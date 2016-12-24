Правообладатели могут самостоятельно проверить характеристики объектов недвижимости

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Для уточнения важных характеристик об объекте недвижимости правообладатель может воспользоваться удобными электронными сервисами сети Интернет.
- наличие границ у земельного участка или наличие контура у здания, сооружения. Данную характеристику можно легко проверить, воспользовавшись сервисом портала Росреестра «Публичная кадастровая карта» (https://pkk5.rosreestr.ru/) и выполнив поиск по кадастровому номеру объекта;
- площадь земельного участка. После выполнения поиска земельного участка на публичной кадастровой карте обратите внимание на его характеристики, особенно на площадь: если указана уточнённая площадь, то поводов для беспокойства нет; если же декларированная – то земельный участок был поставлен на учёт без проведения кадастровых работ, и площадь такого земельного участка подлежит уточнению;
- наличие прав и обременений. Узнать о том, зарегистрировано ли право или какое-либо обременение на объект недвижимости или нет, можно с помощью сервиса на портале Росреестра (www.rosreestr.ru) «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online»;
- наличие особых отметок. У всех объектов недвижимости, поставленных на учёт до 01.01.2017 г. необходимо проверить особые отметки с помощью сервиса на портале Росреестра (www.rosreestr.ru) «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Наличие в графе «Особые отметки» записи об актуальных незасвидетельствованных характеристиках говорит о том, что данные характеристики были изменены, однако такие изменения не приведены в соответствие с законодательством (например, перепланировка в здании);
- статус объекта. С помощью портала Росреестра (www.rosreestr.ru) можно узнать статус объекта недвижимости. Объекты со статусами «ранее учтённый» и «временный», на которые не зарегистрированы права или обременения, подлежат снятию с учета.
Для более детального анализа рекомендуем заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости и проконсультироваться со специалистом Кадастровой палаты или МФЦ.
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