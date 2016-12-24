Житель Саранска расстрелял знакомых из карабина

В День города в Саранске откроются два детских сада
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Саранска. Его подозревают в покушении на убийство двух и более лиц.
Вечером 7 марта 2017 года подозреваемый, находясь в помещении административного здания ПАО «Ремстрой» в городе Саранске, произвел один выстрел из принадлежащего ему карабина в направлении пятерых ранее ему знакомых мужчин. В результате 61-летнему местному жителю было причинено сквозное огнестрельное ранение живота. После чего стрелок попытался произвести еще выстрелы, но находившимся в кабинете мужчинам удалось его обезоружить. Задержан подозреваемый был сотрудниками полиции в пригороде Саранска у знакомого. Потерпевший сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице. В настоящее время с ним работают следователи, решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливается мотив совершенного преступления, а также обстоятельства, имеющие доказательственное значение, назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
Вот и подходит к концу последний зимний месяц, на календаре - Масленица. В старину на Масленицу, которая длилась неделю, было принято ходить в...
В Ленинском суде арестована уроженка Таджикистана, 25-летняя Джамила Карамшоева. Девушка в Саранске сдала в аренду не свою квартиру гражданину...
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
В Мордовии уже несколько лет работает Технопарк в сфере высоких технологий. В День российской науки на его территории открылся...
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...
8 февраля, в День российской науки, в столице Мордовии открылся бизнес-инкубатор «Молодежный». Церемонию открытия посетили Глава Мордовии...
Бывшему футболисту московского «Динамо» и саранской «Мордовии» Кириллу Курочкину за купленные наркотики дали 3 года условно
Первый президент Мордовии - о своих отношениях с Борисом Немцовым