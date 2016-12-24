Вербовал в ИГИЛ на зоне

10 февраля в Саранске Приволжский окружной военный суд вынес приговор 27-летнему дагестанцу Фархаду Шабанову. Он обвинялся в вербовке боевиков для запрещенной в России и других странах мира группировки ИГИЛ. Уроженец Махачкалы придерживался идей радикального ислама и умудрялся вербовать наемников, сидя на мордовской зоне. После длительной идеологической обработки он уговорил москвича-сокамерника отправиться в Сирию, чтобы воевать против правительственных войск на стороне незаконных вооруженных формирований.

Вины не признал

Приволжский окружной военный суд дислоцируется в Самаре, однако представители Фемиды решили провести процесс в Мордовии - не возить же каждый раз подсудимого из саранского СИЗО в город на Волге, к тому же большинство свидетелей по делу также находились в Мордовии. Выездные заседания Военного окружного суда прошли в Саранске в здании Верховного суда Мордовии. Учитывая статус подсудимого, судебные приставы проявляли особую бдительность при пропуске желающих поприсутствовать на приговоре. К слову, из Дагестана в Саранск приехали несколько родственников Шабанова, среди которых выделялись три женщины в норковых шубах.

«По делу были допрошены 11 свидетелей. Одни были допрошены в зале суда, а другие - по видеоконференцсвязи, - говорит прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры РМ Татьяна Богатова. - Таким способом, например, был допрошен основной свидетель по делу Станислав Лебедев, которого пытался завербовать Шабанов.

Ни на стадии предварительного расследования, ни в суде вины Шабанов не признал. В последнем слове подсудимый говорил, что вины не признает, никого не склонял к участию в незаконном вооруженном формировании, также не оказывал ни на кого никакого психологического воздействия. Говорил, что свидетели его оговаривают. Относительно видеоматериалов заявил, что скачивал их исключительно для своего просмотра и никому не демонстрировал… В прениях я просила назначить Шабанову 9 лет колонии строгого режима».

Завербовал жителя Москвы

С 22 ноября 2013-го по 4 мая 2016 года Фархад Шабанов отбывал наказание в мордовской колонии № 18. На зону он угодил по приговору махачкалинского суда за участие в незаконном вооруженном формировании. Дагестанец уже предвкушал манящий запах свободы, как за три дня до выхода на волю его ждал неприятный сюрприз. Сотрудники УФСБ по РМ возбудили в отношении Шабанова уголовное дело по статье «Склонение к совершению преступления - участию в вооруженном формировании». Ленинский районный суд Саранска по ходатайству старшего следователя по особо важным делам УФСБ по РМ арестовал последователя запрещенного в России Исламского государства.

Основанием для этого стала его причастность к содействию террористической деятельности, которая проявилась в склонении другого сидельца Дубравлага к участию в вооруженном формировании. В колонии Шабанов завербовал жителя Москвы в ряды Исламского государства и настаивал, чтобы тот сразу после освобождения отправился воевать в Сирию под черными флагами экстремистов.

Входил в махачкалинскую бригаду боевиков

По данным следствия, Шабанов входил в действующее в Махачкале под руководством Сиражудина Гучучалиева незаконное вооруженное формирование. Этого человека правоохранители называли руководителем так называемого Шамилькалинского сектора - структурного подразделения организованного преступного сообщества «Вилаят Дагестан». На счету данной преступной организации серия терактов в Махачкале. Боевики этой банды нападали на сотрудников правоохранительных органов, чиновников, судей, убивали религиозных деятелей. Одним из самых громких преступлений банды является убийство в начале 2013 года в Махачкале судьи дагестанского Верховного суда Магомеда Магомедова. Это преступление имело достаточно широкий резонанс, так как судья выносил вердикты по громким уголовным делам о терроризме и участии в незаконных вооруженных формированиях.

Шабанову в бригаде Гучучалиева отводилась роль водителя. Он перевозил боевиков по Махачкале, помогал им скрываться от правоохранительных органов, предоставлял свою машину, а вдобавок к этому попался на хранении самодельного револьвера.

Еще раньше Шабанов успел засветиться с криминалом и в Москве. В июне 2009 года Нагатинский районный суд столицы приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения слободы за хулиганство и побои.

«Выбрал себе мусульманское имя Абдурахман»

В основу нового уголовного дела по вербовке наемников в ряды международных террористов легли показания 33-летнего москвича Станислава Лебедева. Этот человек с июля 2010 года отбывал наказание за кражу в той же колонии № 18, что и Шабанов. Лебедев был осужден в мае 2010 года Тушинским районным судом Москвы к 6 годам лишения свободы. Станислав освободился в середине января прошлого года.

«С июля 2010-го по январь 2016 года я отбывал наказание в ФКУ ИК-18 УФСИН РФ по Республике Мордовия, - рассказал Лебедев. - В июле 2014 года за многочисленные нарушения режима меня перевели в отряд со строгими условиями содержания, где уже находились Шабанов (мусульманское имя Абдуль Фаттах) и другие заключенные-мусульмане. Они входили в сообщество, именуемое джамаатом. В тот момент к исламу я не имел никакого отношения. Однако мне понравилось, что мусульмане в отряде держатся вместе, помогают друг другу. Я тоже стал больше времени проводить с ними, особенно с Шабановым. В основном их разговоры касались ислама. Фархад давал мне читать различную мусульманскую литературу. Меня заинтересовала эта вера, и я с увлечением читал книги.

