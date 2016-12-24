Алла Рид: «Я человек, очень зависимый от еды!»

Солистка музыкального объединения «Градский Холл» и участница шоу «Голос» и «Три аккорда» на кухне любит импровизации

Джазовая певица Алла Рид в шоу «Голос» была в команде Александра Градского и прошла в четвертьфинал. И в самое ближайшее время она снова будет задействована в популярном проекте Первого канала «Три аккорда». А поскольку любимый музыкальный жанр Аллы - это джаз, то вполне предсказуемо, что даже на собственной кухне она готовит в стиле «джаз» - импровизирует и сочиняет салаты на ходу, добавляя в них любимые ингредиенты. Алла рассказала о том, что ей помогает есть все подряд и не полнеть, дала несколько советов для поддержания хорошей формы и поделилась рецептами.

- Алла, признайтесь: вы любите поесть - или еда для вас только топливо, чтобы можно было жить и творить?

- Я человек, очень зависимый от еды. Иногда слышу от людей, что они могут целый день не есть и при этом особо не страдать. Я считаю, что мы - это то, что мы едим. Наши здоровье, фигура, состояние организма - все зависит от того, какую пищу и в каких количествах мы получаем. Мне подходит способ есть по чуть-чуть и часто, а если случается большой перерыв в еде - у меня начинает кружиться голова, я очень плохо себя чувствую. Кроме того, еда мне необходима, чтобы петь: она дает мне опору, без нее не будет правильного дыхания. В этом случае пища для меня выступает топливом. Причем топливо должно быть очень качественным - нельзя в себя забрасывать все подряд.

- Кроме маленьких и частых порций - какими еще руководствуетесь правилами в своем питании?

- Я уже давно поняла, что мне подходит раздельное питание, когда белки - отдельно, углеводы - отдельно. Мясо я стараюсь употреблять с овощами, макароны с котлетой я есть не буду. То же самое касается пельменей, хачапури - тех продуктов, где сочетается тесто с мясом. Такая еда - очень тяжелая для пищеварения.

- А как вы относитесь к сладкому?

- Из сладкого я ем все, но в маленьких порциях, и основной мой секрет: я никогда ничего не доедаю.

- ???

- Я люблю все попробовать, но совсем понемногу. Часто наблюдаю в ресторанах картину, когда посетители берут первое, второе, третье, и еще и компот с пирогом! Люди в своем большинстве едят неоправданно много, а потом удивляются: откуда у них лишний вес? Тут все просто: если ты много съедаешь лишнего, то и лишний вес не заставит себя долго ждать. Плюс ко всему - из-за больших порций растягивается желудок, и уже маленькой порцией наесться становится трудно.

- Как складывается ваш режим питания в течение дня?

- Завтракаю я всегда - иначе у меня начинает кружиться голова. Обычно это омлет или яичница, бутерброд с сыром, блинчики с творогом или сырники. На обед - какой-нибудь легкий суп, салат и белок: куриная грудка, рыба или кусок мяса - но без гарнира! Либо это паста и салат - но тогда мяса там не будет! Ну и через какое-то время я могу выпить чай с десертом. А ужин - уже как получится, бывает так, что я не ужинаю совсем.

- А в выборе блюд у вас есть ограничения?

- В еде я себя не ограничиваю. Люблю черный хлеб, а если мне очень захочется, съем булочку и даже пирожное. Другое дело, что я не сластена: больше люблю остро-соленые блюда, а без пирожных и конфет могу запросто обойтись.

- Как вы себя приучили есть маленькими порциями?

- Думаю, здесь большую роль сыграла физиология: мне комфортно так питаться. Интересно, что сильнее всего я хочу есть где-то в час дня. С утра могу съесть что-то легкое, в обед поем плотно, а вечером ем мало, и ужин у меня легко заменяется завтраком - то есть в вечернее время я могу съесть какой-нибудь творожок и бутерброд с сыром. Это дает нужную мне легкость. Потому что перед концертом, к примеру, я не могу плотно есть, а после концерта - уже сил нет. Поэтому стараюсь есть легкую пищу, без жареного и жирного. Кроме того, у меня не очень хорошая наследственность, и я всегда думаю о том, что я ем. Есть продукты, которые я практически не употребляю, - чипсы, кола. Но... в жизни всё бывает, и если уж сильно чего-то захотелось - я съем. Бывает, идешь голодная мимо «Макдональдса», и так хочется зайти! Ну, значит, я зайду! Вот, например, позавчера мы гуляли на велосипедах на ВДНХ, и мне захотелось пончиков - и я съела три штуки! И ничего не случилось! (Смеется.)

- Какие продукты в вашем доме никогда не переводятся?

- Дома всегда есть сыр, творог, что-то мясное - буженина, карбонад, докторская колбаса, фрукты: яблоки, мандарины, апельсины, бананы. Ну и сладкое: пирожные, конфеты, варенье…

- Алла, а готовить вы любите?

- Я как творческий человек люблю экспериментировать - например, придумывать какие-то свои рецепты салатов. Смешиваю ингредиенты и смотрю, как они сочетаются. Ничего удивительного, ведь я люблю джаз, а джаз - это импровизация. Если у меня есть настроение - могу достать книжку с рецептами и что-то приготовить, добавляя в блюдо что-то от себя. Но, понятное дело, случается это не часто, потому что с такой работой, как у меня, зачастую приходится питаться на стороне - в основном в ресторанах...

- Поделитесь рецептом своего салата?

- Возможно, я и не сама его придумала, уже не помню, но этот салат очень нравится моему сыну. Нужно взять морепродукты - это могут быть крабы, креветки - и соединить их с кукурузой, яйцом, репчатым луком, зеленью и все это заправить, например, легким майонезом. Нам с сыном очень нравится сочетание овощей с морепродуктами!

- Какие еще блюда, приготовленные вами, у сына любимые?

- Он любит макароны с маслом и солью и жареное мясо - тонко отбитую свинину.

- А в вашем детстве были любимые блюда?

- Так как в нашем доме преобладали еврейские блюда, я очень любила бульон с клецками - это такие штучки из манки. Потом форшмак - это рубленая селедка с яйцом. Еще любила фаршированную рыбу. В том регионе Самары, где жили мы, ее делали из щуки, а те, кто с Украины, - из карпа. Там тоже есть свои территориальные особенности.

- Скажите, а где, по-вашему, самая вкусная еда?

- У нас - это я могу сказать совершенно откровенно! Я много где была, но еды вкуснее, чем дома, нет нигде! Для меня, по крайней мере. Конечно, есть любимые блюда и в других странах - например, я люблю итальянскую кухню: прошутто, миксы с овощами. Сюда же можно отнести пиццу, но если ты долго находишься в Италии, то пицца быстро надоедает. И когда возвращаюсь домой, первое, что я делаю, - это хорошо ем. Я большой патриот русской еды. Особенно мне нравится кухня в провинциальных городах, и там пекут очень вкусный хлеб! Ну и ностальгия по детству тоже никуда не уходит. Особенно вспоминается праздничный стол: холодец, паштет из печенки, салат «оливье», бутерброды со шпротами, с красной икрой… Все это навевает атмосферу праздника и теплые воспоминания.

Елена Соколова, фото из личного архива Аллы Рид