«Или убили, или довели до этого!»

На минувшей неделе всю страну шокировала смерть 18-летнего солдата-срочника из Мордовии Евгения Вельмакина. 15 января молодой человек был найден мертвым с петлей на шее на территории военного городка в/ч 53790, дислоцированной в поселке Белогорск Амурской области. По версии командования части, он покончил с собой. Однако родственники солдата уверены, что его убили или довели до самоубийства. По их словам, в части, где служил Евгений Вельмакин, процветала дедовщина. К расследованию смерти молодого человека уже подключился Комитет солдатских матерей. Подробности трагедии выяснял корреспондент «ВС».

«Сбежал из части на три дня…»

Времена, когда в казармах ВС РФ процветала дедовщина, давно позади. Современная служба по призыву превратилась в настолько осмысленное времяпрепровождение, что отказываться от нее могут только глупцы или очень непатриотично настроенные молодые люди. Сами посудите, срок службы составляет всего один год, военнослужащие освобождены от всех видов хозяйственных работ и занимаются исключительно боевой подготовкой, им ежемесячно платят вполне приличное денежное довольствие, они имеют возможность пользоваться мобильным телефоном и ежедневно общаться с близкими родственниками. А неуставные взаимоотношения в казармах стали таким же анахронизмом, как письма в конвертах. А уж какие перспективы открываются перед дембелем! Его зовут в пожарные и в полицию, и девушки от него ну просто млеют. Примерно такими слоганами два раза в год зазывают на службу молодых людей и успокаивают их переживающих матерей и общественность. Но вот он, случай: погиб солдат! В мирное время погиб при невыясненных обстоятельствах! И что его родители слышат в ответ на свои вопросы: «Закон запрещает разглашать подобную информацию». Это именно то, что они сейчас так хотят и должны услышать?!

Житель краснослободского села Старое Синдрово Евгений Вельмакин был призван на службу в ноябре прошлого года. По словам родственников молодого человека, в армию он уходил с большим желанием и громадными планами на будущее. Но спустя два месяца его матери позвонили из части и сообщили, что Евгений пропал и его уже три дня не могут найти. А спустя еще сутки из части позвонили уже его девушке и сообщили, что он покончил с собой, повесившись на территории военного городка. Не нужно быть гениальным аналитиком, чтобы усмотреть нестыковки в этой версии. Получается, что три дня вся часть искала «сочника» (так в армейской среде называют военнослужащих, самовольно оставивших часть, - прим. авт.), а он в это время слонялся по военному городку и искал место, где бы повеситься? Ну а когда его уже мертвого нашли, всем сразу стало понятно: это суицид. Ведь с дедовщиной-то в армии давно покончено. И объяснение тут же нашлось очень логичное. В интервью амурским СМИ председатель местного отделения Комитета солдатских матерей Зарима Сливко авторитетно заявила, что «суицид - это генетика». Вот, собственно, и все объяснения. Ну, если не считать невозмутимого молчания военных. Мертвого солдатика запаяли в цинк и отправили на родину. С задержкой, правда, но ведь отправили же. Еще и удивились на дорогу, чего это родственники не верят в самоубийство?

Но, положа руку на сердце, ответьте, кто из вас верит в самоубийство Евгения Вельмакина? Нет, я-то как раз верю. Потому что служил в российской армии в те времена, когда дедовщина в казарме была такой же обыденностью, как тараканы в бане, черствый хлеб в столовой и повальное пьянство офицерского состава, с ведения которого творились все остальные тяготы и лишения военной службы. Но даже в те времена суицидников, которых было в избытке, не списывали, как табуретки, и уж, по крайней мере, сопровождали до дома. Командование в/ч 53790 не сподобилось даже на это. Тело Евгения Вельмакина передали работникам районного военкомата в Москве. Везите сами, и сами объясняйте родственникам, как так вышло. А они не верят в самоубийство? Странно.

«Их били еще в поезде!»

Между тем оснований не верить скупым комментариям официальных лиц у родственников Евгения Вельмакина хоть отбавляй. Первые подозрения, что в части, где проходил службу молодой человек, не все благополучно, появились сразу после призыва.

- Он рассказывал, что бить их начали еще в поезде, когда только везли в часть, - рассказывает сестра Евгения Вельмакина Екатерина Сивова. - Женя не говорил, кто именно их бил, сказал только, что им все ноги отбили, когда они приседали. Они в часть добирались семь суток. И все это время их били.

