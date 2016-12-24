ПАО КБ «МПСБ» поздравляет с Международным женским днём!

Провел два дня наедине с телом убитой подруги
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Исполнить заветные желания любимых женщин и подарить счастье своим близким помогут кредиты от ПАО КБ «МПСБ»!
Все мы очень любим получать подарки, а многим больше позитива приносит возможность самому дарить. Подарки придуманы, чтобы исполнять заветные мечты дорогих нам людей и делать их счастливыми.
В преддверии 8 Марта, понимая, как необходимы средства на праздничные подарки, ПАО КБ «МПСБ» проводит акцию по потребительскому кредитованию «Финансируем заветные мечты!».
В рамках акции:
• Снижены процентные ставки по потребительским кредитам.
• Для держателей зарплатных и пенсионных карт ПАО КБ «МПСБ» действуют льготные условия.
• Кредиты выдаются без комиссий, залогов и поручителей.
«Кредит - это одно слово, но как много возможностей оно даёт. Каждый из нас видит в нём реализацию своих задумок и желаний. В каждом конкретном случае кредит обретает абсолютно индивидуальное значение. Создавая новые кредитные продукты, мы ставили перед собой задачу оптимального подбора выгодных для Клиентов условий. Наша цель - осуществить то, что хотят Клиенты.
Сотрудники Банка индивидуально подходят к каждому Клиенту и помогают подобрать кредитный продукт, максимально отвечающий его требованиям», - прокомментировал Заместитель Председателя Правления ПАО КБ «МПСБ» Н.А. Сатянов.
С кредитами ПАО КБ «МПСБ» желанные покупки станут доступны вам уже сегодня!
Ждем вас во всех офисах ПАО КБ «МПСБ».
Более подробную информацию о кредитах вы можете получить на официальном сайте Банка: www.mpsb.ru и по тел. 8-800-234-79-29
Публичное акционерное общество «Межрегиональный промышленно-строительный банк» (ПАО КБ «МПСБ»)
430005, РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 36а
Режим работы: с 9.00 до 19.00. Суббота: с 9.00 до 16.00. Без перерыва на обед. Выходной: воскресенье.
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