Эксперты ОНФ проверят в Мордовии состояние школьной инфраструктуры

Эксперты Общероссийского народного фронта проведут в марте всероссийский мониторинг состояния школьной инфраструктуры. Проверка станет частью общественного контроля за реализацией национального проекта «Образование».

В Мордовии особое внимание будет уделено состоянию школ в селах и малых городах, наличию в них отопления, канализации, водопровода, интернета.

На первом этапе общественники определят учреждения образования, где нет современной инфраструктуры, далее соберут объективную информацию об оснащенности школ высокоскоростным Интернетом, что позволяет ученикам получать дополнительное образование, участвовать в конкурсах и олимпиадах.

На контроле активистов ОНФ и состояние пешеходных переходов вблизи школ и их соответствие национальным стандартам.

Представителям Народного фронта также предстоит оценить соответствие федеральных государственных образовательных стандартов психологическому и возрастному уровню развития ребенка. Это, прежде всего, вопрос перегрузки школьников. Нужно, чтобы и учителя проанализировали, насколько предложенные Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) реализуемы в современных условиях.

Активисты ОНФ также выяснят планы региональных властей и перспективы исправления ситуации.