«Новое серебро»

В Москве в Государственном Кремлевском дворце прошел праздничный концерт, устроенный телеканалом МУЗ-ТВ. На сцену вышли Алсу, Николай Басков, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Анна Семенович, Анна Седокова, Митя Фомин, Ирина Дубцова, Денис Клявер и Стас Костюшкин, Сати Казанова и многие другие звезды. Кроме того, сразу два женских музыкальных коллектива появились в обновленном составе. По случаю праздника настроение за кулисами было приподнятое - и возможно, именно благодаря этому обстоятельству многие звезды были довольно откровенными.

Большой ажиотаж за кулисами вызвало появление Ирины Салтыковой вместе с дочерью Алисой. Как оказалось, именитая мама активно помогает дочери в ее сольной карьере, которую она решила строить в России, куда переехала в начале этого года. Девушка училась во Франции и Швейцарии, а потом несколько лет работала в Лондоне - занималась организацией концертов. И вот сейчас она начинает свою певческую карьеру - здесь, на Родине.

- Возможно, мы еще споем что-то дуэтом, не исключен такой момент, - заявила Ирина Салтыкова. - Но вообще моя дочь не только талантливая, но и самостоятельная, так что я не хочу вмешиваться в ее судьбу. Я предлагала ей мои песни, проверенные временем, но пока она не хочет. Что ж, это ее выбор - пусть поет свои… Хотя недавно она сделала мне подарок на день рождения: перезаписала в своем исполнении мой хит «Серые глаза». Правда, этот трек мы никуда выкладывать не стали - он сейчас у нас только для личного пользования…

С особым интересом и обитатели закулисья, и зрители в зале ждали группу «Фабрика». Разговоры о том, беременна Саша Савельева или нет, будоражат поклонников этого коллектива уже несколько месяцев. Косвенным подтверждением стало то, что сама артистка в составе группы не появилась. На смену Савельевой в Кремль пришла Антонина Клименко из группы «Мобильные блондинки». Официальных сообщений от пресс-службы группы о смене солисток не было, а Тоня уже выступала некоторое время в составе «Фабрики», когда пришла на место Сати Казановой. Правда, не так долго - та замена была временной. И вот теперь она - снова «девочка фабричная». Надолго ли?

Сама Сати Казанова пришла с супругом-итальянцем Стефано Тиоццо - он почти беспрерывно делал снимки жены для личного архива.

Если в группе «Фабрика» сейчас сменился только один участник, то в трио «Серебро» произошла полная замена состава. И это было первое - премьерное - выступление обновленного «Серебра». Теперь здесь выступают Елизавета Корнилова, Марианна Кочурова и Ирина Титова. Напомним: о том, что в «Серебре» грядут изменения, было объявлено в конце прошло года. Сначала группу покинула Марина Лизоркина, потом - Елена Темникова, а не так давно и Ольга Серябкина решила уйти в сольное плавание - под руководством все того же Максима Фадеева. Теперь она выступает под псевдонимом MOLLY.

Самым откровенным в этот вечер оказался певец Шура.

- Слава богу, сейчас у меня нет никакой зависимости, - честно признался артист. - А в 90-е годы была - и наркотическая, и алкогольная, но там же в прошлом они обе и остались. Про меня постоянно в интернете пишут какие-то небылицы: то я спиваюсь, то очень плохо со здоровьем, хоронят меня периодически... Да у меня столько концертов, что даже бокала вина просто некогда выпить - не то что уйти в запой! Но пусть сочиняют, если им нравится. Я, если честно, не только не против, а даже люблю это дело: значит, моя персона до сих пор вызывает большой интерес. Сейчас у меня самый главный вопрос - с моей квартирой, по которой идут суды (артист отстаивает право на свою недвижимость: по его словам, мошенники завладели его жильем нечестным образом - прим. авт.). Вся эта история очень мучительна для меня. Но сразу после суда, который будет в первой половине марта, как только решится вопрос, я начну решать вопрос с ребенком. Я очень хочу иметь детей и уже решил воспользоваться услугами суррогатного материнства. Подходящую мать для меня нашла Лера Кудрявцева - помогла выбрать наилучшую кандидатуру на эту очень важную и ответственную роль.

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова