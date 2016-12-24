Глава Мордовии оценил перспективы развития ряда сельскохозяйственных производств

Глава региона Владимир Волков посетил на минувшей неделе Чамзинский, Дубенский и Лямбирский районы республики, где ознакомился с ходом весенних полевых работ и оценил потенциал новых производственных объектов.

На полях ООО «Магма Хорошее Дело» в настоящий момент идет сев ячменя. Ежедневно здесь работают 12 сеялок, 12 культиваторов, а также агрегаты, необходимые для внесения удобрений. Значительная часть яровых уже засеяна. К началу мая кампания будет полностью завершена. Есть, правда, и проблемы. Едва ли не главная из них - нехватка влаги в почве. Причем, как было подчеркнуто, подобная картина наблюдается практически повсеместно. И если яровым культурам еще могут помочь хорошие дожди, то озимые, по предварительным оценкам, придется пересевать примерно на 30 тысячах га. Более точные цифры назовет специально созданная комиссия (режим ЧС в связи с выпреванием, напомним, введен в республике 2 апреля).

А вот другая актуальная для «Магмы ХД» тема носит уже явно локальный характер. По вине поставщиков хозяйство не получило нужного количества минеральных удобрений. Данный вопрос, впрочем, удалось решить в течение нескольких минут. Недостающие объемы поставит предприятие «КуйбышевАзот». «У Мордовии немало деловых партнеров, которые действительно дорожат связями с ней!» - сказал Владимир Волков.

В соседнем районе - Дубенском - сейчас в самом разгаре строительство нового молочного комплекса на 6450 фуражных коров. По замыслу, он должен стать крупнейшим и одним из самых передовых в стране. Европейскому уровню будет соответствовать буквально все - технологии, оборудование, производственная культура… Даже скот завезут племенной, высокопроизводительный - из Голландии и Германии.

Ежедневно на переработку отсюда планируется отправлять по 250 тонн молока. Общая стоимость проекта составляет 6 миллиардов рублей. Первую очередь комплекса строители обещают сдать в эксплуатацию до конца текущего года, вторую - в 2020 году. Ну, а в 2021-м суперферма заработает на полную мощность.

На стройплощадке речь зашла о зарплатах задействованного персонала. Жалоб никто не высказал. Размер доходов зависит от объема выполненных работ. У кого-то выходит 46 тысяч в месяц, у кого-то - 50 и более…

Чуть позже руководитель региона осмотрел корпус по откорму цыплят-бройлеров АО «Птицефабрика «Чамзинская». Всего на этой площадке намечено построить 24 птичника на 58 тысяч голов каждый. Таким образом, предприятие сможет дополнительно производить, как минимум, 20 тыс. тонн куриного мяса в год.

Не менее масштабные проекты предстоит реализовать и агрофирме «Октябрьская». На «пензятской» и «масловской» площадках холдинга Глава РМ побывал на следующий день.

Посевная кампания здесь тоже в самом разгаре. Работы необходимо выполнить на 27 тысячах гектарах. Техника - а это 24 немецкие сеялки и поступившие им на помощь современнейшие машины - уже трудится в полях. Попутно проводятся мероприятия, направленные на сохранение влаги в почве.

Тем временем на так называемой строительной площадке № 3 продолжается возведение новых корпусов по выращиванию бройлеров. Суммарная мощность объекта составляет 800 тысяч голов или около 18 тысяч тонн мяса ежегодно в живом виде. Объемы инвестиций оцениваются в 880 млн руб. Ввод его в строй позволит дополнительно создать несколько десятков рабочих мест. Причем высокопроизводительных и, соответственно, хорошо оплачиваемых. Экономическая эффективность новых площадок обещает быть высочайшей, превосходящей даже показатели «головного» елховского производства.

«Октябрьская» в нынешнем году намерена получить не менее 15 тысяч тонн мяса птицы. Очевидно, что с увеличением поголовья возрастает и потребность в кормах. Согласно проведенным расчетам посевные площади необходимо увеличить еще на 10 тысяч гектаров. Только в таком случае агрохолдинг сможет уверенно функционировать, не опасаясь, что очередная засуха или проливные дожди заставят отказаться от ранее намеченных планов.

«Я согласен с руководством предприятия - производственные потребности необходимо обеспечивать за счет собственных запасов, - заметил при обсуждении вопроса Владимир Волков. - Но тема эта требует детальной проработки, поскольку ныне практически все поля в республике засеваются. Разумеется, мы вернемся к ней, обсудим все возможные варианты».

Глава Мордовии также подчеркнул, что набранные темпы, безусловно, должны быть сохранены: «Октябрьской» удалось внедрить безотходное производство, увеличить экономическую отдачу. Ныне ее продукцией обеспечивается не только население нашей республики, но и жители других регионов, государств ближнего и дальнего зарубежья. Убежден, что такой грамотный руководитель, как Иван Андин, не допустит возврата в прежние времена и приложит максимум усилий для успешного решения стоящих перед агрофирмой задач».