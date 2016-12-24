Сельского учителя будут судить за изнасилование школьницы

Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении учителя физкультуры Алтарской средней школы Радика Нугаева. Его обвиняют в изнасиловании своей ученицы и незаконном хранении наркотиков.

Как сообщают в СКР, днем 24 сентября 2016 года недалеко от населенного пункта в Ромодановском районе Мордовии в автомобиле мужчина совершил изнасилование 15-летней ученицы школы, в которой работал преподавателем. Сотрудниками УФСБ по РМ совместно с сотрудниками МВД по региону он был задержан на месте преступления. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия следователем СК был изъят полимерный пакет с наркотическим средством массой около 12 граммов, сброшенный при задержании обвиняемым.

В рамках расследования следователем с учетом выявленных обстоятельств, способствовавших совершению указанных преступлений, внесены представления в адрес ряда должностных лиц.

Как поясняют в ведомстве, следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.