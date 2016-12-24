Сельский учитель получил восемь лет за изнасилование школьницы

Ромодановский районный суд вынес приговор 35-летнему учителю физкультуры средней школы села Алтары Радику Нугаеву. Он признан виновным в изнасиловании 15-летней ученицы и незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает Следственный комитет Мордовии.

Как было установлено в ходе судебного процесса, днем 24 сентября 2016 года недалеко от села Алтары Ромодановского района Мордовии в автомобиле мужчина совершил изнасилование 15-летней ученицы школы, в которой работал преподавателем. Сотрудниками УФСБ по Республике Мордовия совместно с сотрудниками МВД по региону он был задержан на месте преступления. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия следователем СК был изъят полимерный пакет с наркотическим средством массой около 12 граммов, сброшенный при задержании учителем.

В рамках расследования следователем с учетом выявленных обстоятельств, способствовавших совершению указанных преступлений, внесены представления в адрес ряда должностных лиц.

Приговором суда Радику Нугаеву назначено наказание в виде 8 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.