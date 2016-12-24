Житель Саранска расстрелял знакомых из карабина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Саранска. Его подозревают в покушении на убийство двух и более лиц.

Вечером 7 марта 2017 года подозреваемый, находясь в помещении административного здания ПАО «Ремстрой» в городе Саранске, произвел один выстрел из принадлежащего ему карабина в направлении пятерых ранее ему знакомых мужчин. В результате 61-летнему местному жителю было причинено сквозное огнестрельное ранение живота. После чего стрелок попытался произвести еще выстрелы, но находившимся в кабинете мужчинам удалось его обезоружить. Задержан подозреваемый был сотрудниками полиции в пригороде Саранска у знакомого. Потерпевший сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице. В настоящее время с ним работают следователи, решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливается мотив совершенного преступления, а также обстоятельства, имеющие доказательственное значение, назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.