Годовалый ребенок умер после падения со стула

Репортер

Следственный комитет Мордовии проводит проверку по факту смерти годовалого мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, днем 9 марта 2017 года ребенок находился дома с родителями. Мальчик залез на кухонный стул, не удержал равновесие и упал, ударившись головой. Ребенок был доставлен в больницу, где ему была оказана неотложная помощь, однако в результате полученной травмы 14 марта он скончался. Согласно предоставленным сведениям семья, где воспитывался погибший ребенок, на учете в органах системы профилактики не состоит.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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