«Россия сейчас находится на стороне зла»

Интересные все-таки вещи время от времени случаются в российской действительности. Известный оппозиционер Алексей Навальный, неустанно пронзающий в интернете «гидру коррупции» копьем своего популизма, наоткрывал по всей России кучу штабов. Предвыборных. С прицелом на грядущую президентскую избирательную кампанию. Такая маленькая деталь, как два условных срока Навального по уголовным делам, ни самого оппозиционера, ни его сторонников не смущает. Мало ли что закон не допускает имеющих судимость деятелей к участию в президентских выборах. Навальный выше этих пустяковых условностей и собирается участвовать в избирательной гонке если не на основных дорожках, то где-то рядом. Недавно предвыборный штаб Алексея Навального открылся и в Саранске. Журналист «ВС» встретился с его председателем Ильдаром Неваевым и задал ему несколько неудобных вопросов.

Ильдар Неваев родился в 1988 году. Обучался в саранской школе № 32. Затем окончил отделение дизайна и рекламы факультета национальной культуры Мордовского госуниверситета. Работал свадебным видеооператором и выступал в местном комедийном шоу Stand Up. Ильдар уже успел засветиться в федеральных средствах массовой информации. Недавно портал life опубликовал материал о соратниках Навального в регионах. Вот что коллеги написали о нашем земляке: «20 мая Навальный приезжает в столицу Мордовии Саранск, где у него координатором трудится Ильдар Неваев, который, как сказано на сайте самого Навального, «работает в рекламе и мечтает о том, чтобы в его республике не было коррупции». Господин Неваев - довольно интересный персонаж: в рамках одного из своих выступлений в качестве стендапера он, к примеру, заявил о готовности «сделать минет за айфон», а также довольно фривольно прошёлся по темнокожим, называя их «чернышами» и «угольками». Вроде бы сказано было в юмористическом контексте, однако странно это слышать от руководителя регионального штаба Навального, то есть априори уже политика. Если бы дело было в Европе или США - не то что политическая, но и обычная карьера такого человека была бы уже похоронена». Ну и еще один штрих к портрету - в свое время Ильдар Неваев привлекался к административной ответственности за кражу фисташек из магазина «Спутник».





- Ильдар, когда открылся ваш штаб?

- Открытие штаба произошло 20 мая, как раз в этот день Алексей Навальный приезжал в Саранск. Нам отказали в помещении, пришлось делать ход конем и проводить встречу около деревни Щербаково в открытом поле… Полноценно штаб функционирует уже неделю.

- Много ли сторонников у Навального в Мордовии?

- На сайте «Вконтакте» записалось 233 человека, в штабе записано около 100 человек.

- Скажите, а откуда у Навального столько денег на открытие штабов по всей России?

- Существует фонд, куда переводят деньги люди, которые хотят видеть президентом Алексея Навального. Самое большое пожертвование, которое было зафиксировано в штабе Навального, - это 300 тысяч рублей. Разговоры о том, что Алексея спонсирует Госдепартамент США, - это все слухи и… как бы ложь. Мы функционируем только на пожертвования, стараемся на всем экономить.

- А пересылаете ли вы деньги Навальному?

- У нас есть сторонники, которые перечисляют деньги через штаб и интернет. Мы раздаем листовки, в которых просим людей финансово помочь нашему штабу, но они, как правило, остаются без внимания. На встрече с Навальным 20 мая он спрашивал сторонников, кто перечисляет деньги, кстати, многие тогда подняли руки. Перечисляют кто сколько может. Кто с аванса 2 тысячи кинет, кто с зарплаты. Так и формируется наш бюджет. Наши штабы во многих регионах, везде идут перечисления - бюджет растет, думаю, на предвыборную кампанию хватит.

- Не секрет, что Владимир Ленин использовал средства зарубежных спонсоров для достижения целей революции. Допускаете ли вы использование любых средств для достижения благих целей?

- Да, допускаю. Россия сейчас находится на стороне зла, на ней же находятся все деньги и богатства страны, а на стороне добра - пустые карманы. Поэтому нужно предпринять все усилия, чтобы победить это зло. Однако сам Алексей и его сторонники избрали такую позицию, что мы исправим все своими силами и победим! Хотя я считаю, что деньги из-за рубежа могли бы помочь, но они не поступают. На предвыборную кампанию мы используем деньги народа России.

- Как вы считаете, США, Великобритания и другие западные страны заинтересованы в благополучии российских граждан?

