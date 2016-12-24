Выездной прием – быстро, надежно, удобно

Социум

Кадастровая палата по Республике Мордовия предоставляет физическим и юридическим лицам услуги по выезду к заявителю с целью приема заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, заявлений об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости.

Преимущество данной услуги очевидно: 

- возможность получения государственной услуги в удобное для заявителя время и в удобном месте;

- экономия временных затрат на перемещение в офис приема-выдачи документов; 

- возможность избежать ожидания в очереди;

- индивидуальный подход к заявителю;

- сокращенный на 2 дня срок учетно-регистрационных действий.

Важно отметить, что для ветеранов Великой Отечественной войны и лиц с ограниченными возможностями (инвалидов I и II группы) услуга предоставляется бесплатно, при условии, что они являются правообладателями объектов, которые нужно оформить.

Узнать более подробную информацию и записаться на оказание услуги по выездному обслуживанию можно удобным для заявителя способом: по телефону (8 (342) 79-02-11,     8 (342) 79-02-15), по электронной почте (dostavka@13.kadastr.ru) или лично в офисе приема-выдачи документов (г. Саранск, Лямбирское шоссе, 10Б).

Представители Кадастровой палаты рассмотрят заявку в кратчайший срок и свяжутся с заявителем, чтобы согласовать дату и время визита. Все оборудование, необходимое для приема-выдачи документов, специалист привезет с собой.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
День Победы

Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
Трамп ответил!

Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США

Психическая атака

Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством

«До лампочки!»

Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях

Выйти в лидеры

14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
Забили на все!

Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники

Конкурс красоты

№19  Дарья

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу