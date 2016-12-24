Подполковник - педофил?

Скандальное дело бывшего подполковника республиканского МВД, 46-летнего Дмитрия Авдонина дошло до суда. Экс-начальника автохозяйства ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Мордовия» обвиняют в половом преступлении против 8-летней девочки и использовании ребенка для изготовления порнографических материалов.

26 преступных эпизодов!

Отделом по расследованию особо важных дел СК РФ по РМ в отношении Дмитрия Авдонина возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: «Иные действия сексуального характера» - 13 эпизодов и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов» - также 13 эпизодов. Санкции наиболее тяжкой статьи предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет.

По информации старшего помощника руководителя СКР по РМ Натальи Афанасьевой, с августа 2012-го по январь 2016 года обвиняемый в различных местах, в Саранске и в районах республики, вел фото- и видеосъемку полностью обнаженных половых органов малолетней дочери своей любовницы.

По имеющимся у «ВС» сведениям, подполковник вел съемку на водоемах в Лямбирском и Большеберезниковском районах, на даче в селе Булгаково в Кочкуровском районе, в квартире по улице Лихачева и в бане «Купрей» на Химмаше. По версии следствия, Авдонин впервые устроил развратную фотосессию с девочкой, когда той было всего 6 лет.

В СКР по РМ заявили, что в рамках расследования причастность обвиняемого к совершению инкриминируемых ему преступлений подтверждается протоколами процессуальных и следственных действий, заключениями комплексных медико-психолого-искусствоведческих судебных экспертиз, криминалистической экспертизы видео- и звукозаписей, а также другими собранными по уголовному делу доказательствами.

Дмитрий Авдонин своей вины в инкриминируемых преступлениях не признал. В начале расследования этого громкого дела он отказался давать показания, воспользовавшись своим конституционным правом. Со временем он не изменил своей позиции.

Распечатывал фото с детским порно в фотоателье

Сигнал об интимных детских фотографиях поступил в полицию летом прошлого года из фотоателье, которое располагается по улице Волгоградской в магазине «Дружба». Знакомая Авдонина по его просьбе принесла флешку и просила напечатать все фотографии, которые на ней находятся. Сотрудники салона открыли фото и обомлели: на снимках были запечатлены обнаженная маленькая девочка, а рядом мужской половой орган. Всего было 29 фотографий, где девочка и мужчина позируют в разных непотребных позах!

Сотрудники полиции дождались, когда клиентка вернется за фотографиями и флешкой, а затем отвезли ее в отдел. Во время беседы с оперативниками перепуганная женщина призналась, что всего лишь выполняла просьбу знакомого, который и является хозяином цифрового носителя. Вскоре она назвала имя заказчика фотографий и повергла в шок полицейских. Им оказался начальник автохозяйства Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РМ, подполковник Дмитрий Авдонин.

Узнав, что пикантные фото принадлежат коллеге, сотрудники полиции не стали замалчивать этот факт и не уволили подполковника задним числом. Правда, на его арест журналистов не допустили, заявив, что подробности дела слишком деликатны. К разработке начальника гаражного автопарка республиканской полиции подключились сразу три подразделения МВД по РМ: отдел «К», уголовный розыск и подразделение собственной безопасности. Задержали Дмитрия Авдонина на Химмаше в тот момент, когда его знакомая пришла с фотографиями.

Сотрудники отдела «К», специализирующиеся на борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, проверили электронную почту, аккаунты Авдонина в социальных сетях и другую информацию, но каких-либо компрометирующих сведений не нашли. Затем оперативники провели обыск в квартире по пр. 70 лет Октября, в служебном кабинете и личном гараже офицера. Оказалось, что там Авдонин хранил цифровые носители, интимные фотографии девочки и другие предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. Всего вместе с распечатанными снимками было изъято 40 интимных фото малолетней жительницы Саранска.

«По этому громкому делу сотрудников МВД было задействовано больше, чем по убийству», - признавались после задержания подполковника сотрудники подразделения собственной безопасности МВД по РМ. После служебной проверки Авдонин был уволен из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь и достоинство полицейского. К строгой дисциплинарной ответственности были привлечены также его непосредственные руководители.

Фотосессии происходили с разрешения матери?

Следствие воздерживается от комментариев по поводу того, была ли в момент откровенных фотосессий девочка наедине с Авдониным и присутствовала ли при этом мать ребенка. Пока об этом можно только догадываться - скорее всего, мать все-таки была в курсе всего, что творил подполковник, и присутствовала во время съемок. Вряд ли мать отпускала ребенка со своим любовником на дачи, водоемы и в бани. Все говорит о том, что родительница была в курсе извращенных увлечений своего ухажера и того, что он творил с ребенком.

Сразу после задержания своей причастности подполковник отрицать не стал и даже оформил явку с повинной. Однако вскоре передумал, отказался от показаний и предпочел молчать. Но кое-что Авдонин все-таки успел рассказать, когда давал показания. С его слов, девочка, которую он снимал на камеру, - дочь его хорошей знакомой, 35-летней медработницы одной из клиник Саранска. С ней он состоял в отношениях около 10 лет. По его словам, фотосессии происходили с разрешения матери!

Какую версию озвучила правоохранителям мать девочки, следствие раскрывать отказалось. Половой близости как таковой между Авдониным и девочкой не было, но подполковник якобы трогал её в интимных местах. Изначально следствию было известно о двух таких фактах. Интимные фотосессии офицер устраивал в саунах города, там он снимал фото и видео. Также известно, что Авдонин устраивал съемки у себя в гараже. Затем во время следствия вскрылись еще 11 фактов пикантных съемок. По словам оперативных сотрудников, подполковник увлекался интересными фото и видео не только маленьких девочек, но и своих взрослых знакомых. Фактов, что Авдонин выкладывал порнографические фото с ребенком в интернет или кому-либо продавал, следствие не выявило. Видимо, он делал порнографические снимки исключительно для себя. Теперь подобное «хобби» может стоить ему долгих лет в колонии.

Из-за скандала супруга была вынуждена уйти со службы

По словам коллег Авдонина, каких-либо странностей за ним никогда замечено не было. Дмитрий около 20 лет отслужил в органах внутренних дел. Начинал карьеру в Рузаевском РОВД, затем получил повышение по службе и был переведен в Саранск в республиканское МВД. На протяжении всей службы в органах Авдонин работал в тыловых подразделениях, связанных с автотранспортом. Знакомые рассказали, что раньше у Дмитрия было хобби - коллекционировать и чинить старые легковушки - «Волги», «Москвичи».

Как сотрудника его характеризовали исключительно с положительной стороны - ответственный, компетентный начальник, как казалось, с безупречной репутацией. Начальником автохозяйства Авдонин стал не так давно, проработав на этой должности чуть больше года.

Есть у Дмитрия Авдонина жена и взрослый сын. Супруга также занимала высокую должность в структуре республиканского МВД - являлась начальником подразделения по делам несовершеннолетних. По словам коллег из полицейского ведомства, больше всех в этой истории пострадала именно жена скомпрометировавшего себя офицера. Из-за скандала она была вынуждена написать рапорт и уйти со службы. Вместе с тем на работе ее ценили как грамотного руководителя и профессионала.