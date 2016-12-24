Годовалый ребенок умер после падения со стула

Следственный комитет Мордовии проводит проверку по факту смерти годовалого мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, днем 9 марта 2017 года ребенок находился дома с родителями. Мальчик залез на кухонный стул, не удержал равновесие и упал, ударившись головой. Ребенок был доставлен в больницу, где ему была оказана неотложная помощь, однако в результате полученной травмы 14 марта он скончался. Согласно предоставленным сведениям семья, где воспитывался погибший ребенок, на учете в органах системы профилактики не состоит.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.