«Мильон» за неделю? Не смешите нас!»

Специалисты рынка недвижимости - о несбыточных запросах хозяев саранских квартир, пытающихся их сдать в аренду болельщикам по запредельным ценам

Над аппетитами местных владельцев жилья, которые на период проведения в Саранске матчей чемпионата мира по футболу 2018 года предлагают квартиры под съем по запредельным ценам, смеются все профессиональные игроки на рынке недвижимости. Среди горожан нашлись и такие чудаки, кто на интернет-ресурсах просит «мильон» за несколько дней пребывания на частной жилплощади с «бабушкиными» условиями комфорта. И логика этих «миллионеров» незатейлива: «А вдруг выгорит? Чем чёрт не шутит? Нельзя упускать шанс поднять бабла на таком ажиотаже». Журналисты «ВС» встретились с несколькими саранскими риелторами и попросили их прояснить ситуацию - насколько оправданными могут оказаться ожидания «самых умных» горожан о колоссальном наваре на болельщиках. Может быть, все остальные здравомыслящие люди что-то упускают из вида? Суммированные соображения собеседников мы изложили в данном материале.

На что рассчитывать

«Стоить-то оно стоит, да только кто ж его купит?» - так о цене на сено рассуждали в фильме «Формула любви». Примерно так же можно оценивать и головокружительные запросы некоторых саранских «домовладельцев». Ведь, даже если заветную бронь на квартиру, по цене во много раз превосходящую рыночную, у кого-то продать и получилось, это вовсе не означает гарантированного получения денег. Просто потому, что пока никто ничего у жителей Саранска еще не арендовал. На всех доступных ресурсах типа booking.com желающие не арендуют, а бронируют жильё на период чемпионата. От брони впоследствии можно будет отказаться, и практически все, кто сейчас забронировал квартиры по сумасшедшим ценам, наверняка это сделают.

Почему? По той простой причине, что нынешние запросы - следствие искусственного ажиотажа. Он возник от неопределенности, поскольку ещё не все предложения по жилью доступны на ресурсах бронирования. В Саранске, например, не введены в эксплуатацию два главных отеля - «Шератон» и «Меркьюри». И самое главное - еще не заработал прием заявок на размещение в гостинично-жилом комплексе «Тавла» с номерным фондом в полтысячи единиц (большая часть этого жилья по завершении чемпионата поступит в продажу, как квартиры). К слову, цены на номера в этом комплексе устанавливаются постановлением Правительства России. В частности, в ГЖК «Тавла» номера будут стоить в пределах 4-12 тысяч рублей в сутки в зависимости от звездности.

В свою очередь власти Саранска намерены организовать и другие условия размещения болельщиков и туристов, в том числе с помощью формируемого «банка данных» комнат и квартир, владельцы которых планируют сдать жилье в аренду во время чемпионата, предоставить значительное количество мест в студенческих общежитиях, которые не уступают по качеству размещения хостелам, а многие - вполне приличным гостиницам, наконец, организовать множество мест в палаточном лагере для непритязательных фанатов. Практически все желающие смогут разместиться в столице Мордовии без серьезных денежных трат.

Опять же наивно полагать, что в Саранске на постоянной основе будет жить многотысячная армия болельщиков. Расписание игр диктует весьма кратковременное их пребывание в каждом из городов. Например, сборная Перу 16 июня играет в Саранске, 21 июня - в Екатеринбурге, 26 июня - в Сочи. Как думаете, где будут стремиться найти жильё болельщики? Правильно, в Москве и окрестностях, ибо оттуда удобнее всего добираться до каждого из этих городов. И, что немаловажно, при высоких ценах на жилье в аренду гораздо выгоднее будет провести одну-две ночи в поезде за 5-10 тысяч рублей, чем за 15-20 или более тысяч в комнате сомнительной комфортности. Поэтому надолго в Саранске задержатся совсем немногие. А уж наши русские болельщики точно не являются клиническими кретинами, чтобы арендовать жилье по бешеным ценам в Саранске, когда есть масса возможностей найти его в той же Пензе или Ульяновске или просто ограничиться однодневным визитом. «Какой миллион за неделю? Не смешите нас! Все умеют считать деньги, и футбольные болельщики не исключение, - говорят саранские риелторы. - Зачем переплачивать за размещение, если есть масса реальных возможностей уложиться в разумные деньги?».

