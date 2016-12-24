Гости угорели в бане

Происшествия

В Ковылкинском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели в бане двух местных жителей 56 и 57 лет. 17 января мужчины гостили у своего друга. Бездыханные тела товарищей обнаружил хозяин бани и сразу же сообщил в правоохранительные органы. Следователи выяснили, что в бане есть печь, которая топилась дровами. На момент осмотра вентиляционная заслонка печи находилась в закрытом состоянии. При осмотре тел погибших видимых телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не обнаружено. Предположительно их смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Только прибавлять!

Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий

Новогодняя афиша

В каждой семье есть традиции празднования Нового года. Но есть традиция, которой стараются придерживаться все - Новый год обязательно надо...
Золотой год

В составе национальной сборной учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей завоевали в 2016 году тринадцать мировых наград

Топ 10 спасений 2016 года

ГУ МЧС России по Республике Мордовия в четвёртый раз представило рейтинг самых запоминающихся спасений года. При его составлении учитывались...
Саранск новогодний

В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...

Конкурс красоты

№3  Валерия

 Посмотреть все фотографии