Теплицы не являются объектами недвижимости

С начала дачного сезона в череде фейковых новостей появились слухи о введении налога на теплицы. Дескать, как объекты недвижимого имущества теплицы подлежат обязательному налогообложению. Тревожная информация дошла даже до депутатов Государственной Думы, которые обратились за соответствующим разъяснением в Росреестр и Федеральную налоговую службу.

Сейчас сложно узнать, кто и зачем ввел так называемый «тепличный налог». Тем не менее, ситуация требует пояснения в соответствии с действующим законодательством. В этой связи Кадастровая палата информирует граждан, что налогом на имущество физических лиц облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости или были представлены в налоговые органы из БТИ. Федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, вступивший в силу 1 января 2019 года, не ввел никаких новых налогов.

Для внесения в ЕГРН сведений об объекте, в данном случае о теплице, эта хозяйственная постройка должна отвечать признакам недвижимости. Иными словами, объект должен быть прочно связан с землей и его невозможно переместить на другое место. Постройки, которые не относятся к недвижимости, регистрировать не нужно, соответственно и платить на налог за них не надо.

Как пояснили в Кадастровой палате, под налоговую базу попадают только постройки, которые являются объектами недвижимости, то есть имеют капитальный фундамент и площадь от 50 квадратных метров. Подпадающие под это описание теплицы устанавливаются для коммерческих целей, а не садоводами и огородниками для личных нужд.