В Мордовии появятся тысячи солнц

Более 400 участников и гостей - специалистов в сфере производства инновационных источников света, ученых, руководителей отраслевых ассоциаций, представителей бизнес-структур - из 40 городов страны, государств ближнего и дальнего зарубежья приняли участие в работе IV Всероссийского светотехнического форума. В течение двух дней - 15 и 16 марта - они обсуждали насущные проблемы и перспективы развития отечественной электро- и светотехнической индустрии, вопросы внедрения современных систем освещения и их эксплуатации, а также обменивались опытом коммерциализации научных разработок.

В центре внимания на сей раз оказалась светодиодная тематика. И это не просто дань моде или веяние времени. По мнению ряда экспертов, именно она способна в обозримом будущем вывести нашу светотехнику на новый уровень развития. Благо тут пресловутое технологическое отставание России представляется весьма условным. Мы не только на равных конкурируем с теми же европейцами или китайцами, но и порой даже задаем тон.

Базирующееся в Саранске совместное российско-корейское предприятие «Непес Рус», к примеру, вполне успешно применяет технологию удаленного люминофора при изготовлении светильников, находящих применение во многих секторах экономики. Трудности, с которыми столкнулось некогда ГУП РМ «Лисма», в немалой степени были преодолены благодаря организации массового производства филаментных светодиодных ламп, чья эффективность в десятки раз превосходит обычные лампы накаливания. Кадошкинский электромеханический и Ардатовский светотехнический заводы за последние годы выпустили сразу несколько десятков новых моделей осветительных приборов, в том числе с мощными светодиодами. А уж изделия НИИИС имени А.Н. Лодыгина способны даже улучшать самочувствие людей и обеззараживать воздух в помещении.

Да и в целом, как подчеркнул на пленарном заседании форума Председатель республиканского Госсобрания Владимир Чибиркин, отечественная светотехническая промышленность все более активно переходит на инновационный путь развития. Скажем, в Мордовии предприятия кластера «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением» всего за год увеличили объемы выпуска инновационной продукции на 23 процента, а ее доля в структуре отгрузок достигла 50%.

Далее: производительность труда выросла в 2016 году на 14 процентов, достигнув отметки 1,2 млн рублей на человека. А за четыре года (то есть с момента создания кластера) налицо едва ли не трехкратный прирост.

Заметно улучшились за это время и другие показатели. Так, за счет вхождения в кластер компаний приборостроительного и оптоволоконного направлений число его участников возросло с 25 до 42. На их развитие удалось привлечь около 5 миллиардов рублей. Создано свыше 2 тысяч новых рабочих мест. Наконец, открыт центр энергосберегающей светотехники, оснащенный самым передовым оборудованием.

Поистине знаковым событием можно считать успешную защиту проекта «Инновационный кластер РМ - светотехника и оптоэлектронное приборостроение (Bright Citу)» в Минэкономразвития страны. Ведь таким образом наши компании получили возможность выйти на мировой рынок - в первую очередь, через упрощение доступа к существующим формам поддержки.

- Светотехника была, есть и будет одним из ключевых направлений развития Мордовии, - отметил в связи с этим Владимир Чибиркин. - Не случайно Саранск называют не иначе как столицей света, а сама отрасль стала своеобразной визитной карточкой республики. И сегодня, когда взят курс на ее технологическое обновление, повышение энергоэффективности создаваемых приборов и систем, масштабное импортозамещение, необходимо приложить максимум усилий для успешной реализации перспективных начинаний.

С аналогичной позиции выступил и заместитель директора Департамента энергоэффективности Министерства энергетики РФ Дмитрий Мельников. По его словам, освоение массового производства современных источников света (и в частности, светодиодов), а также приборов на их основе благотворно скажется на объемах потребления энергоресурсов.

- Сегодня на освещение тратится около 100 млрд кВт/ч электроэнергии, то есть примерно 10-12 процентов от общего объема выработки. Очевидно, что широкое внедрение энергоэффективного оборудования позволит существенно сократить платежи, сэкономить ресурсы, а в конечном счете и улучшить качество жизни граждан. Думаю, что наработки мордовских светотехников, умеющих воплощать передовые научные достижения, будут интересны для всей страны.

А вот генеральный директор Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе Евгений Долин высказался за объединение усилий серьезных участников рынка:

- Россия завалена так называемым серым импортом - некачественными приборами, ввозимыми по сомнительным схемам. Однако предпринимаемых усилий по искоренению такого явления явно недостаточно. Как известно, к 2020 году планируется совершить перевод уличного и бытового освещения на высокоэффективные источники света. При этом доля отечественной продукции должна вырасти до 75 процентов. Чтобы решить поставленные задачи, надо трудиться сообща, стремиться получать консолидированные заказы.

Более предметно текущие проблемы и перспективы развития отечественной светотехники и энергетики были рассмотрены на проведенных в рамках форума конференциях, семинарах, мастер-классах и круглых столах. В частности, говорилось о нынешнем состоянии и тенденциях рынка светотехники, механизмах его самореализации, внедрении систем стандартизации и сертификации выпускаемой продукции, коммерциализации научных разработок.

Не обошлось, впрочем, и без дискуссионных новшеств. Так, IV Всероссийский светотехнический форум стал площадкой для проведения первой в стране полномасштабной конференции по агрофотонике - новой прикладной области знаний о воздействии излучения видимого, инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов на растения и плоды в процессе роста и созревания, а также влиянии света на увеличение биомассы животных, птиц и рыб. В сущности, речь идет о сочетании множества технических и экономических факторов, позволяющих уйти от климатической зависимости при выращивании, например, овощей, цветов или ягод, да еще значительно сократить площади земельных участков, отдаваемых под сельскохозяйственное производство.

Тепличное растениеводство находится сейчас в стадии динамичного развития и освоения новых технологий, - сказал в связи с этим спикер мордовского парламента. - Светодиоды открыли новый этап создания агрофабрик, не зависящих от времени года или места расположения. К тому же такие тепличные комплексы экономят ресурсы, идущие на освещение и досветку сельхозкультур.

Владимир Чибиркин также добавил, что агрофотоника имеет большие перспективы в Мордовии. Благо здесь можно не только создавать и производить перспективную технику, но и внедрять на предприятиях по выращиванию цветов и овощей. Таким образом, репутация «солнечного» региона будет укрепляться год от года.

Андрей КРИВОВ