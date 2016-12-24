Карантин в школах может быть продлён

Социум

С 22 по 27 февраля включительно по предложению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Саранске на карантин были закрыты все школы города. 
На оперативном совещании в администрации начальник управления образования Оксана Шуляпова рассказала, что мониторинг числа заболевших ведётся постоянно: «О состоянии здоровья учеников узнаем через классных руководителей. Они обзванивают каждого ученика либо родителей. Пока с учащимися обучение ведется дистанционно через электронные журналы и дневники. Учитель может направить задание как всему классу, так и адресно конкретному ученику», - сказала Оксана Шуляпова. 
«Карантин - мера вынужденная. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия дало такую рекомендацию. И лучше предупредить, чем позволить болезни распространиться. Если ситуация не будет вселять оптимизма, карантин в школах может быть продлен», - отметил Пётр Тултаев.

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