Получить справочную информацию о недвижимости можно на электронном сервисе Росреестра

На официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) в круглосуточном режиме работает бесплатный электронный сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Сервис предоставляет пользователям информацию об интересующем их объекте недвижимости.

На странице сервиса представлено меню для поиска объектов недвижимости. Поиск осуществляется по одному из критериев: кадастровому номеру, условному номеру, адресу или номеру права. После заполнения нужных полей необходимо нажать кнопку «Сформировать запрос». Запрос обрабатывается в течение нескольких секунд. При наличии сведений об объекте в ЕГРН вы получите расширенную справочную информацию: площадь, кадастровая стоимость, кадастровый номер и статус объекта, дата постановки на учет, права и ограничения.

Также на сервисе есть функция «Найти объект на публичной кадастровой карте»: данная кнопка находится ниже справочной информационной таблицы. По щелчку вы окажетесь на другом сервисе Росреестра «Публичная кадастровая карта» (https://pkk5.rosreestr.ru/). На карте можно посмотреть графическое расположение объекта и имеющиеся его характеристики.