В начале сентября мы вместе с Шабановым сидели в штрафном изоляторе, тогда Фархад предложил мне принять ислам, я согласился. Выбрал себе мусульманское имя Абдурахман, оно означает раб милостивого. Я начал носить бороду, как этого требуют обычаи ислама, совершать намаз и другие мусульманские обряды. После принятия ислама Шабанов разъяснил мне, что мы являемся суннитами, а наше сообщество - джамаатом мусульман салафитов. В одной из бесед Фархад предупредил, что об идеях салафизма мне не нужно говорить с другими мусульманами, поскольку они лицемеры.

После выхода из штрафного изолятора Шабанов показывал мне на мобильном телефоне видео из интернета о войне в Сирии. Он демонстрировал подрывы военных, публичные казни, ведение боя моджахедами. Также на мобильном телефоне он мне показывал и давал прослушивать проповеди мусульманских ученых. Шабанов периодически стирал записи с мобильного телефона и скачивал из интернета новые».

«Хотел ехать в Сирию и присягнуть на верность аль-Багдади»

«В конце сентября 2014 года меня на 6 месяцев поместили в помещение камерного типа, но я все равно продолжил общение с Шабановым, мы разговаривали по телефону… В феврале 2015 года я развелся с женой, поскольку она другой веры. Примерно в марте 2015 года Шабанов предложил мне после освобождения из колонии ехать в Сирию и присоединиться к воюющим в настоящее время в составе Исламского государства. Говорил, что я должен встать на путь джихада. Уверял, что борьба за веру является благим делом. Я согласился. Фархад рассказал, что самый простой способ попасть в Сирию - через Турцию, где находится много мусульман, которые окажут помощь в переходе турецко-сирийской границы. Убеждал, что братья по вере помогут приобрести необходимую амуницию и оружие.

Поскольку Шабанов мусульманин с рождения, я безоговорочно ему верил. Я имел намерение после освобождения из колонии в январе 2016 года выехать в Сирию присягнуть на верность Халифу Абу Бакру аль-Багдади и присоединиться к Исламскому государству. О своем решении отправиться на войну в Сирию против правительственных сил после освобождения из помещения камерного типа я рассказал другим осужденным, с которыми поддерживал хорошие отношения. В то время я был твердо убежден в правоте своих мыслей.

Однако весной 2015 года я осознал ошибочность своих поступков, раскаялся и вернулся к христианству. После бесед с сотрудниками правоохранительных органов понял, что заблуждался. Сейчас я осознаю, что мог совершить преступление, и отказываюсь от своих намерений».

«Я мать и точно знаю, мой сын невиновен!»

- В Саранск мы приехали сегодня в 6 утра. Ехали из Дагестана, чтобы увидеть Фархада. Раньше в Мордовии никогда не были, - говорят родственники Шабанова.

- Я инвалид, старший сын серьезно болен, а муж перенес инсульт, после того как Фархада в 2013 году взяли, - рассказывает мать Фархада Тамам Шабанова. - У меня еще две дочери, но они замужем. Мужа со старшим сыном я дома оставила, а сама сюда приехала.

До ареста сын всего лишь таксовал, ничего незаконного не делал. Сказали, что он якобы бандитов возил. Однако он этого не знал, его подставили. До сих пор помню, к нам постучали люди в масках в 4 часа утра, дверь им я сама открыла. Спросили, где комната сына, я показала... Потом якобы нашли какой-то ржавый обрез, я его раньше никогда у нас дома не видела. Все знали, что Фархад невиновен, поэтому ему три года дали. Если бы он действительно был пособником боевиков, такой маленький срок сын бы не получил. Сотрудники правоохранительных органов сказали, мол, тебе дали мало, мы добавим. Так и получилось. Фархада снова судят по непонятным обвинениям.

У Фархада старший брат болен. Младший ему всегда помогал, врачи никак не могли поставить диагноз. Фархад возил его по мечетям в надежде исцелить. Он очень хороший парень. В любое время приезжайте в Дагестан, спросите у соседей, преподавателей, все дадут ему хорошие характеристики. Младших не обижал, старшим помогал сумки донести. Я горжусь своим сыном. Ни с какими радикалами он не общался, просто молился. Я мать и точно знаю, мой сын невиновен!

Откуда взялись обвинения в том, что мой сын склонял кого-то к участию в незаконном вооруженном формировании? Нам это непонятно. Откуда что взялось? На мой взгляд, в суде не было представлено веских доказательств вины Фархада. Кого он мог, сидя в тюрьме, склонять? Куда тогда сотрудники колонии смотрели? Сыну оставалось три дня до выхода на свободу, и вдруг в отношении его возбудили новое уголовное дело. Фархад рассказывал, что до этого ему угрожали, сказали: «Еще лет десять родных не увидишь!». Кто такое сказал сыну, я не знаю… Если приговор будет несправедливым, будем его обжаловать, дойдем до Европейского суда по правам человека».

Приговор

Суд признал Фархада Шабанова виновным в содействии террористической деятельности и склонении к участию в незаконном вооруженном формировании. Фемида назначила ему наказание в виде 8 лет лишения свободы и 20 тысяч штрафа с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Эдуард АНЮТИН

