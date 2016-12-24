Новые стандарты электронной подписи

Социум

С 2019 года все удостоверяющие центры России выдают электронные подписи (ЭП), изготовленные исключительно по новым стандартам Минкомсвязи России — ГОСТ 34.10-2012. Те, кто успел получить предыдущую версию подписи, могут продолжать использовать её в течение указанного срока действия. Однако до конца года все владельцы ЭП должны будут перейти на сертификаты, соответствующие новому стандарту. 

С помощью ЭП можно пользоваться не только услугами Росреестра – регистрировать недвижимость, получать сведения обо всех своих объектах, гасить запись об ипотеке, запрещать регистрационные действия со своей недвижимостью без своего личного участия, – но и получить ИНН, заполнить анкету для переоформления паспорта, отследить санкции ГИБДД, поставить на учет автомобиль, подать заявление для поступления в вуз и многое другое. Все электронные госуслуги доступны обладателям ЭП, которую подготавливает и выдаёт удостоверяющий центр Кадастровой палаты.

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