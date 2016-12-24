Выездной прием – быстро, надежно, удобно

Массовое отравление на поминках
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Кадастровая палата по Республике Мордовия предоставляет физическим и юридическим лицам услуги по выезду к заявителю с целью приема заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, заявлений об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости.
Преимущество данной услуги очевидно:
- возможность получения государственной услуги в удобное для заявителя время и в удобном месте;
- экономия временных затрат на перемещение в офис приема-выдачи документов;
- возможность избежать ожидания в очереди;
- индивидуальный подход к заявителю;
- сокращенный на 2 дня срок учетно-регистрационных действий.
Важно отметить, что для ветеранов Великой Отечественной войны и лиц с ограниченными возможностями (инвалидов I и II группы) услуга предоставляется бесплатно, при условии, что они являются правообладателями объектов, которые нужно оформить.
Узнать более подробную информацию и записаться на оказание услуги по выездному обслуживанию можно удобным для заявителя способом: по телефону (8 (342) 79-02-11, 8 (342) 79-02-15), по электронной почте (dostavka@13.kadastr.ru) или лично в офисе приема-выдачи документов (г. Саранск, Лямбирское шоссе, 10Б).
Представители Кадастровой палаты рассмотрят заявку в кратчайший срок и свяжутся с заявителем, чтобы согласовать дату и время визита. Все оборудование, необходимое для приема-выдачи документов, специалист привезет с собой.
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
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