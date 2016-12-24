Гости угорели в бане

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Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
В Ковылкинском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели в бане двух местных жителей 56 и 57 лет. 17 января мужчины гостили у своего друга. Бездыханные тела товарищей обнаружил хозяин бани и сразу же сообщил в правоохранительные органы. Следователи выяснили, что в бане есть печь, которая топилась дровами. На момент осмотра вентиляционная заслонка печи находилась в закрытом состоянии. При осмотре тел погибших видимых телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не обнаружено. Предположительно их смерть наступила в результате отравления угарным газом.
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
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