Но мало-помалу служба начала налаживаться. Евгений звонил домой, говорил, что все у него хорошо, смеялся, шутил, раздавал указания на предмет своего возвращения домой. Правда, параллельно в смс-переписке со своей девушкой молодой человек сообщал, что над новобранцами продолжают издеваться. Последнее сообщение Евгения на минувшей неделе было опубликовано в интернете. Из его текста следует, что такие изощренные способы воспитания молодого поколения защитников Родины, как «сушка крокодила», в этой части вовсе не ушли в прошлое и активно используются теми, кто, прослужив полгода, гордо именуют себя старослужащими. «Знаешь, как больно. Руку выворачивают и держат. Рука потом несколько часов не работает. Месяца четыре точно будут х..ть. Но вытерпишь, куда денешься. Иначе уголовное дело и стройбат, где будешь рельсы таскать».

Как видно из этой переписки, никаких суицидальных намерений у молодого человека не было. Да и не таким он парнем был, чтобы вот так лишать себя жизни.

- Никто из знавших моего брата не верит, что он мог пойти на такое, - продолжает сестра Евгения Вельмакина Екатерина Сивова. - Он в жизни все трудности преодолевал, никогда рук не опускал! У него была девушка. После возвращения Евгения из армии они собирались жить вместе. Он не понимал людей, которые покончили жизнь самоубийством, говорил, что это слабые люди, и сам не был слабым человеком!!! Женя был жизнерадостным человеком, он любил жизнь, был добрым, отзывчивым и всегда всем помогал. Какое это страшное слово «был»… Военные говорят, что у него развилась депрессия из-за смерти отца. Но эта информация точно не верна.

Уверена, его или убили, или довели до этого!

Схожего мнения о Евгении Вельмакине придерживаются и сослуживцы.

- Мы служили с ним в учебке, до его отправки в Белогорск. Потом наши пути разошлись. Я не верю в версию о самоубийстве. Евгений был довольно крепкий морально и самоубийство презирал, - рассказал амурским журналистам знакомый Евгения Вельмакина Илья.

Кроме того, по словам сестры Евгения Вельмакина, военные всячески препятствовали проведению независимой экспертизы.

- Мы добиваемся, чтобы нам разрешили провести повторное вскрытие, но пока безрезультатно, - говорит Екатерина Сивова. - Мы обращались в Следственный комитет, но нам сказали, что наш запрос все равно отправят в Белогорск. Потому что разрешение на повторное вскрытие должен дать следователь, который ведет это дело. Мы обратились в Совет солдатских матерей России, там обещали помочь.

Сами же военные следователи в ответ на многочисленные запросы журналистов отделываются стандартными фразами о том, что сейчас по факту смерти Евгения Вельмакина проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства его смерти и причины, способствовавшие самоубийству.

«Не успеваешь быстро бегать - пинок в пах!»

После смерти Евгения Вельмакина в сети появились откровения и других его сослуживцев, а также родителей молодых людей, которые проходят службу в в/ч 53790. К примеру, мать одного из военнослужащих белогорской части рассказала, что побои и унижения являются устоявшейся практикой для этого воинского соединения.

- Все телефоны у солдат забирают (несмотря на разрешение министра обороны ими пользоваться), унижают и избивают их. Побои следуют за все: не успеваешь быстро бегать - пинок в пах, плохо работаешь - кулаком в лицо, медленно что-то делаешь - лицом об стол. По словам женщины, ей известно о том, что избиениями занимаются один из прапорщиков автомобильной роты, а также некоторые контрактники и старослужащие-срочники.

- Деды и контрактники также вымогают деньги у новобранцев, - заявила женщина.

Требование расследовать смерть направят Президенту

Трагическая смерть Евгения Вельмакина вызвала огромный общественный резонанс в стране. После обращения сестры молодого человека в Совет солдатских матерей России в интернете появилась петиция с требованием расследовать все обстоятельства смерти мордовского солдата. Под ней уже подписались тысячи человек, которые требуют снять с Евгения ярлык самоубийцы, установить и наказать всех причастных к его смерти. Авторы этого документа намерены направить его в Министерство обороны РФ, Следственный комитет и Президенту страны. Вот выдержка из этого документа.

«Я хочу добиться правды и справедливости за брата!! Это страшное горе!! Снять клеймо самоубийцы с брата и навести порядок в части!! Посмотрите, какая это ужасная часть и полнейший бардак в в/ч Амурской области!» - Сестра Екатерина.

Похороны Евгения Вельмакина состоялись в селе Старое Синдрово в минувшее воскресенье. Проводить молодого человека в последний путь собрались практически все местные жители.

Алексей КОНСТАНТИНОВ

