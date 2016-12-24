Карантин в школах может быть продлён

«Женюсь, какие могут быть игрушки...»
Сколько жителей Мордовии решились в минувшем году вступить в брак и сколько малышей появилось на свет в год Желтой собаки? Какие имена...
Сколько жителей Мордовии решились в минувшем году вступить в брак и сколько малышей появилось на свет в год Желтой собаки? Какие имена...
Cотрудников саранской «Орбиты» и зубовополянской «Радиодетали» подозревают в получении миллионных откатов
В Мордовии закончены все работы по переходу на цифровое телевидение
У нее это получилось. Встретиться со страшным заболеванием лицом к лицу и победить. В 2016 году жительнице Лямбиря Лилии Волковой успешно была...
Бывший директор «Биохимика» 47-летний Денис Швецов помимо миллионной растраты подозревается еще и в присвоении машины завода
В России предлагают отменить наказание за вынужденную коррупцию
Законопроект о «народных инспекторах» может обострить ситуацию на российских дорогах
Зубово-Полянский суд огласил приговор последнему из бригады наркоторговцев, пойманных на поставке в Россию героина на 7 миллионов $
Прокурор запросил главным действующим лицам фирмы Захарову и Денисову по 10 лет колонии
Проблемы ЖКХ - одна из самых больных тем в нашей стране. Рост тарифов, некачественное выполнение работ по дому и во дворах - вот лишь малый...