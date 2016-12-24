Как восстановить утерянные или испорченные документы на недвижимость?

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С июля 2016 года выдача свидетельств о государственной регистрации прав прекращена. Государственная регистрация прав на недвижимость удостоверяется одним документом – выпиской из ЕГРН.
Если собственники оформляли недвижимость до июля 2016 года, то у них должен иметься определенный пакет документов на недвижимость. Такие документы бывают двух видов:
1. Правоудостоверяющие документы (свидетельство о государственной регистрации, выписка ЕГРП).
2. Правоустанавливающие документы, на основании которых возникло право (договор купли-продажи, мены, дарения, акт приемки в эксплуатацию, свидетельство о праве на наследство, договор долевого участия и т. д.).
Если так случилось, что вы потеряли или испортили правоудостоверящие документы, то для их восстановления собственнику надо обратиться в любой из офисов МФЦ или через электронный сервис, доступный на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru). В подтверждение права собственности будет выдана выписка из ЕГРН.
Если вам нужно получить копию правоустанавливающего документа (договора купли-продажи, дарения, мены и др.), то также необходимо обратиться в офис МФЦ.
Напоминаем Вам, что выписка из ЕГРН – это крайне важный для собственника имущественного права документ, который имеет юридическую силу. С его помощью можно решить многочисленные имущественные вопросы. Если Вы хотите иметь актуальную информацию об объекте недвижимости, то необходимо заказать выписку из ЕГРН.
Срок изготовления выписки, запрошенной в офисе МФЦ, составляет 5 рабочих дней; если выписка заказана в электронном виде – 3 рабочих дня. Копии документов, запрошенные через офисы МФЦ, выдаются в течение 5 рабочих дней.
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