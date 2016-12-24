Команда «Молодёжка ОНФ» проведет экологические рейды в Мордовии

Участники команды «Молодежка ОНФ» продолжают следить, как работает новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионах страны.

6 и 7 марта представители «Молодёжки ОНФ» проведут экологические рейды в Московской, Липецкой, Кировской, Ульяновской, Вологодской, Ивановской, Воронежской, Астраханской, Псковской областях, а также в Республике Мордовия и Удмуртской Республике.

В рамках рейда молодые люди проведут поквартирный опрос населения, проверят площадки для сбора мусора и пройдутся по адресам, откуда поступили обращения на горячую линию ОНФ (8-800-555-97-76).

Любой житель дома вместе с участниками «Молодёжки ОНФ» сможет лично познакомиться с региональным оператором, на котором лежит ответственность за организацию сбора и транспортировки мусора, задать все интересующие вопросы и проследить путь бытового мусора от контейнерной площадки до полигона или мусороперерабатывающего завода.

Отметим, что с 1 февраля текущего года, участники «Молодёжки ОНФ» осуществили общественный контроль за ходом «мусорной реформы» уже в 40 регионах страны. В ряде регионов рейды проводились по 2-3 раза. Молодые люди пообщались с 1,5 тысячами жителей, взяли под контроль наиболее проблемные площадки сбора мусора.

Чаще всего жители домов требовали у представителя регоператора наладить и опубликовать график вывоза ТКО, установить новые мусорные контейнеры, перенести их в более удобное для людей место, а также ликвидировать стихийные свалки во дворах.