Рынок - явление изменчивое, и уже сейчас на ресурсах бронирования появилось много новых адекватных предложений - есть саранские квартиры по 15-30 тысяч рублей за сутки. Ряд квартир, которые выставлялись по 50-60 тысяч, сейчас торгуются уже за 35-40 тысяч. Тенденция понятна. А скоро появятся ещё дешевле, как только станет очевидно, что заоблачная цена не вызывает интереса. Те, кто сейчас потирает руки в предвкушении супердоходов, наверняка испытают жестокое разочарование.

Конечно, главный вопрос - какая цена на аренду жилья будет адекватной в период проведения в Саранске матчей чемпионата мира по футболу? По опыту других чемпионатов она находится на уровне цены трёх-четырёхзвёздных отелей - то есть 50-100 евро или 3,5-7 тысяч рублей за сутки для однокомнатной квартиры. Ещё раз повторимся, «лунатиков» среди болельщиков немного, а среди обеспеченных болельщиков - и вовсе нет. У них будет довольно широкий выбор и ясное представление о нормальной цене, по которой и будут арендоваться апартаменты.

По данным крупнейшего интернет-сайта для размещения объявлений о товарах и услугах Avito, повышение цен на краткосрочную аренду квартир было зафиксировано, например, в июне прошлого года, когда в нашей стране проходили матчи Кубка конфедераций, которые считаются репетиционным турниром перед чемпионатом мира. Но говорить о каком-то серьезном увеличении цены не приходится - тогда средняя ставка посуточной аренды однокомнатных квартир в Москве увеличилась всего на 2,5%, а двухкомнатных - на 5,6%. В Санкт-Петербурге и Казани, также принимавших матчи кубка, зафиксирована похожая ситуация: аренда «однушек» подорожала на 3% и 2%, «двушек» - на 5,1% и 5,3% соответственно.

Поэтому жители Саранска, у которых, по выражению одного блогера, съехала крыша на почве жажды наживы, почти гарантированно не реализуют свои планы стремительного и баснословного обогащения. Когда дело дойдёт до реальной оплаты, они в лучшем случае смогут рассчитывать на средние по рынку суммы. И зачем тогда позорить себя и свой город на весь мир? Но история с «МММ» и «Хопром-инвестом» многих, судя по всему, ничему не научила, и надежда на халявное «авось» неистребима.

Жилье под ключ

Есть несколько нюансов, на которые арендодателям следует обратить внимание. Пустить постояльцев имеет право только собственник жилья. Если недвижимость находится в собственности у нескольких лиц, следует заручиться согласием всех собственников.

Самый эффективный способ рассказать о своем предложении - разместить информацию об апартаментах на популярных интернет-площадках, которыми пользуются российские и зарубежные туристы. Их нетрудно найти самому, но на всякий случай вот интернет-адреса самых известных:

• airbnb.ru по ссылке https://www.airbnb.ru/host/homes?from_nav=1

• booking.com по ссылке https://join.booking.com

• sutochno.ru

• cian.ru

Там же вы получите пошаговые инструкции для размещения своего объявления. Не поленитесь составить предложение достоверно и указать максимально подробную информацию: приложите фотографии апартаментов, укажите, какие дополнительные услуги вы можете предоставить, а также наличие техники. Это поможет избежать разногласий при заключении договора с арендатором.

