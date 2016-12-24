Сельского учителя будут судить за изнасилование школьницы

Безопасный мундиаль
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении учителя физкультуры Алтарской средней школы Радика Нугаева. Его обвиняют в изнасиловании своей ученицы и незаконном хранении наркотиков.
Как сообщают в СКР, днем 24 сентября 2016 года недалеко от населенного пункта в Ромодановском районе Мордовии в автомобиле мужчина совершил изнасилование 15-летней ученицы школы, в которой работал преподавателем. Сотрудниками УФСБ по РМ совместно с сотрудниками МВД по региону он был задержан на месте преступления. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия следователем СК был изъят полимерный пакет с наркотическим средством массой около 12 граммов, сброшенный при задержании обвиняемым.
В рамках расследования следователем с учетом выявленных обстоятельств, способствовавших совершению указанных преступлений, внесены представления в адрес ряда должностных лиц.
Как поясняют в ведомстве, следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
В Мордовии уже несколько лет работает Технопарк в сфере высоких технологий. В День российской науки на его территории открылся...
8 февраля, в День российской науки, в столице Мордовии открылся бизнес-инкубатор «Молодежный». Церемонию открытия посетили Глава Мордовии...
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»