- Я думаю, что да. Если Россия будет богатой державой, с ней можно будет торговать, вести хорошую экономическую политику. Тогда в тесном сотрудничестве будут развиваться и Россия, и Европа. Есть еще один момент - люди в других странах хотят, чтобы и другие были счастливы. Простой пример, посмотрите, сколько людей по всему миру жертвуют деньги жителям Африки, потому что хотят видеть их счастливыми. В Европе такие взгляды сильно развиты. На Западе нет политической изоляции, СМИ могут говорить открыто, нет никакой цензуры. Когда они видят, что происходит у нас, когда один политик избирается три срока, они понимают, что-то здесь не так. Поэтому я считаю, что они просто желают нам счастья, удачи и скорейшего освобождения от этого режима.

- У Алексея Навального две условные судимости, по закону он не сможет баллотироваться в президенты в 2018 году. Тогда к чему вся эта деятельность по открытию штабов?

- В Конституции России написано, что избираться в президенты страны не может человек, который находится в местах лишения свободы.

- Однако в Конституции речь также идет о запрете баллотироваться в президенты тем, кто имеет непогашенные судимости.

- Нет, речь идет только о тех, кто находится в местах лишения свободы (на самом деле в соответствии с законом «О выборах президента» на пост главы страны не могут претендовать люди с непогашенными и неснятыми судимостями за совершение тяжких преступлений (как раз случай Навального) - прим ред.). Были какие-то поправки, по которым баллотироваться в президенты хотели запретить тем, у кого есть условный срок, но, кажется, их так и не приняли.

- То есть вы уверены, что с непогашенной судимостью баллотироваться в президенты все же можно?

- Скажу больше, Европейский суд по правам человека признал дело «Кировлеса», за которое судили Алексея Навального, сфабрикованным. Вся Европа признала Навального несудимым. Наш же суд фабрикует все эти дела и представляет его в невыгодном свете.

(Стоит пояснить, что в ноябре прошлого года Верховный суд РФ на основании вердикта Европейского суда по правам человека вернул дело на новое рассмотрение. В феврале этого года Ленинский суд Кирова вынес тот же приговор, что и ранее, назначив Навальному 5 лет условно. 3 мая этот приговор был утвержден в апелляционной инстанции. Защита Навального вновь подтвердила намерение обжаловать приговор в ЕСПЧ - прим. ред.)

Считаю, если мы наберем достаточное количество сторонников и Центральная избирательная комиссия увидит это большое количество людей за Навального, то есть огромная вероятность того, что Алексея допустят до выборов. Мы искренне на это надеемся, ведь никто еще не делал такой масштабной предвыборной кампании. Только при участии Навального в выборах можно будет говорить о каком-то честном голосовании за долгое время.

- Вы реально верите, что ЦИК может разрешить человеку с судимостью баллотироваться в президенты?

- Я в это свято верю.

- Если все же предположить, что Навального все-таки не допустят до выборов, окажется, что открытие штабов в регионах было напрасным?

- Возможно, Кремль испугается, и исключать такого варианта нельзя. Однако открытие штабов все равно не напрасно. Помимо того что мы готовим людей агитировать за Навального, мы еще обучаем их быть наблюдателями на выборах. Так что в любом случае работа проводится не зря.

- Наблюдателями от кого?

- У Навального нет зарегистрированной партии, поэтому просто наблюдателями.

- В день приезда Навального в Саранск в городе появились плакаты с надписью: «ЛГБТ за Навального».

- Действительно, в день приезда Алексея на стеклах нашего офиса появились такие наклейки. Ничего трагичного для нас не случилось, потому что ЛГБТ тоже люди, мы их уважаем. Однако мы их не наклеивали, поскольку по закону не можем этого делать, так как это портит внешний вид города. Все наклейки нужно согласовывать с городскими властями. Наклейки пришлось содрать.

- Как вы считаете, в России имеют место притеснения сексуальных меньшинств?

- Конечно, стоит только посмотреть на последние новости в интернете об угнетении геев в Чечне. Возможно, это слухи, но говорят, что там есть даже тюрьмы для людей с нетрадиционной ориентацией.

Я всегда считал, что у российского человека есть расизм, но он мягкий. Наш менталитет не дает быть жестокими. В Саранске много студентов с темной кожей из других стран. Я сам езжу в общественном транспорте и часто слышал, как афроамериканцев называют угольками. Это расизм, но мягкий. Считаю, что если Алексей Навальный станет президентом, то мы сможем перевоспитать население, поменять вектор взглядов и полностью искоренить жестокий расизм.

- Можете привести пример притеснения сторонников ЛГБТ?

- Конкретно не могу, только слухи из интернета про притеснения геев в Чечне.

- В ваш штаб уже записались представители ЛГБТ-сообщества?

- По лицу не скажешь, кто представитель ЛГБТ, а кто нет. В личную жизнь людей мы не лезем.

- Будете ли вы бороться за права сексуальных меньшинств?

- Как и за права любых других граждан России. Определенные сексуальные приоритеты не лишают таких людей гражданства.