Помните, сдавая квартиру, вы предоставляете услугу. И важно, чтобы услуга была оказана качественно. Перед сдачей квартира должна быть убрана, оснащена необходимой бытовой техникой, постельным бельем, ванными принадлежностями. Проверьте исправность всего оборудования, включая мебель, сантехнику, газовые и электросети, водоснабжение. Не стоит забывать и о правилах безопасности: уточните заранее телефон вашего участкового полицейского, проинформируйте его о намерении сдать жилье в аренду. Если у вас возникнут опасения, что арендаторы жилья могут представлять угрозу для общественного порядка, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы.

Рекомендованные цены

Цену на аренду жилья владелец вправе устанавливать самостоятельно. Однако необоснованно завышенная цена негативно отражается на репутации и владельца, и города. Кроме того, завышенная цена - повод не воспользоваться с большой вероятностью вашим предложением.

К примеру, для гостиниц на период чемпионата мира по футболу установлена максимально допустимая цена - она на 70% выше той, которая предлагается в настоящее время. В Мордовии в период чемпионата цена за номер в сутки варьируется от 2610 рублей в гостинице категории «без звезд» до 26400 рублей в гостинице категории «пять звезд».

Напоминаем рекомендуемые цены на сдаваемое жильё:

Коттедж: 15000-20000 рублей, при повышенном уровне комфортности - до 50000 рублей.

Трёхкомнатные, четырёхкомнатные квартиры: 7000-15000 рублей, при повышенном уровне комфортности - до 26500 рублей.

Однокомнатные квартиры: 3000-10000 рублей, при повышенном уровне комфортности - до 16400 рублей.

Комнаты: 2000-3000 рублей, при повышенном уровне комфортности - до 10000 рублей.

Койко-место: от 1000 до 2500 рублей.

Регистрация и налоги

Прибывших арендаторов необходимо зарегистрировать. Регистрировать нужно иностранных граждан, прибывающих хотя бы на один день, и российских граждан, прибывающих на три дня и более. При размещении иностранных граждан в течение суток с момента прибытия гостя необходимо оформить уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.

Сделать это необходимо с участием собственника жилья или лица, прописанного в нём. Для этого надлежит обратиться в отдел по вопросам миграции МВД. При подаче уведомления понадобятся:

- копия паспорта иностранного гражданина (страница с фото);

- копия миграционной карты иностранного гражданина (выдается при въезде в страну);

- копия визы или паспорта болельщика иностранного гражданина (в случае если гость прибыл из страны, для которой в России установлен визовый режим въезда);

- паспорт лица, сдающего жилье, с отметкой о прописке в указанном жилье.

При размещении граждан Российской Федерации на срок от трех дней и более в течение 3 дней необходимо подать заявление о регистрации по месту пребывания (Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018»). Для этого гость и собственник жилья должны вместе обратиться в отдел по вопросам миграции МВД, имея при себе паспорта.

Документы принимаются в отделах по вопросам миграции УМВД по городскому округу Саранск согласно адресу нахождения жилья: в Ленинском районе - проспект Ленина, 43; в Октябрьском районе - ул. Гожувская, 40; в Пролетарском районе - ул. Воинова, 27. В случае нарушения порядка миграционного учета предусмотрен штраф согласно ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях для физических лиц.

Заплатить налоги также придётся: собственник жилья должен заполнить справку 3-НДФЛ, в которой указываются полученные доходы и подоходный налог с них до 30 апреля года, следующего за отчетным. Место подачи - местное отделение налоговой (по адресу проживания физического лица). До 15 июля года, следующего за отчетным, нужно уплатить НДФЛ. Для уплаты нужно выяснить реквизиты (уточнить в отделении налоговой, куда подается декларация). Стоит отнестись к этому требованию серьёзно, так как за непредставление налоговой декларации и неуплату налогов предусмотрены как штраф (ст. 119 НК РФ), так и уголовная ответственность (ст. 198 УК РФ).

Александр РУЧИНСКИЙ



