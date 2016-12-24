Трамп ответил!

Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США

Невероятно, но факт! Инвалид из Мордовии Андрей Бочкарев, написавший в феврале этого года письмо президенту США, получил ответное послание из Белого дома. В коротком сообщении Дональд Трамп информирует, что обязуется довести до своего российского коллеги Владимира Путина суть проблемы, с которой обратился к нему житель Ковылкина. О том, как заурядное уголовное дело вышло на международный уровень, рассказывает корреспондент «ВС».

«Сильно избили и отобрали деньги!»

«Уважаемый мистер Бочкарев! Я, как глава истинно свободного демократического государства, обязуюсь донести проблему процветающей преступности в Вашем государстве до мистера Путина на саммите глав государств, который пройдет в 2019 году в Таджикистане». Вот такой текст пришел на электронный адрес Андрея Бочкарева, с которого он отправлял письмо президенту США.

Так что же это за проблема процветающей преступности, которую намеревается обсуждать лидер одной из сверхдержав? Чтобы понять ее, любопытным читателям пришлось бы изучить публикации «ВС» за последние десять лет. Именно столько времени мы рассказываем о бедственном положении группы жителей третьего по величине города Мордовии, оказавшейся в кредитном рабстве. Но коротко суть беды можно изложить одной фразой: нежелание правоохранительных органов одного населенного пункта решать проблемы его жителей. Не будем сейчас вдаваться в детали, напомним лишь о сложившейся ситуации, ставшей поводом для послания президенту США.

Вот как ее описывал сам Андрей Бочкарев: «25 октября прошлого года я вместе с другом пришел к своей знакомой. Мы вечером гуляли по городу, решили зайти просто посидеть у нее. Она с сожителем живет, оба сильно пьют. Мы специально купили им бутылку водки, чтобы они не травились паленым самогоном. Сразу скажу, я не пил. Просто потому, что при моем заболевании это смертельно опасно. Через некоторое время я вместе с другом вышел на площадку покурить. И почувствовал себя плохо. Дело в том, что я принимаю сильнодействующие препараты, и такое со мной периодически случается. Я попросил своего друга вызвать «скорую помощь». Но он не смог дозвониться, связь постоянно обрывалась. Тогда я решил зайти в квартиру, из которой мы только что вышли покурить, и попросить хозяйку вызвать медиков. Когда вошел в квартиру, я уже практически не держался на ногах. Даже лицо уже судорогами сводило. Я попросил ее позвонить медикам, а сам прилег на диван. В это время мой друг вышел из подъезда на улицу и в упор столкнулся с полицейским нарядом. Стражи порядка сообщили ему, что прибыли по вызову хозяйки той самой квартиры, из которой он только что вышел. Через несколько минут полицейские под руки вывели меня оттуда. Меня отвезли в отдел, оформили протокол об административном правонарушении и сильно избили. Утром за мной в отдел пришел отец. Полицейские вернули мне вещи, которые изъяли накануне, и потребовали подписать бумагу, что у меня ничего не пропало. Я попросил их вернуть куртку, в которой у меня были деньги. Но мне сказали, что, если я сейчас не подпишу эту бумагу, меня будут бить еще. Я подписал. Потом мне вернули куртку. Я проверил карманы, но денег там уже не было. У меня там лежали две тысячи шестьсот рублей. Это деньги на лекарства. Понимаете, у меня пенсия всего семь тысяч рублей. Лекарства стоят дорого. В этой связи я в свое время обращался за помощью к Главе республики, и он помог мне материально. Но что же это получается, Глава республики помогает, а полицейские отнимают у меня эти деньги!».

По словам Андрея Бочкарева, после ночи, проведенной в отделе полиции, он еще восемь дней практически не вставал с дивана. Даже в туалет ходил с трудом. Когда немного пришел в себя - написал заявление об избиении и краже денег в отделе полиции.

Обсудят ковылкинскую проблематику

Проверка, проведенная по заявлению Андрея Бочкарева Следственным комитетом, установила, что никто его в отделе полиции не избивал и денег у него не крал. Соответственно, в возбуждении уголовного дела против сотрудников полиции было отказано. Зато в отношении самого Андрея Бочкарева было возбуждено уголовное дело за незаконное проникновение в жилище. Как выяснилось, та самая жительница Ковылкина, у которой он гостил вечером 25 октября прошлого года, написала соответствующее заявление. Сам Андрей Бочкарев утверждает, что сделала она это после настойчивой просьбы местных оперативников. Но проверить эту информацию нереально. Да и кому это нужно? Молодой человек и его друг, находившийся с ним в тот вечер, утверждают, что следствие по этому делу велось с многочисленными нарушениями их прав. Оба писали соответствующие заявления, но проводившиеся проверки показали, что их жалобы не имеют под собой никаких оснований. Дело в итоге все же довели до суда, и сейчас оно находится в процессе рассмотрения. По словам Андрея Бочкарева, очередное заседание назначено на 16 мая. Молодой человек не сомневается, что ему будет вынесен обвинительный приговор. Однако еще на этапе предварительного следствия Андрей Бочкарев от отчаяния решил написать президенту США Дональду Трампу. Просто потому, что в России, как ему представляется, помощи ждать неоткуда. Как и его отцу, который десять лет писал жалобы в различные инстанции по поводу оформленных на его имя липовых кредитов.

В своем письме молодой человек подробно рассказал о своих злоключениях на Родине. О том, как его задерживали, о том, как били, о том, как потом обвинили в совершении уголовного преступления, ну и, конечно, о ходе следствия.

Конечно, сам факт получения ответа из администрации президента США вовсе не является гарантией чего бы то ни было. Смешно даже представить себе ситуацию, когда Владимир Путин и Дональд Трамп вместо корейской ядерной проблемы, положения дел в Венесуэле, Сирии и на Украине будут обсуждать, присвоили ли ковылкинские полицейские две тысячи шестьсот рублей у инвалида, страдающего синдромом Туретта, или нет. Били его или не били? Нелепо! И почему-то грустно…