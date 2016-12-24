Команда «Молодёжка ОНФ» проведет экологические рейды в Мордовии

Аэропорт Саранска официально стал международным
И все-таки это произошло! 20 февраля на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение Председателя Правительства...
Участники команды «Молодежка ОНФ» продолжают следить, как работает новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионах страны.
6 и 7 марта представители «Молодёжки ОНФ» проведут экологические рейды в Московской, Липецкой, Кировской, Ульяновской, Вологодской, Ивановской, Воронежской, Астраханской, Псковской областях, а также в Республике Мордовия и Удмуртской Республике.
В рамках рейда молодые люди проведут поквартирный опрос населения, проверят площадки для сбора мусора и пройдутся по адресам, откуда поступили обращения на горячую линию ОНФ (8-800-555-97-76).
Любой житель дома вместе с участниками «Молодёжки ОНФ» сможет лично познакомиться с региональным оператором, на котором лежит ответственность за организацию сбора и транспортировки мусора, задать все интересующие вопросы и проследить путь бытового мусора от контейнерной площадки до полигона или мусороперерабатывающего завода.
Отметим, что с 1 февраля текущего года, участники «Молодёжки ОНФ» осуществили общественный контроль за ходом «мусорной реформы» уже в 40 регионах страны. В ряде регионов рейды проводились по 2-3 раза. Молодые люди пообщались с 1,5 тысячами жителей, взяли под контроль наиболее проблемные площадки сбора мусора.
Чаще всего жители домов требовали у представителя регоператора наладить и опубликовать график вывоза ТКО, установить новые мусорные контейнеры, перенести их в более удобное для людей место, а также ликвидировать стихийные свалки во дворах.
И все-таки это произошло! 20 февраля на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение Председателя Правительства...
В Мордовии закончены все работы по переходу на цифровое телевидение
Законопроект о «народных инспекторах» может обострить ситуацию на российских дорогах
На минувшей неделе в Ижевске состоялось заседание президиума совета Ассоциации финно-угорских народов России. Делегаты прибыли из Карелии,...
Директор по корпоративным и правовым вопросам ООО «Управляющая компания РМ Рейл» Юрий Ольховский вошел в число победителей окружного...
В России предлагают отменить наказание за вынужденную коррупцию
21-летний житель Саранска Олег Мышадаев признался в жуткой расправе над своей сожительницей, 20-летней Александрой Шапошниковой. Правоохранители...
В Мордовии на минувшей неделе гостили представители Ливана - координатор Международной лиги исламских ученых, профессор Ливанского...
Зубово-Полянский суд огласил приговор последнему из бригады наркоторговцев, пойманных на поставке в Россию героина на 7 миллионов $
Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России