выпуклые родинки. Это не так. Кстати, человек рождается без единой родинки. Они появляются на протяжении всей его жизни. Первые родинки появляются у ребенка на первом году жизни. Поэтому зачастую нам кажется, что та или иная родинка имеется у нас с рождения. В действительности мы, как правило, просто не помним свое тело в период жизни до года. Хочу отметить, что важно не травмировать родинку или родимое пятно. Порой родинка расположена в таком месте, где ее часто задевают - поясом от брюк, воротником рубашки, краем ботинка или просто расческой. Этого нужно избегать, так как одним из факторов, провоцирующих рак кожи, является травматическое повреждение родинок, или по-научному невусов».

Красота - страшная сила!

«Солярии?! К счастью, сейчас прошла на них мода. Когда они были особенно популярны, это приводило к печальным последствиям. Я бы их вообще запретил! Кстати, во многих странах солярии уже под запретом. И это абсолютно правильно!» - убежден Денис Ласеев.

Последние несколько лет в России неоднократно поднимался вопрос запрета соляриев. Некоторое время назад председатель комитета по охране здоровья при Государственной думе РФ Сергей Калашников выступил с инициативой наложить вето на пользование соляриями по всей территории нашего государства, следуя примеру некоторых европейских стран. Главную причину такого решения чиновник объяснил возникновением высокой вероятности развития онкологических заболеваний, в первую очередь рака кожи. Однако окончательного решения на законодательном уровне российские власти еще не приняли.

«Одно из распространенных опасных заблуждений - солярий более безопасен, чем солнечные лучи, - продолжает Денис Ласеев. - На самом деле риск возникновения рака кожи у людей удваивается при посещении солярия, потому как лампы излучают волны спектра UVA на 98%, а именно эти лучи опаснее всего. Доказано, что у двух человек из трех, посещавших солярий до 35 лет, возникнет онкологическое заболевание кожи. Даже однократное посещение солярия за жизнь увеличивает вероятность рака кожи на 20%, более 150-170 сеансов приводят к 50%-ной вероятности онкологии. Эта 50%-ная вероятность наступает через 10-15 лет. Получить рак кожи от солярия рискуют люди, которые подвергаются воздействию искусственного ультрафиолетового излучения чаще 7-10 раз в год. Количество радиации от лампы для загара в 3 раза больше, чем при естественном солнечном облучении. Солярии противопоказаны лицам, имеющим хотя бы один фактор риска рака кожи. Белая кожа, кстати, относится к этим факторам».

Есть у дерматологов неутешительная новость и для любительниц стойкого маникюра и нарощенных ноготков - шеллак опасен! «Хочу предупредить всех девушек и женщин, отдающих предпочтение стойкому маникюру, при выполнении которого используются ультрафиолетовые лампы, - вы рискуете в будущем увидеть на коже рук пигментные пятна», - сообщает Денис Ласеев. Вот такая опасная красота. Стоит ли платить за нее столь высокую цену - собственное здоровье, решать только вам.

Елена БУДАНОВА