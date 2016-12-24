Лауреатами патриотического конкурса «Герои не умирают» стали более 40 школьников Мордовии

21 мая в Саранске в музее органов внутренних дел регионального МВД состоялось награждение лауреатов конкурса "Герои не умирают", организованного Министерством внутренних дел по Республике Мордовия при поддержке Информационно-аналитического центра "Национальная безопасность и наука". Конкурс, посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войне и Международному дню музеев, проводился среди детей и подростков Мордовии, обладающих литературными способностями. При подведении итогов учитывались публицистичность и соответствие жанру, новизна и актуальность подхода конкурсанта к раскрытию темы, яркость и оригинальность подачи материала, обоснованность, четкость и самостоятельность выводов.

В результате лауреатами литературно-патриотического конкурса стали более 40 учащихся школ республики. Свои творческие работы они посвятили сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, а также музею истории органов внутренних дел по Республике Мордовия.

Награды, предусмотренные Положением о конкурсе, победителям в номинациях «Навечно в строю», «История одной награды» и «Перевернем истории страницу» вручил заместитель министра внутренних дел по Республике Мордовия полковник полиции Владислав Смирнов. За первое место награждены: Саима Абушаева, Надежда Кечкина, Илья Кулдыркаев, Ангелина Макарова, Мария Материкина, Арина Сеськина, Алена Тяпухина, Артем Кузнецов, Яна Коровина, Артём Бурнайкин, Алина Карпова, Илья Слугин.

Одиннадцать школьников заняли вторые и тринадцать – третьи места.

Обращаясь к ним, заместитель министра регионального ведомства сказал:

«За коротким, но емким словом «Победа» стоит мужество и героизм миллионов советских солдат, напряженный и тяжелый труд в тылу. Великая Победа наших отцов, дедов и прадедов навсегда останется героической вершиной истории России. Для вас, ребята, и для всех будущих поколений – это вечный пример истинной доблести, высокого патриотизма и духовного величия. Мы сохраняем прошлое, ценим настоящее и верим в будущее. А вы, ребята, и есть будущее России, ее надежда и опора».

Участников патриотического мероприятия приветствовал начальник Управления общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации Главы Республики Мордовия Евгений Чашин. Он поздравил ребят с творческой победой и подчеркнул, что в наше время тоже есть герои, которые стоят на защите своего Отечества, в числе которых сотрудники силовых структур региона. Отдельно Евгений Чашин отметил труд тех, кто вносит свой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. От имени Главы Республики Мордовия Владимира Волкова он вручил Благодарственные письма генеральному директору АНО Информационно-аналитический центр «Национальная безопасность и наука» Юлии Буровой и методисту музея культурного центра МВД по Республике Мордовия Наталье Зиминой.

Участие в мероприятии приняли: заведующий отделом организационно-аналитической работы в сфере противодействия терроризму и обеспечения деятельности Антитеррористической комиссии Республики Мордовия Управления по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации Главы Республики Мордовия Евгений Бахмистеров, председатель Общественного совета при МВД по Республике Мордовия Николай Колесник, член Общественного совета при МВД по Республике Мордовия, епископ Ардатовский и Атяшевский Владыка Вениамин, ветераны органов внутренних дел, родители конкурсантов и педагоги образовательных организаций республики.