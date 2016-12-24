Дана Абызова: «Диеты - диетами, а наслаждаться жизнью тоже нужно уметь!»

За внешней хрупкостью и нежностью у Даны Абызовой скрываются твердый характер, целеустремленность и воля: она занимается триатлоном и зорко следит за своим питанием. В интервью Дана поделилась своим опытом, приобретенным в борьбе за стройность, и рассказала о любимых блюдах.

- Дана, скажите честно, вы любите экспериментировать на кухне?

- Я отношу себя к тем людям, которые в еде очень много экспериментируют, пробуют разные способы и методы питания, в том числе и питание по анализу крови. После того как я сдала кровь, мне прислали специальную таблицу с перечнем продуктов, которые являются для меня ядом, продуктов, которые мне нужно есть в больших количествах, и нейтральных продуктов. И еще там была целая схема по сочетаниям продуктов. Например, чтобы моему организму получить максимальную пользу от мяса, его нужно есть с грейпфрутом. Я попробовала питаться по этой схеме, но выдержала четыре месяца, а потом бросила. Факт того, что нужно постоянно контролировать свое питание, меня утомил. Я такой человек, что мне нужно разнообразие в еде, ограничения приводят к тому, что меня срывает и я начинаю есть все подряд.

- И какой вы нашли выход?

- В конце концов я поняла, что самая эффективная диета - это правильный образ жизни. Опыт подсказал, что самым правильным является интуитивное питание, потому что слушать свой организм и выбирать продукты, которые нужны организму, а не те, которые хочется, - это наиболее правильный, на мой взгляд, способ, хотя и очень трудный. Потому что часто не хватает времени, чтобы правильно поесть, и приходится себя пичкать чем-то нехорошим и неправильным. Потому что мои вкусовые предпочтения, как ни странно, - это Макдональдс и всяческие булочки, чипсы, шоколадки. Но изредка все же нужно себе позволять такие грешки, потому что иначе будет совсем грустненько.

- Изредка - это раз в неделю или реже?

- Это очень индивидуально и зависит в большей степени от основного питания. Года два назад я увлекалась детоксом, раз в неделю я делала разгрузочный день только на овощных и травяных соках холодного отжима. Соки хоть и не очень вкусные, но якобы полезные. И лично для меня такой подход был очень эффективным - я сильно похудела и при этом чувствовала себя нормально. При таком подходе можно 2-3 раза в неделю позволять себе съесть даже какой-нибудь десерт в виде чизкейка.

- А в остальные дни калории нужно считать?

- Для меня это нереально: хочется же заниматься интересными делами, а не сидеть и тупо подсчитывать калории. Лучше перед каждым приемом пищи послушать себя: нужно ли это сейчас организму или нет? Может быть, ты просто нервничаешь или тревожишься и используешь еду для того, чтобы погасить тревогу и стресс?

- Как часто вас можно застать на кухне? Вы любите готовить?

- Поскольку дома я либо утром, либо поздней ночью, то готовлю только завтраки. Но делаю это с удовольствием. Я родилась и выросла в Латвии, оттуда мне передалась культура подачи еды. Это целая церемония: свечки, цветочки, вышитые салфеточки - желательно фамильные... Для меня все это очень важно, потому что так всегда делали мои бабушки с дедушками и мои родители, и теперь я тоже так делаю. Поэтому, чтобы приготовить завтрак, я встаю примерно часа на два раньше. Готовлю тарелочки, чашечки, приборчики, чтобы все было красиво. И завтрак - это, наверное, самый любимый прием пищи…

- Из чего обычно он состоит?

- Я стараюсь делать так, чтобы завтраки были разнообразными. Готовлю каши, а к ним - разные топпинги: мед, орехи, сухофрукты. Иногда бывают и свежие фрукты, хотя по правилам их желательно принимать отдельно. Но, опять же, иногда можно себе позволить. Еще люблю делать маленькие бутербродики, которые я оборачиваю в крафтовую бумагу, потом завязываю красивой ленточкой и сверху вставляю какой-нибудь цветочек.

- Очень мило!

- Ну да! И хоть приходится потом ленточки развязывать, а бумагу разворачивать, зато на столе смотрится очень красиво!

- Расскажите о традиционных блюдах, которые сохранились в вашей семье.

- В Латвии есть национальные блюда, которые готовили и бабушки, и мамы. Например, это традиционные пирожки со шпеком (разновидность вяленого мяса - прим. авт.), которые я никак не могу научиться готовить. Потому что с выпечкой у меня, честно говоря, не очень - тесто меня не слушается. Хотя мой супруг меня хвалит, когда я изредка готовлю какой-нибудь ужин для гостей. На мой взгляд, у меня ничего не получается, но меня все хвалят - наверное, потому что любят (Смеется.) Также меня мама учила печь шарлотку, но... - ну, не идет! Тесто почему-то получается резиновым… Еще из наших национальных блюд - серый горох и тушеная капуста.

- Какие блюда вам запомнились в путешествиях?

- Недавно мы с супругом путешествовали в Португалию, где есть одна особенность, которая меня удивила: там рис подается вместе с картошкой на одной тарелке. Еще я хотела попробовать местный десерт, который все расхваливают, который есть во всех путеводителях и в любом меню. Рецепт этого блюда передается из поколения в поколение и держится в строжайшей тайне. Но на деле это блюдо оказалось обычным пирогом, ничего особенного я не почувствовала. Еще в Париже я наконец-то попробовала улиток, которые подавали с соусом песто. По вкусу они мне напомнили смесь баранины и морепродуктов - на мой взгляд, это ужасающее сочетание, тем более, что я терпеть не могу ни морепродукты, ни баранину! (Смеется.) И еще в Париже я попробовала лягушачьи лапки. Долго не могла на это решиться, но было интересно, к тому же их ели все вокруг, и я решила рискнуть. Оказалось, что по вкусу они очень похожи на куриное мясо… Ну и не могу не вспомнить мой любимый американский бургер. Никогда не забуду, как я в первый раз приехала в Нью-Йорк, и мы пошли не в Макдональдс, а в настоящую бургерную. И в бургере был кусок мяса размером, наверное, с меня - невероятно огромный! Но безумно вкусный! Ну как не попробовать? Так что диеты - диетами, а наслаждаться жизнью тоже нужно уметь! У Фаины Раневской есть по этому поводу прекрасное наблюдение. Она говорила: «Я заметила, что, если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой - морда становится меньше, но грустнее»...

Елена Соколова, фото из личного архива Даны Абызовой