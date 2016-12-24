Степень готовности документов можно отследить с помощью сервиса «проверка исполнения запроса»

Социум

При оформлении документов на недвижимость жители Республики Мордовия могут самостоятельно отслеживать степень их готовности. 

Такая возможность у заявителей имеется благодаря работе сервиса «Проверка исполнения запроса», на интернет-портале Росреестра (www.rosreestr.ru).

Граждане и юридические лица с помощью данного источника могут самостоятельно, без дополнительных обращений, проверить статус исполнения своего заявления. Для этого необходимо зайти на портал и в специальном поле указать номер заявки.

Статус «В работе» указывает на то, что заявка находится на рассмотрении, а статус «На подписи» свидетельствует о скором завершении работы по данному запросу. 

Если заявка обозначена пометкой «Проверка не пройдена», это означает, что запрос не будет рассмотрен и не перейдет на следующий этап обработки. Это значит, что при заполнении документов была допущена какая-либо ошибка. 

Чтобы ее исправить, заявителям надо обратиться в многофункциональный центр за разъяснениями и откорректировать предоставленные ранее документы. 

Для получения нужной информации нет необходимости регистрироваться на сайте. Онлайн-проверка статуса исполнения запроса доступна уже через 2-3 дня после подачи заявления на проведение учетно-регистрационных процедур.

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