Сергей Шнуров: «Мне хочется ничем не заниматься»

«Ленинград» на сцене уже больше двух десятков лет. Пробился сквозь все препоны и запреты (из-за ненормативной лексики коллективу больше десятка лет был закрыт путь на все приличные столичные концертные площадки). И как мы теперь без «Вояжа», «Экспоната», да даже без «Супер Гуда» почти 13-летней давности?! Сам Сергей Шнуров еще не решил, чем будет заниматься после роспуска группы. И не исключаем, что через несколько лет музыкант «тряхнет стариной» и снова соберет «Ленинград». Но пока создатель «группировки» официально сообщил, что стадионный российский тур группы «Ленинград» будет финальным (в планах значится девять крупнейших городов России). Последний концерт состоится, что весьма символично, в родном городе Сергея - Санкт-Петербурге в середине октября…

Прощай, «Ленинград»!

- Сергей, вопрос, который волнует всех. Я сразу же его задам. Почему вы объявили о том, что «Ленинград» завершает свою деятельность?

- Группировка «Ленинград» за всю историю своего существования собрала уже все возможные награды и премии. И вот этим объездом стадионов мы ставим такую хорошую жирную точку, потому что дальше стремиться уже некуда. Все, что я ставил нам в планы, мы выполнили и уже даже перевыполнили. Ввиду того, что мы русскоязычная группа и очень русские сами по себе, конечно, ни о каком мировом господстве и речи быть не может. А здесь мы сделали уже всё. Может быть, я еще что-то придумаю - и тогда начну снова заниматься музыкой.

- Чем же вы будете заниматься? Как без музыки-то?

- Вы так говорите, как будто Сергей Шнуров не может существовать без музыки. Я себя помню в детском саду. Я не играл ни на чем, не пел ничего, кроме «Ёлочки». Любой человек может не петь. Мне хочется ничем не заниматься. Я уже лет 20 себе это обещаю. И никак не выходит.

- Чем будете зарабатывать тогда?

- Всем, чем угодно. Не думал об этом. Пока мне точно хватит уже заработанного. Я рассмотрю какие-то предложения по бизнесу, но такой срочности и насущности, какая может быть у людей, у меня, нет.

«Дело молодых»

- Что сказали ваши фанаты о распаде группы?

- Они подумали, что наконец-то перестанут слушать эту ерунду. А если серьезно, то не надо расстраиваться. У нас впереди еще довольно много времени. Кроме тура, планируем снять несколько клипов, выпустить несколько песен. Еще порадуем всех!

- Несколько лет назад вы сказали, что распустите «Ленинград», когда он станет продуктом не первой свежести. Получается, что теперь это так? Многие так не считают. И сколько будете делать прощальных туров: как Алла Пугачева - уходить несколько раз? Или все же раз и навсегда?

- Мне хотелось бы, конечно, как Алла Борисовна. Когда мне постоянно вспоминают чьи-то бесконечные прощальные туры, то я думаю: «Как классно у них получилось!». Может, и у меня так будет, но есть большие шансы, что нет. В ближайшее время точно нет. В остальном скажу так: шоу-бизнес - дело молодых. Мне все-таки 46, я уже не очень хорошо чувствую, что надо молодежи и публике. Можно, конечно, что-то симулировать, придумывать, но не хочу. Надо именно чувствовать.

Корпоративы

- Вот вы сказали про свой возраст. А на сколько реально себя ощущаете?

- На 46 и ощущаю себя. Мне и не надо на 20 или 23. Потому что в этом возрасте я был таким разгильдяем. Старости я не боюсь и жду. Там, во-первых, пенсию сейчас повысили, во-вторых, льготы будут. Вообще, житуха начнется!..

- Может, возродите «Ленинград» к вашему личному юбилею - 50-летию?

- О, хороший вариант - как идея! Я почему-то об этом не подумал...

- От корпоративов не будете же отказываться?

- Да вы что! Это - точно нет, не хотелось бы отказываться. Я не списываю этот пунктик со своих счетов. Все зависит от предложения, от самого рынка. Будет видно.

Продюсера из него не выйдет

- Продюсировать не собираетесь? Многие музыканты после завершения карьеры выбирают себе именно эту профессию.

- Я бы не сказал, что многие. Джим Моррисон (лидер культовой американской группы «The Doors». - Прим. авт.) вперед ногами на кладбище ушел, какое там продюсирование. Кто поприличнее - тот молчит, а у кого совести нет - тот занимается продюсированием. (Смеется.)

- Не хотите снять фильм какой-нибудь - может быть, даже о музыке?

- Ни в коем случае! Я даже перестал ходить в кино. Потому что там, как ни придешь, обязательно какой-нибудь российский серьезный фильм. Или комедия, что еще хуже. Мне кажется, что не стоит тратить на съемки таких фильмов деньги. Отдайте их лучше тем, кто в них больше нуждается. Хочется сказать уже: «Остановитесь!».

- Группа «Ленинград» популярна на протяжении долгого времени. В чем, по-вашему, секрет успеха?

- Нет никакого секрета. Просто мы давно делаем уникальный продукт, больше так никто не может.

Невостребованная водка

- Как изменился райдер группы за эти годы?

- Это было такое долгое и поступательное действие, что начало и не вспомнишь. Он менялся очень много раз, и в лучшую сторону. Я просто не помню его. Основные пункты? Все так же - много водки. Но зачастую она так и остается в неоткрытом виде в гримерке...

- Зрители в последнее время все чаще возмущаются, когда их любимые артисты поют под фонограмму. А вы что об этом думаете?

- Я положительно отношусь к «фанере». Но группа сама никогда не играла под фонограмму. Я бы очень хотел, но у меня не получается: я никогда в себя не попадаю! Не синхронизируюсь. Фонограмма возникла же по экономическим причинам. В провинциальных городах нет необходимой аппаратуры, а все хотели видеть артистов. Они, может быть, и рады были бы играть без нее, но техника не позволяла. Не надо так негативно относиться к этому.

То ли конкурс, то ли фейк

- Как вы относитесь к конкурсу «Евровидение»?

- Я «Евровидение», честно говоря, очень давно не видел. В силу того, что у меня нет телевизора. И что там происходит, не знаю.

- Если бы вам предложили представлять этот конкурс от России, как бы отнеслись к этому? Одно время многие россияне считали, что именно вам надо ехать - показать, как надо петь.

- Мне кажется, что этот конкурс снимается в каком-нибудь российском павильоне, и он больше нигде не проходит. Это какой-то фейк: приглашают туда каких-то странных людей, а они делают вид, что они иностранцы. Почему я так думаю? Потому что я больше нигде про этот конкурс не слышал. Я поездил по миру, был во многих странах. И никогда меня никто не спрашивал: «Ну, как там «Евровидение?». Обсуждают его так горячо только у нас.

Шоу - это только шоу

- Вы в недавнем сезоне дебютировали как один из наставников «Голоса». Будете еще принимать в этом шоу участие?

- Если позовут, то буду.

- Недавно на этом проекте - в детской версии - разгорелся конфликт из-за нечестного голосования в финале. Что думаете об этом?

- Мне кажется, что этому уделяют слишком много внимания. Я как открою новости - вижу: то правильно проголосовали, то неправильно. Еще немного - и кровь друг другу пустят! Друзья, не надо так серьезно - это же шоу! Вы чего? Спокойнее надо быть - и все будет отлично!..